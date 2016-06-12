Головин, Рэшфорд и еще семь самых талантливых юниоров Евро-2016

Марсель Забитцер, нападающий, 22 года (Австрия)

В 2014-ом году молодой форвард венского «Рапида» перешел в команду второй Бундеслиги «РБ Лейпциг» за приличные для австрийского чемпионата 2 миллиона евро. Расчетливые немцы сразу же отдали его в аренду в «Ред Булл Зальцбург», а когда обнаружили в конце сезона умопомрачительную статистику парня (26 мячей и 12 голевых передач), в спешке вернули Забитцера себе.

«Лейпциг» совсем недавно отпраздновал выход в первую Бундеслигу, а главный тренер австрийской сборной и тезка нападающего Марсель Коллер может быть уверен: если у маститого трио Арнаутович-Харник-Янко что-то пойдет не так, Забитцер готов будет выйти и продемонстрировать, что не спроста носит такую фамилию.

Маркус Рэшфорд, нападающий, 18 лет (Англия)

После того, что вытворял этот тинейджер в концовке английского сезона за «Манчестер Юнайтед», назвать Рэшфорда малоизвестным общественности молодым футболистом язык категорически отказывается. Однако стоит признать: еще полгода назад наставник англичан Рой Ходжсон даже не слышал о резервисте команде, барахтающейся в середине турнирной таблицы, а сам Маркус наверняка рассуждал, к кому из родственников можно сгонять на летние каникулы.

Зато теперь (если серьезность травмы Старриджа подтвердится) Рэшфорд вполне может составить конкуренцию парочку монстров – Кейну с Варди – и постараться повторить подвиги Уэйна Руни образца Евро-2004.

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Бартош Капустка, полузащитник, 19 лет (Польша)

Хавбек «Краковии» провел первый официальный матч за сборную осенью прошлого года, и сразу поучаствовал забитым мячом в уничтожении Гибралтара (8:1). Если наставник поляков Адам Навалка не вычеркнет ключевого полузащитника четвертой команды чемпионата, а Мацей Рыбус и дальше будет демонстрировать уровень игры весеннего «Терека», то у Бартоша вполне может появиться шанс блеснуть перед искушенной французской публикой.

Для этого у молодого вингера есть все. Недаром же на родине его уже называют преемником кумира всех польских болельщиков – Якуба Блащиковски.

Александр Головин, полузащитник, 19 лет (Россия)

В последние месяцы в России точно нет футболиста моложе 21 года, про которого говорили бы больше, чем про полузащитника ЦСКА: его прогрессом восхищается Леонид Слуцкий; над ним взял шефство сам Роман Широков; с небес на землю его опускает гендиректор армейцев Роман Бабаев.

Но даже самому прожженому последователю Бубнова очевидно, что этот парень на данный момент – главная надежда российского футбола. И пусть он пока не лидер в своем клубе. Пусть он не купил несколько спортивных машин. И даже пусть он пока не познал тяжелый груз ответственности и дикого давления прессы. Леонид Слуцкий верит в него, а значит, свой шанс во Франции Александр неизменно получит.

Бреэль Эмболо, нападающий, 19 лет (Швейцария)

Швейцарский клон Марио Балотелли уже успел наколотить 30 мячей во всех турнирах за «Базель» и провести 9 матчей за сборную Швейцарии. Еще прошлым летом «Ювентус», «Валенсия» и «Вольфсбург» предлагали за форварда от 15 до 27 миллионов евро, но швейцарский прагматизм не пустил свой главный актив в щупальца охотников из топ-чемпионатов.

А свою необходимость сборной Швейцарии юный бомбардир почувствовал в начале 2015 года, когда даже Самуэль Это’О не смог уговорить родившегося в Камеруне мальчугана выбрать африканскую сборную.

Ренату Саншеш, 18 лет (Португалия)

Раньше у Португалии была мощная тройка в центре поля: Велозу-Мейрелиш-Моутиньо. Двоих в сборной уже нет, а третий сдает с каждым годом. Зато теперь есть Саншеш готовый играть за всех сразу. Возраст и природный данные позволяют ему весь матч орудовать в роли реактивной газонокосилки. Главная задача Ренату – разрушать, тем поразительнее, что его кумиром является Роналдинью. Нет, с техникой у португальца полный порядок – достаточно посмотреть хотя бы на вот этот отбор у Халка. Саншеш умеет на поле решительно все. Не просто так «Бавария» отвалил за него 40 миллионов (а с бонусами и все 80).

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Лерой Сане, 20 лет (Германия)

Гол в ворота «Реала» моментально повесил на Сане ценник в 60 миллионов евро. Дальнейшие же матчи собрали очередь из желающих выложить всю сумму, а то и больше. В короткий срок Лерой смог стать лидером «Шальке» и перерасти уровень клуба. Насчет места в сборной вопросов не возникало: один из лучших дриблеров Европы вытеснил оттуда другого технаря – Карима Беллараби. И, похоже, надолго.

Жезон Денайе, 20 лет (Бельгия)

Один из многочисленных молодых и суперталантливых центрбеков «Ман Сити», которых клуб обожает отправлять по арендам. Тем ироничнее выглядит ситуация, когда в основе сборной Денайе заменяет капитана «горожан» – Венсана Компани. Безусловно, в бельгийской команде шикарных центральных защитников столько, что их тоже можно отправлять по арендам в сборные попроще. Но Алдервейрельд и Вертонген вынуждены играть на флангах за неимением там других вариантов. Потому наверняка именно Жезон составит в центре пару с Вермаленом. Сезоном в «Галатасаре» он это заслужил. Теперь даже сам Пеп Гвардиола официально объявил, что в новом сезоне рассчитывает на Денайе.

Эмре Мор, 18 лет (Турция)

Человек с самой мрачной фамилией Евро выглядит очень безобидно. Но это внешне. Своей игрой он легко может принести соперникам массу бед и сегодня едва не испортил настроение хорватам, выйдя на замену. Никто из списка еще не демонстрировал на Евро столь уверенной и качественной игры. Эмре оправдал все авансы, которых было много. При этом вживую его почти никто не видел, а мнение основывалось на редкой, но крайне восторженной прессе. Восхищает Мор уже тем, что играет в неожиданной для турок датской лиге за «Норшелланд». И делает это настолько ярко, что заслужил прозвище «турецкий Месси». Понятно, что натянуто, но второго настолько уверенного в себе 18-летнего футболиста мир, наверное, со времен Лео и не видел.

Кингсли Коман, 19 лет (Франция)

Главная звезда нашей десятки. Мы настолько привыкли к нему, что кажется, будто Кингсли в большом футболе минимум лет пять. А выигранных трофеев хватит и на два десятка: к 19 годам их набралось 9, среди которых чемпионства и кубки Франции, Италии и Германии. Ничуть не номинальные – с каждым годам Коман все ближе к основе. Для Гвардиолы он стал главным любимцем и джокером, который регулярно менял игру своим выходом на замену даже в важнейших матчах Лиги чемпионов. Бросил его спасать отечество и Дешам в матче с румынами. В итоге именно он отдал предголевой пас на Пайета и грамотно тянул время в концовке своим изящным дриблингом. Несомненно, дождемся мы от него и важных голов – можете уже сейчас делать ставки на это событие.

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