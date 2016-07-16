Лимит на легионеров будет изменен. Стоимость «Зенит-Арены» снова растет. Дайджест событий дня

В РФС вернулись к идее лимита «10+15»

Или, может быть, нам все это снится. Сначала появилась информация о возвращении к формату «7+4», после чего волос на голове Андре Виллаш-Боаша стало меньше. А следом пресса сообщила о том, что в РФС всерьез намерены рассмотреть прошлогоднюю идею о формате «10+15» (10 легионеров и 15 русских в заявке). Вопрос лимита будет обсуждаться 23 июля. Этот день может стать судьбоносным. Если, конечно, до того о лимите не выскажется Алексей Миллер.

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Продолжается эпопея со строительством «Крестовского»

Как известно, администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с подрядчиком – «Инжтрансстрой-Спб». Сегодня председатель временной комиссии Совета Федераций по подготовке и проведению чемпионата мира 2018-го года Вадим Тюльпанов высказался по поводу последствий, которые возымеет данное решение. Одно из вероятных – новый подрядчик не сможет вписаться в оставшуюся по плану сумму и попросить дополнительных средств на строительство.

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«Олимп 2» примет матчи Лиги чемпионов

А вот у ростовчан со стадионом полный порядок. В чем и убедилась комиссия УЕФА, которая по итогам инспекции допустила арену принять матчи еврокубков. Особенно инспекторы отметили газон, который местный агрономы практически довели до совершенства.

«Рубин» ведет переговоры с бывшим игроком «Барселоны»

Слухи о переходе Алекса Сонга в казанский клуб идут достаточно давно. Однако сегодня они стали намного ближе к реальности – футболист прибыл в город для переговоров. Об этом можно узнать из его снэпчата, где он без каких-либо намеков сфотографировал узнаваемую набережную.

Ломбертс может перейти в «Уотфорд»

Так «Зенит» к конце лета может и вовсе остаться без обороны. Каждый защитник-иностранец связан со слухами о переходе в другой клуб. Ближе всего к реальности, судя по всему, отъезд Нико Ломбертса в Англию. По информации бельгийской прессы, переговоры с «Уотфордом» достигли финальной стадии, и о подписании контракта скоро объявят официально.

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Канте официально стал игроком «Челси»

Один из главных трансферных лотов лета разыгран – самый продуктивный опорник прошлого сезона обосновался в «синей» части Лондона. «Аристократы» перебили предложение конкурентов из «Арсенала», отдав за француза 36 миллионов евро.

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Джаккерини перебрался в «Наполи»

Очевидны были изменения и в карьере этого полузащитника, блеснувшего на Евро. После такой игры он не смел оставаться в «Болонье», но вновь отправляться за рубеж не рискнул. Переезд в Неаполь стал оптимальным вариантом. Контракт заключен на пять лет, а финансовые детали сделки не разглашаются.

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Месси не поедет в Турцию

А он очень хотел. Да не один, а с Андресом Иньестой. Но не чтобы опустошать бары и прятаться от русских туристов, а ради игры в благотворительном матче. Однако вооруженный переворот отпугнул футболистов, которые не намерены жертвовать собственной безопасностью.

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