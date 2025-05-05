Реакция Мостового на то, что Пиняев назвал Аршавина лучшим футболистом в истории России

Александр Мостовой прокомментировал мнение Сергея Пиняева о лучшем российском футболисте в современной истории.

Вингер «Локомотива» выбрал Андрея Аршавина.

До этого он поставил Алексея Миранчука выше Мостового.

«Я не обижаюсь на Пиняева за то, что он назвал Аршавина лучшим футболистом в истории России. Во-первых, у всех свои вкусы. Во-вторых, очевидно, что Сергей выбрал вместо меня Алексея Миранчука из-за дружбы.

А так всем понятно, что Мостовой во всех рейтингах и опросах будет в топ-3 российских игроков. Но я бы тоже включил Андрея в этот список.

Также на мой взгляд в число лучших футболистов в истории России входят Андрей Канчельскис, Дмитрий Аленичев, а также Егор Титов.

Жаль, что Егор не играл в Европе. Мне кажется, что он мог себя очень хорошо проявить в европейских клубах. Я всегда считал Титова одним из сильнейших в отечественном футболе.

А что касается лично меня, то не надо забывать, что я играл еще в СССР, а затем практически всю карьеру провел в Испании», – заявил Мостовой.