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    Украина досрочно вылетела с чемпионата Европы. Ещенко перешел в «Спартак». Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    16.06.2016 23:55
    Шатов рискует пропустить игру с Уэльсом. Карасев снова будет обслуживать матч на Евро. «Динамо» урежут финансирование. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Украина проиграла Северной Ирландии во втором туре группы В и потеряла шансы на плей-офф

    В матче 2-го тура группового этапа Евро-2016 сборная Северной Ирландии обыграла Украину со счетом 2:0 благодаря голам Маколи и Макгинна. Еще один матч в группе В завершился вничью – Германия и Польша голов друг другу не забили. Таким образом, Германия и Польша имеют по четыре очка, три у Северной Ирландии, у Украины очков нет. Украинцы досрочно вылетели с Евро.

    Матчи третьего тура в группе В: Украина – Польша, Германия – Северная Ирландия.

    Англия выиграла у Уэльса во втором туре группы А

    Сборная Англии победила Уэльс во втором туре группового этапа Евро-2016: после пропущенного гола от Гарета Бэйла англичане забили дважды. У Англии отличились вышедшие на замену Джейми Варди и Даниэл Старридж.

    Таким образом, Англия лидирует в группе В с четырьмя очками, у Уэльса и Словакии – по три, у России – одно. В третьем туре будут сыграны матчи Англия – Словакия и Россия – Уэльс. Россияне уже ни при каких обстоятельствах не займут первое место, но имеют шанс на второе: нужно выиграть у Уэльса и ждать победы Англии над Словакией. При определенных раскладах можно выйти и с третьего места, но все равно нужно побеждать.

    Англия вырвала победу у Уэльса. Украина сыграет с Северной Ирландией. Ключевые моменты дня на Евро-2016

    Шатов рискует не сыграть с Уэльсом

    В проигранном сборной России матче против Словакии (1:2) полузащитник Олег Шатов получил мышечное повреждение, которое может оставить его за пределами стартового состава на встречу с Уэльсом. Впрочем, врачи надеются, что Шатов сможет восстановиться к этому матчу. Напомним, игра Россия – Уэльс состоится 20 июня.

    Шатов травмирован, фанатов депортируют. Все о наших на Евро. Онлайн

    Файероносец на матче против Словакии – опознан

    Во время игры второго тура Евро-2016 между Россией и Словакией (1:2) на трибуне российских болельщиков зажегся файер. Позже стало известно, что его зажег житель Казани Азамат Садыков, который приехал на чемпионат Европы за счет всероссийского объединения болельщиков (ВОБ). Сегодня в УЕФА будет принято решение о возбуждении дела против РФС.

    Три российских фаната отправятся в тюрьму на длительный срок

    Три болельщика из России, над которым сегодня состоялся суд, приговорены к тюремным срокам от одного до двух лет: Алексей Ерунов (директор по работе с болельщиками «Локомотива») получил два года заключения, Сергей Горбачев – 1,5 года, Николай Морозов – 1 год. Они обвиняются в участии в беспорядках в Марселе в день матча Англия – Россия (1:1) и приговорены по статье «насильственные действия с применением подручных средств в качестве оружия». Сообщается также, что фанаты могут выйти из тюрьмы досрочно.

    Цифра дня. На сколько посадят работника «Локомотива» за драки в Марселе

    Карасев вновь получил назначение на матч Евро

    Бригада российского арбитра Сергея Карасева будет работать на матче группового этапа Евро-2016 между командами Исландии и Венгрии. Эта игра пройдет 18 июня и начнется в 19.00 по московскому времени. Ранее Карасев судил матч второго тура Евро между Румынией и Швейцарией (1:1), где назначил пенальти в ворота швейцарцев и зафиксировал 35 фолов.

    Шкртела купит «Фенербахче»

    Защитник «Ливерпуля» Мартин Шкртел пополнит состав турецкого «Фенербахче». 31-летний словацкий футболист обойдется туркам в 6,3 миллиона евро, и об этом трансфере будет объявлено в ближайшие дни. За «Ливерпуль» словак выступал в течение восьми последних лет, перейдя в английский клуб из «Зенита».

    Ещенко –​ в «Спартаке»

    Бывший футболист сборной России Андрей Ещенко будет выступать за московский «Спартак». Столичный клуб объявил о подписании контрактах с футболистом, однако детали сделки пока не разглашаются. Отметим, что Ещенко перешел в «Спартак» на правах свободного агента.

    Грустные новости для болельщиков «Динамо»

    Бюджет московского «Динамо» будет значительно уменьшен по сравнению с предыдущими сезонами. Об этом заявил первый зампред банка ВТБ Василий Титов: «Бюджет безусловно будет меньше, чем в предыдущие сезоны, значительно меньше. «Динамо» будет тратить на трансферы ровно столько, сколько будет зарабатывать. Жить по средствам – это ключевая задача для клуба». Кроме того, была озвучена задача вернуться в премьер-лигу в течение одного сезона.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: uefa.com, hitc.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +11

      ghostfacekillah 17 июня 2016, 13:14

      карасёв нормально отсудил, как к нему не придрались?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 17 июня 2016, 13:08

      ура

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      lihindic 17 июня 2016, 13:06

      как хорошо...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      tatarin2007 17 июня 2016, 11:07

      Украина домой едет! Не факт, сейчас как на евровидении Европа проголосует и подарит Украине 9 очков)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 17 июня 2016, 10:20

      Так значит фоточка из раздевалки Укров где пивные банки и чинарики это не провокация))

      1
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      Рейтинг: +70

      макс438 17 июня 2016, 09:55

      Жаль с Германией нормально смотрелись

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6654

      maior-60 17 июня 2016, 06:38

      Мне понравился директор по работе с болельщиками "Локомотива". Харю налил и как водится - морды стал чистить. Должность у него такая: ездить за клубный счет по всевозможным турнирам, и "работать" с болельщиками. Считаю, что пока Смородская там рулит, ничего путного у паровозов не будет.

      3
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      Рейтинг: +269

      grand-igor > maior-60 17 июня 2016, 08:36

      С ТАКОЙ ИГРОЙ СБОРНОЙ ТОЛЬКО И ОСТАЕТСЯ " ХАРЮ НАЛИТЬ""

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6654

      maior-60 > grand-igor 17 июня 2016, 18:49

      Согласен. Все мы такие. Просто наперло, за Державу обидно. Простите, пацаны.

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 17 июня 2016, 06:37

      проо

      -1
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 17 июня 2016, 06:17

      Наши тоже хороши

      0
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 > Ильгизар И 17 июня 2016, 08:44

      Следующие наши ,с такой игрой.

      0
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      Рейтинг: +148

      P10NER 17 июня 2016, 05:39

      Ну теперь осталось видео выложить со стишком: " Никогда нам не будут братьями ни Германия, ни Ирландия, и во вторник скорее окажется, что Поляки им тоже не братья!"))

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