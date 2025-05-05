Пиняев выбрал лучшего футболиста в истории России

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев поучаствовал в опросе от FONBET Кубка России.

Ему предложили выбрать лучшего футболиста в истории страны.

Пиняев назвал Андрея Аршавина, поставив его выше Алексея Миранчука, Александра Головина, Александра Мостового, Валерия Карпина, Сергея Семака, Александра Кержакова, Юрия Жиркова, Артeма Дзюбы, Дмитрия Аленичева, Романа Павлюченко, Игоря Акинфеева и Алана Дзагоева.

«Почему Андрей Сергеевич – лучший игрок? Потому что очень хороший дриблинг, очень талантливый и один, наверное, из самых ярких футболистов того времени», – объяснил Пиняев.