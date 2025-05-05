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  • Личка раскрыл, какие изменения в составе «Динамо» ему не дали сделать

Личка раскрыл, какие изменения в составе «Динамо» ему не дали сделать

Вчера, 19:58
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Экс-тренер «Динамо» Марцел Личка пожаловался, что в московском клубе не удовлетворили его требования по изменениям в составе.

– В прошлом сезоне вы были в одном голе от чемпионства, заняли третье место. После этого вы просили об усилении?

– Разговор идет всегда. Сначала я хотел, чтобы некоторые игроки ушли из команды. Они были в команде два-три года, они были игроками ротации – думаю, чуть-чуть тормозили ту команду. Их не убрали.

– Вы о Макарове и Дасе?

– Не хочу называть имен, это нечестно. Я не знал, как будет готов Майсторович, поэтому хотел одного центрального защитника. Одного левого защитника.

Справа были молодой Бессмертный и Даса, у которого еще был контракт на год. Я хотел конкуренцию слева: если бы Скопинцев чувствовал, что есть еще один игрок на его позиции, прогрессировал бы.

– Это был Сильянов?

– Была такая возможность, но все уперлось в деньги. Прошлой зимой не получилось взять Воробьева, я хотел его забрать летом. Он был бы хорошей альтернативой Тюкавину, к тому же может сыграть на двух-трех позициях. Это идеально.

Например, Кутицкий не всегда играет, но он может всегда помочь, потому что сезон длинный, может быть спад формы, травмы. Воробьев помог бы на двух-трех позициях, физически сильный, хороший ментально, может забить головой.

– Вы не почувствовали, что Бувачу не понравилось ваше желание подписать игроков «Оренбурга»? Воробьева, Эктова и Переса?

– Перес – питбуль на поле, который не умеет проигрывать, в том числе на тренировках. Глебов – такой же, постоянно злой игрок. Они отдают все.

Эктов – один из вариантов. Если бы Даса ушел, справа могли быть, например, Эктов и Бессмертный. В «Оренбурге» Эктов много играл и слева.

– Когда звучат фамилии игроков «Оренбурга», которые никогда не играли за большие клубы…

– А кто будет работать на поле? Звезды или ноунеймы? Нужны ноунеймы, которые дают характер.

Да, у меня были Карраскаль, Бителло, Тюкавин, Чавес – звезды. Но кто будет работать? Бителло будет стелиться в подкатах? Карраскаль?

– Бывают игроки с характером, но и выше уровнем.

– Воробьев – плохой игрок? Я не говорю, что Воробьев и Эктов постоянно бы играли, но нужны ноунейм-игроки, которые будут делать работу, чтобы звезды могли играть.

Ну и при всем уважении и любви к Эктову, если бы летом мне предложили Касереса, я бы взял Касереса.

– Летом вам не предлагали Касереса и Глебова?

– Глебова я хотел летом, но все решается на уровне руководства. Тогда не получилось, в футболе так бывает.

Я рад, что они пришли зимой. Сразу видно, какой вклад внес Касерес. Глебову было посложнее, потому что у него была травма ахилла.

Нужно было время вылечить травму – сейчас матча к матчу Глебов лучше.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Динамо Личка Марцел
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Комментарии (3)
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СильныйМозг
1746467772
Фсе Пи*орасы, я Дартоньян.
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...уефан
1746469072
...мыслей было умных у него много, но у кого-то были мысли злые и быстрые...
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