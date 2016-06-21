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«Дойти хотя бы до полуфинала». 15 смешных цитат о России перед Евро
«Дойти хотя бы до полуфинала». 15 смешных цитат о России перед Евро
Бомбардир.ру
21 июня 2016, 18:00
21
Впрочем, ответ на все это был заготовлен еще четыре года назад. И сегодня он актуален как никогда.
Чемпионат Европы
Европа
Россия
Малафеев Вячеслав
Торбинский Дмитрий
Павлюченко Роман
Комбаров Дмитрий
Семшов Игорь
Глушаков Денис
Селезнев Евгений
Газзаев Валерий
Слуцкий Леонид
Козак Ян
Мутко Виталий
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Комментарии (21)
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kurskih
1466506858
Высказывание Слуцкого о долгом запрягании оправдалось, к сожалению...
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8
Диктор
1466507823
Вот Слуцкий и показал ,что он за тренер без связей и возможностей Гинера во внутреннем чемпионате.
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4
Саня БУБА
1466509377
....мдяяяяя......на самом деле, все так смешно сейчас звучит!!!!))))
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3
Kondrat Jr
1466512664
Да, в одном нам по-прежнему равных нет и никогда не будет - в шапкозакидательстве .
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3
ivanthebest
1466515870
Лишний раз это говорит о том, что наши игроки как футболисты давным давно закончились... Настолько быть необъективными и витать в своей придуманной реальности, офигевать на ровном месте от своей типо крутости, это нужно уметь, и баснословное бабло тому способствует. Даже в Северной Корее по-моему и то более объективные ребята живут, хоть и за железным занавесом...
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0
tatarin2007
1466516253
Ребят, что мы это обсуждаем, все в душе прекрасно знали чем это закончится. Просто сами себя обманывали и верили в чудо. А чудес не бывает (по крайней мере с нашей сборной). Это закономерный итог. Жаль только Акинфеева, один играл. Спасибо Игорь за отличную игру.
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9
diadushka
1466524081
Лодыгин лучше всех отжег: "когда мы едем на евро, нашей целью становится победа")))
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0
swot1205
1466529034
одни слова, а игра показала что никто в нашей сборной ничего не стоит за пределами страны. просто дрова
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2
Drapik
1466533157
Bombardir как-то по-детски троллит. Ну да, говорили люди перед Евро. Большинство из них верили в то, что говорили. Троллить надо товарищей, которым не стыдно за последнее место в группе, за 0:3. И тех, у кто "ждал говна" от фанатов, бронируя билеты на курорт до начала Евро.
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2
serega99
1466534323
Мда
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1
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