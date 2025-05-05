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  • Реакция Мостового на то, что Пиняев назвал Аршавина лучшим футболистом в истории России

Реакция Мостового на то, что Пиняев назвал Аршавина лучшим футболистом в истории России

Вчера, 20:04
10

Александр Мостовой прокомментировал мнение Сергея Пиняева о лучшем российском футболисте в современной истории.

  • Вингер «Локомотива» выбрал Андрея Аршавина.
  • До этого он поставил Алексея Миранчука выше Мостового.

«Я не обижаюсь на Пиняева за то, что он назвал Аршавина лучшим футболистом в истории России. Во-первых, у всех свои вкусы. Во-вторых, очевидно, что Сергей выбрал вместо меня Алексея Миранчука из-за дружбы.

А так всем понятно, что Мостовой во всех рейтингах и опросах будет в топ-3 российских игроков. Но я бы тоже включил Андрея в этот список.

Также на мой взгляд в число лучших футболистов в истории России входят Андрей Канчельскис, Дмитрий Аленичев, а также Егор Титов.

Жаль, что Егор не играл в Европе. Мне кажется, что он мог себя очень хорошо проявить в европейских клубах. Я всегда считал Титова одним из сильнейших в отечественном футболе.

А что касается лично меня, то не надо забывать, что я играл еще в СССР, а затем практически всю карьеру провел в Испании», – заявил Мостовой.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Пиняев Сергей Мостовой Александр Аршавин Андрей
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Комментарии (10)
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Интерес
1746464854
Мы помним,Сашуля,дороги испанщины.
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slavа0508
1746465375
Вот Санька . бомбануло .
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zarsm
1746466006
Про покер Аршавина вспоминают до сих пор, в т.ч. и в официальных пабликах АПЛ. Что вспоминают о мостовом?
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Pourquoi pas
1746466501
Корона царьку на мозги давит...
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k611
1746467036
Теперь хана Пиняеву. Мостовой такого не потерпит...
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...уефан
1746468787
...доведут эти писарчуки со своими козьими опросами до инфаркта Александра...
Ответить
Max-Min-vkontakte
1746470084
Да как он смеет, смерд! Это плевок в Царя! На кол его!))
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Гарик детонатор
1746472642
То что Аршавин лучший и никто его ещё долго не переплюнет это очевидно и не обсуждается! Про Титова не согласен - дутая фигура, скорее из спартачей выделю Цымбаларя и Кечинова!
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Вадим-Малышёв-yandex
1746478729
Мостовой на протяжении долгих лет в Испании был одним из лучших,Аршавин в Арсенале в основе редко выходил и был нестабилен Мостовой номер один в России.
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