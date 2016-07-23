Гол Маурисио приносит «Зениту» Суперкубок России! Ключевые моменты матча

ЦСКА – «Зенит» 0:1

Все! «Зенит» выигрывает Суперкубок России!

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Судя по всему, вопрос риторический. Это судьба.

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А вот тот самый эпизод с подобием драки. Надо было удалять игроков?

Кержаков успевает играть и твиттить.

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А вообще Карасев сегодня добрый. На поле почти что драка произошла, а он помирил «горчичниками».

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Карасев делает то, что хотел бы каждый из вас.

Тем временем, фанаты из культурной столицы хулиганят. Надеемся, в перерыве их усмирят.

Коротко о том, почему счет такой, какой он есть.

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А «Зенит» сегодня поддерживает Максим Траньков. Олимпийский чемпион помог своей поддержкой забить гол. Медали к нему притягиваются.

Уже на 23-й минуте оборона ЦСКА дала сбой. Бразильский полузащитник «Зенита» без каких-либо препятствий пнул мяч в ворота.

Погнали!

Даже в рекламах на Первом уже говорят, что российскому футболу нужны перемены. Надеемся, что Виталий Мутко смотрит телевизор.

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В Петербурге тоже устали от перемен, а потому решили быть верны традициям. Кержаков снова в «Зените»!

Но главное для болельщиков ЦСКА, что не меняется и это.

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Могут уходить крутые легионеры, портить репутацию ведущие игроки, охладевать к российскому футболу болельщики, но кое-что не меняется никогда.

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Вот вам составы, если вдруг не в курсе:

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Всем привет! Готовы к старту российского сезона? Начинает он ударно: просто посмотрите на вывеску. Пожелаем, чтобы и прошел так же. Как и все последующие матч РФПЛ 2016/2017.

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