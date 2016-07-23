Гол Маурисио приносит «Зениту» Суперкубок России! Ключевые моменты матча

Все! «Зенит» выигрывает Суперкубок России!
Судя по всему, вопрос риторический. Это судьба.
А вот тот самый эпизод с подобием драки. Надо было удалять игроков?
Кержаков успевает играть и твиттить.
А вообще Карасев сегодня добрый. На поле почти что драка произошла, а он помирил «горчичниками».
Карасев делает то, что хотел бы каждый из вас.
Тем временем, фанаты из культурной столицы хулиганят. Надеемся, в перерыве их усмирят.
Коротко о том, почему счет такой, какой он есть.
А «Зенит» сегодня поддерживает Максим Траньков. Олимпийский чемпион помог своей поддержкой забить гол. Медали к нему притягиваются.
Уже на 23-й минуте оборона ЦСКА дала сбой. Бразильский полузащитник «Зенита» без каких-либо препятствий пнул мяч в ворота.
Погнали!
Даже в рекламах на Первом уже говорят, что российскому футболу нужны перемены. Надеемся, что Виталий Мутко смотрит телевизор.
В Петербурге тоже устали от перемен, а потому решили быть верны традициям. Кержаков снова в «Зените»!
Но главное для болельщиков ЦСКА, что не меняется и это.
Могут уходить крутые легионеры, портить репутацию ведущие игроки, охладевать к российскому футболу болельщики, но кое-что не меняется никогда.
Вот вам составы, если вдруг не в курсе:
Всем привет! Готовы к старту российского сезона? Начинает он ударно: просто посмотрите на вывеску. Пожелаем, чтобы и прошел так же. Как и все последующие матч РФПЛ 2016/2017.
5 главных вопросов перед Суперкубком России
Трансферное лето: кого купят ЦСКА, «Зенит» и «Рубин»