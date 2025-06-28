ЦСКА продал вратаря клубу Первой лиги

Ульяновская «Волга» выкупила у ЦСКА права на голкипера Владимира Шайхутдинова. Он подписал с клубом Первой лиги контракт на один год.

Ранее Шайхутдинов выступал за «Волгу» на правах аренды. В минувшем сезоне он провел за команду из Ульяновска в дивизионе А Второй лиги и Кубке 18 матчей, пропустил 20 голов, в 6 встречах сыграл на ноль. По итогам минувшего сезона «Волга» вышла в Первую лигу.

За основной состав ЦСКА Шайхутдинов сыграл 1 матч – в полуфинале Кубка России-2023/24 с «Зенитом», когда вышел на замену вместо травмированного Владислава Торопа.