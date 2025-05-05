Ковтун: «Спартак» может проиграть во всех оставшихся матчах сезона»

Экс-спартаковец Юрий Ковтун не исключил, что команда выдаст серию поражений в концовке сезона.
- Москвичи идут на 4-м месте в РПЛ с 51 очком в 27 турах.
- Они отстали от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов.
- «Спартак» лишился даже математических шансов на чемпионство.
«Станкович работает в «Спартаке» первый сезон, поэтому у него есть кредит доверия. Перед ним стоят серьeзные задачи в РПЛ и в Кубке России.
В Кубке у «Спартака» шансы на победу ещe есть. Если у команды в оставшихся играх всe будет плохо, то со Станковичем могут попрощаться.
«Спартак» может проиграть во всех оставшихся играх сезона. Это такая команда. Но только конец сезона подведeт итоги работы Станковича», – сказал Ковтун.
- «Спартаку» осталось сыграть в РПЛ с «Динамо», «Крыльями Советов» и «Химками».
- В FONBET Кубке России у столичной команды будет финал Пути регионов с «Ростовом».
Источник: Metaratings