Ковтун: «Спартак» может проиграть во всех оставшихся матчах сезона»

Экс-спартаковец Юрий Ковтун не исключил, что команда выдаст серию поражений в концовке сезона.

Москвичи идут на 4-м месте в РПЛ с 51 очком в 27 турах.

Они отстали от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов.

«Спартак» лишился даже математических шансов на чемпионство.

«Станкович работает в «Спартаке» первый сезон, поэтому у него есть кредит доверия. Перед ним стоят серьeзные задачи в РПЛ и в Кубке России.

В Кубке у «Спартака» шансы на победу ещe есть. Если у команды в оставшихся играх всe будет плохо, то со Станковичем могут попрощаться.

«Спартак» может проиграть во всех оставшихся играх сезона. Это такая команда. Но только конец сезона подведeт итоги работы Станковича», – сказал Ковтун.