Украина досрочно вылетела с чемпионата Европы. Ещенко перешел в «Спартак». Дайджест событий дня

Украина проиграла Северной Ирландии во втором туре группы В и потеряла шансы на плей-офф

В матче 2-го тура группового этапа Евро-2016 сборная Северной Ирландии обыграла Украину со счетом 2:0 благодаря голам Маколи и Макгинна. Еще один матч в группе В завершился вничью – Германия и Польша голов друг другу не забили. Таким образом, Германия и Польша имеют по четыре очка, три у Северной Ирландии, у Украины очков нет. Украинцы досрочно вылетели с Евро.

Матчи третьего тура в группе В: Украина – Польша, Германия – Северная Ирландия.

Англия выиграла у Уэльса во втором туре группы А

Сборная Англии победила Уэльс во втором туре группового этапа Евро-2016: после пропущенного гола от Гарета Бэйла англичане забили дважды. У Англии отличились вышедшие на замену Джейми Варди и Даниэл Старридж.

Таким образом, Англия лидирует в группе В с четырьмя очками, у Уэльса и Словакии – по три, у России – одно. В третьем туре будут сыграны матчи Англия – Словакия и Россия – Уэльс. Россияне уже ни при каких обстоятельствах не займут первое место, но имеют шанс на второе: нужно выиграть у Уэльса и ждать победы Англии над Словакией. При определенных раскладах можно выйти и с третьего места, но все равно нужно побеждать.

Англия вырвала победу у Уэльса. Украина сыграет с Северной Ирландией. Ключевые моменты дня на Евро-2016

Шатов рискует не сыграть с Уэльсом

В проигранном сборной России матче против Словакии (1:2) полузащитник Олег Шатов получил мышечное повреждение, которое может оставить его за пределами стартового состава на встречу с Уэльсом. Впрочем, врачи надеются, что Шатов сможет восстановиться к этому матчу. Напомним, игра Россия – Уэльс состоится 20 июня.

Шатов травмирован, фанатов депортируют. Все о наших на Евро. Онлайн

Файероносец на матче против Словакии – опознан

Во время игры второго тура Евро-2016 между Россией и Словакией (1:2) на трибуне российских болельщиков зажегся файер. Позже стало известно, что его зажег житель Казани Азамат Садыков, который приехал на чемпионат Европы за счет всероссийского объединения болельщиков (ВОБ). Сегодня в УЕФА будет принято решение о возбуждении дела против РФС.

Три российских фаната отправятся в тюрьму на длительный срок

Три болельщика из России, над которым сегодня состоялся суд, приговорены к тюремным срокам от одного до двух лет: Алексей Ерунов (директор по работе с болельщиками «Локомотива») получил два года заключения, Сергей Горбачев – 1,5 года, Николай Морозов – 1 год. Они обвиняются в участии в беспорядках в Марселе в день матча Англия – Россия (1:1) и приговорены по статье «насильственные действия с применением подручных средств в качестве оружия». Сообщается также, что фанаты могут выйти из тюрьмы досрочно.

Цифра дня. На сколько посадят работника «Локомотива» за драки в Марселе

Карасев вновь получил назначение на матч Евро

Бригада российского арбитра Сергея Карасева будет работать на матче группового этапа Евро-2016 между командами Исландии и Венгрии. Эта игра пройдет 18 июня и начнется в 19.00 по московскому времени. Ранее Карасев судил матч второго тура Евро между Румынией и Швейцарией (1:1), где назначил пенальти в ворота швейцарцев и зафиксировал 35 фолов.

Шкртела купит «Фенербахче»

Защитник «Ливерпуля» Мартин Шкртел пополнит состав турецкого «Фенербахче». 31-летний словацкий футболист обойдется туркам в 6,3 миллиона евро, и об этом трансфере будет объявлено в ближайшие дни. За «Ливерпуль» словак выступал в течение восьми последних лет, перейдя в английский клуб из «Зенита».

Ещенко –​ в «Спартаке»

Бывший футболист сборной России Андрей Ещенко будет выступать за московский «Спартак». Столичный клуб объявил о подписании контрактах с футболистом, однако детали сделки пока не разглашаются. Отметим, что Ещенко перешел в «Спартак» на правах свободного агента.

Грустные новости для болельщиков «Динамо»

Бюджет московского «Динамо» будет значительно уменьшен по сравнению с предыдущими сезонами. Об этом заявил первый зампред банка ВТБ Василий Титов: «Бюджет безусловно будет меньше, чем в предыдущие сезоны, значительно меньше. «Динамо» будет тратить на трансферы ровно столько, сколько будет зарабатывать. Жить по средствам – это ключевая задача для клуба». Кроме того, была озвучена задача вернуться в премьер-лигу в течение одного сезона.