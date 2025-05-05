Осинькин объяснил поражение «Крыльев Советов» от «Динамо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал комментарии по итогам матча 27-го тура РПЛ против «Динамо».

Самарцы дома уступили со счетом 1:3.

Видеообзор игры можно посмотреть здесь.

– В первом тайме мы не раз били по воротам, но не попадали в створ. Гол забили, поддавливали. «Динамо» – хорошая команда. Но не могу сказать, что нас загнали в штрафную, а игра была под их контролем.

Первый тайм играли в силу своих возможностей, явного преимущества у соперника не было. Когда говорим, что в России есть шестерка команд, которая умеет играть с позиции силы, то для них быстрый гол дает инициативу и возможность контролировать игру.

Наверное, в чем‑то так и получилось. Конечно, хотели бы сыграть лучше, но на поле было «Динамо».

– Почему удаление не помогло «Крыльям Советов»?

– Индивидуальное мастерство Гладышева развернуло матч. Оказывали хорошее давление в большинстве, моментов создали не так много, но все умеют обороняться, у них качественные игроки, не пускали нас в определенные зоны, откуда можно простреливать и навешивать.

Одну контратаку мы, к сожалению, проспали. Это индивидуальное мастерство футболиста. Про какую‑то комбинацию говорить сложно.

В игре с «Пари НН» надо побеждать. Попытаемся сыграть на победу и обезопасить себя (от стыковых матчей), чтобы смотреть только на возможность подняться в таблице.