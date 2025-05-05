Стали известны стартовые составы на матч 26 тура РПЛ в котором сыграют «Крылья Советов» и «Динамо»: Игра состоится 5 мая, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Песьяков, Бейл, Гапонов, Ороз, Печенин, Костанца, Бабкин, Рассказов, Зиньковский, Олейников, Сергеев.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Динамо»: Лунев, Касерес, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Глебов, Чавес, Бителло, Нгамеле, Гладышев, Карраскаль.

Главный тренер: Марцел Личка

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