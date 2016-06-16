Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Украина досрочно вылетела с чемпионата Европы. Ещенко перешел в «Спартак». Дайджест событий дня

Украина досрочно вылетела с чемпионата Европы. Ещенко перешел в «Спартак». Дайджест событий дня

Украина проиграла Северной Ирландии во втором туре группы В и потеряла шансы на плей-офф

В матче 2-го тура группового этапа Евро-2016 сборная Северной Ирландии обыграла Украину со счетом 2:0 благодаря голам Маколи и Макгинна. Еще один матч в группе В завершился вничью – Германия и Польша голов друг другу не забили. Таким образом, Германия и Польша имеют по четыре очка, три у Северной Ирландии, у Украины очков нет. Украинцы досрочно вылетели с Евро.

Матчи третьего тура в группе В: Украина – Польша, Германия – Северная Ирландия.

Англия выиграла у Уэльса во втором туре группы А

Сборная Англии победила Уэльс во втором туре группового этапа Евро-2016: после пропущенного гола от Гарета Бэйла англичане забили дважды. У Англии отличились вышедшие на замену Джейми Варди и Даниэл Старридж.

Таким образом, Англия лидирует в группе В с четырьмя очками, у Уэльса и Словакии – по три, у России – одно. В третьем туре будут сыграны матчи Англия – Словакия и Россия – Уэльс. Россияне уже ни при каких обстоятельствах не займут первое место, но имеют шанс на второе: нужно выиграть у Уэльса и ждать победы Англии над Словакией. При определенных раскладах можно выйти и с третьего места, но все равно нужно побеждать.

Англия вырвала победу у Уэльса. Украина сыграет с Северной Ирландией. Ключевые моменты дня на Евро-2016

Шатов рискует не сыграть с Уэльсом

В проигранном сборной России матче против Словакии (1:2) полузащитник Олег Шатов получил мышечное повреждение, которое может оставить его за пределами стартового состава на встречу с Уэльсом. Впрочем, врачи надеются, что Шатов сможет восстановиться к этому матчу. Напомним, игра Россия – Уэльс состоится 20 июня.

Шатов травмирован, фанатов депортируют. Все о наших на Евро. Онлайн

Файероносец на матче против Словакии – опознан

Во время игры второго тура Евро-2016 между Россией и Словакией (1:2) на трибуне российских болельщиков зажегся файер. Позже стало известно, что его зажег житель Казани Азамат Садыков, который приехал на чемпионат Европы за счет всероссийского объединения болельщиков (ВОБ). Сегодня в УЕФА будет принято решение о возбуждении дела против РФС.

Три российских фаната отправятся в тюрьму на длительный срок

Три болельщика из России, над которым сегодня состоялся суд, приговорены к тюремным срокам от одного до двух лет: Алексей Ерунов (директор по работе с болельщиками «Локомотива») получил два года заключения, Сергей Горбачев – 1,5 года, Николай Морозов – 1 год. Они обвиняются в участии в беспорядках в Марселе в день матча Англия – Россия (1:1) и приговорены по статье «насильственные действия с применением подручных средств в качестве оружия». Сообщается также, что фанаты могут выйти из тюрьмы досрочно.

Цифра дня. На сколько посадят работника «Локомотива» за драки в Марселе

Карасев вновь получил назначение на матч Евро

Бригада российского арбитра Сергея Карасева будет работать на матче группового этапа Евро-2016 между командами Исландии и Венгрии. Эта игра пройдет 18 июня и начнется в 19.00 по московскому времени. Ранее Карасев судил матч второго тура Евро между Румынией и Швейцарией (1:1), где назначил пенальти в ворота швейцарцев и зафиксировал 35 фолов.

Шкртела купит «Фенербахче»

Защитник «Ливерпуля» Мартин Шкртел пополнит состав турецкого «Фенербахче». 31-летний словацкий футболист обойдется туркам в 6,3 миллиона евро, и об этом трансфере будет объявлено в ближайшие дни. За «Ливерпуль» словак выступал в течение восьми последних лет, перейдя в английский клуб из «Зенита».

Ещенко –​ в «Спартаке»

Бывший футболист сборной России Андрей Ещенко будет выступать за московский «Спартак». Столичный клуб объявил о подписании контрактах с футболистом, однако детали сделки пока не разглашаются. Отметим, что Ещенко перешел в «Спартак» на правах свободного агента.

Грустные новости для болельщиков «Динамо»

Бюджет московского «Динамо» будет значительно уменьшен по сравнению с предыдущими сезонами. Об этом заявил первый зампред банка ВТБ Василий Титов: «Бюджет безусловно будет меньше, чем в предыдущие сезоны, значительно меньше. «Динамо» будет тратить на трансферы ровно столько, сколько будет зарабатывать. Жить по средствам – это ключевая задача для клуба». Кроме того, была озвучена задача вернуться в премьер-лигу в течение одного сезона.

Чемпионат Европы Европа Англия Уэльс Россия Словакия Фенербахче Спартак Динамо Шкртел Мартин Ещенко Андрей Шатов Олег Карасев Сергей
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rLt_Ortriwar
1466110873
ДАМОООООЙ!))
Ответить
Semargl18
1466120260
ща и наши подтянуться
Ответить
Strig
1466127997
Да наши тоже готовы
Ответить
P10NER
1466131194
Ну теперь осталось видео выложить со стишком: " Никогда нам не будут братьями ни Германия, ни Ирландия, и во вторник скорее окажется, что Поляки им тоже не братья!"))
Ответить
343443
1466134679
проо
Ответить
maior-60
1466134689
Мне понравился директор по работе с болельщиками "Локомотива". Харю налил и как водится - морды стал чистить. Должность у него такая: ездить за клубный счет по всевозможным турнирам, и "работать" с болельщиками. Считаю, что пока Смородская там рулит, ничего путного у паровозов не будет.
Ответить
макс438
1466146527
Жаль с Германией нормально смотрелись
Ответить
firs04
1466148049
Так значит фоточка из раздевалки Укров где пивные банки и чинарики это не провокация))
Ответить
tatarin2007
1466150877
Украина домой едет! Не факт, сейчас как на евровидении Европа проголосует и подарит Украине 9 очков)))
Ответить
lihindic
1466157978
как хорошо...
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+