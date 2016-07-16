Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Лимит на легионеров будет изменен. Стоимость «Зенит-Арены» снова растет. Дайджест событий дня

Лимит на легионеров будет изменен. Стоимость «Зенит-Арены» снова растет. Дайджест событий дня

В РФС вернулись к идее лимита «10+15»

Или, может быть, нам все это снится. Сначала появилась информация о возвращении к формату «7+4», после чего волос на голове Андре Виллаш-Боаша стало меньше. А следом пресса сообщила о том, что в РФС всерьез намерены рассмотреть прошлогоднюю идею о формате «10+15» (10 легионеров и 15 русских в заявке). Вопрос лимита будет обсуждаться 23 июля. Этот день может стать судьбоносным. Если, конечно, до того о лимите не выскажется Алексей Миллер.

«Лимит ничего не прибавляет и не убавляет». Что мы узнали из интервью Мутко «Матч ТВ»

Продолжается эпопея со строительством «Крестовского»

Как известно, администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с подрядчиком – «Инжтрансстрой-Спб». Сегодня председатель временной комиссии Совета Федераций по подготовке и проведению чемпионата мира 2018-го года Вадим Тюльпанов высказался по поводу последствий, которые возымеет данное решение. Одно из вероятных – новый подрядчик не сможет вписаться в оставшуюся по плану сумму и попросить дополнительных средств на строительство.

Цифра дня. Будущий стадион «Зенита» подорожал (опять)

«Олимп 2» примет матчи Лиги чемпионов

А вот у ростовчан со стадионом полный порядок. В чем и убедилась комиссия УЕФА, которая по итогам инспекции допустила арену принять матчи еврокубков. Особенно инспекторы отметили газон, который местный агрономы практически довели до совершенства.

«Рубин» ведет переговоры с бывшим игроком «Барселоны»

Слухи о переходе Алекса Сонга в казанский клуб идут достаточно давно. Однако сегодня они стали намного ближе к реальности – футболист прибыл в город для переговоров. Об этом можно узнать из его снэпчата, где он без каких-либо намеков сфотографировал узнаваемую набережную.

Ломбертс может перейти в «Уотфорд»

Так «Зенит» к конце лета может и вовсе остаться без обороны. Каждый защитник-иностранец связан со слухами о переходе в другой клуб. Ближе всего к реальности, судя по всему, отъезд Нико Ломбертса в Англию. По информации бельгийской прессы, переговоры с «Уотфордом» достигли финальной стадии, и о подписании контракта скоро объявят официально.

Халкоголизм. Почему «Зенит» провалит новый сезон

Канте официально стал игроком «Челси»

Один из главных трансферных лотов лета разыгран – самый продуктивный опорник прошлого сезона обосновался в «синей» части Лондона. «Аристократы» перебили предложение конкурентов из «Арсенала», отдав за француза 36 миллионов евро.

Неохота лис. Почему «Лестер» такой крутой

Джаккерини перебрался в «Наполи»

Очевидны были изменения и в карьере этого полузащитника, блеснувшего на Евро. После такой игры он не смел оставаться в «Болонье», но вновь отправляться за рубеж не рискнул. Переезд в Неаполь стал оптимальным вариантом. Контракт заключен на пять лет, а финансовые детали сделки не разглашаются.

Почему Эмануэле Джаккерини – главная звезда Евро-2016

Месси не поедет в Турцию

А он очень хотел. Да не один, а с Андресом Иньестой. Но не чтобы опустошать бары и прятаться от русских туристов, а ради игры в благотворительном матче. Однако вооруженный переворот отпугнул футболистов, которые не намерены жертвовать собственной безопасностью.

Евгений Савин: «Лимитом убиваем таланты. Игроков целуют в попу и в клубе, и в сборной»

Почему все ненавидят «Зенит»

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Ростов Рубин Уотфорд Челси Наполи Месси Лионель Иньеста Андрес Ломбертс Николас Сонг Александр Джаккерини Эмануэле Канте Н'Голо
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вомбат
1468696737
Половина - вранье, как обычно.
Ответить
Бриг
1468699782
По стадиону - нагло хотят еще уворовать и ничего не ьоятся, суки. Ну, что, самим, что ли уже начать порядок наводить?
Ответить
Борис Шкурович-Хазин
1468703788
По поводу легионеров.Не надо ломиться в открытую дверь.Если легионеры,да так много,то это не первенство России,а первенство денег:у кого больше денег у того больше и "круче" легионеров.Вы "хочете" зрелищ-это легионеры,которые, ну никак, не помогут сборной России стать чемпионами разных первенств.В США проводится первенство по хоккею,где полно легионеров из разных стран,но они и разыгрывают первенство НХЛ,а не США. Борис Шкурович-Хазин
Ответить
343443
1468724420
Половина - вранье, как обычно.
Ответить
Ver
1468737887
Опять споры о лимите... Сколько не прошу объяснить сторонников отмены лимита зачем вообще нам нужны легионеры, если с ними и сборная и клубы стали только хуже, ни одного внятного ответа...Я не сторонник лимита, я сторонник того, что легионеры нам не нужны вообще...
Ответить
Strig
1468740066
Не наворовались...@@@@@@@@@!
Ответить
TUMS
1468744708
А Миллер кто? Какое его высказывание должно стать судьбоносным?
Ответить
lihindic
1468754276
лимит-лимит...
Ответить
Den_161
1468782461
Как Миллер скажет так и будет :)
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+