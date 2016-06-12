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  • Головин, Рэшфорд и еще семь самых талантливых юниоров Евро-2016

Головин, Рэшфорд и еще семь самых талантливых юниоров Евро-2016

Марсель Забитцер, нападающий, 22 года (Австрия)

В 2014-ом году молодой форвард венского «Рапида» перешел в команду второй Бундеслиги «РБ Лейпциг» за приличные для австрийского чемпионата 2 миллиона евро. Расчетливые немцы сразу же отдали его в аренду в «Ред Булл Зальцбург», а когда обнаружили в конце сезона умопомрачительную статистику парня (26 мячей и 12 голевых передач), в спешке вернули Забитцера себе.

«Лейпциг» совсем недавно отпраздновал выход в первую Бундеслигу, а главный тренер австрийской сборной и тезка нападающего Марсель Коллер может быть уверен: если у маститого трио Арнаутович-Харник-Янко что-то пойдет не так, Забитцер готов будет выйти и продемонстрировать, что не спроста носит такую фамилию.

Маркус Рэшфорд, нападающий, 18 лет (Англия)

После того, что вытворял этот тинейджер в концовке английского сезона за «Манчестер Юнайтед», назвать Рэшфорда малоизвестным общественности молодым футболистом язык категорически отказывается. Однако стоит признать: еще полгода назад наставник англичан Рой Ходжсон даже не слышал о резервисте команде, барахтающейся в середине турнирной таблицы, а сам Маркус наверняка рассуждал, к кому из родственников можно сгонять на летние каникулы.

Зато теперь (если серьезность травмы Старриджа подтвердится) Рэшфорд вполне может составить конкуренцию парочку монстров – Кейну с Варди – и постараться повторить подвиги Уэйна Руни образца Евро-2004.

Как Маркус Рэшфорд превратился из школьника в нападающего сборной

Бартош Капустка, полузащитник, 19 лет (Польша)

Хавбек «Краковии» провел первый официальный матч за сборную осенью прошлого года, и сразу поучаствовал забитым мячом в уничтожении Гибралтара (8:1). Если наставник поляков Адам Навалка не вычеркнет ключевого полузащитника четвертой команды чемпионата, а Мацей Рыбус и дальше будет демонстрировать уровень игры весеннего «Терека», то у Бартоша вполне может появиться шанс блеснуть перед искушенной французской публикой.

Для этого у молодого вингера есть все. Недаром же на родине его уже называют преемником кумира всех польских болельщиков – Якуба Блащиковски.

Александр Головин, полузащитник, 19 лет (Россия)

В последние месяцы в России точно нет футболиста моложе 21 года, про которого говорили бы больше, чем про полузащитника ЦСКА: его прогрессом восхищается Леонид Слуцкий; над ним взял шефство сам Роман Широков; с небес на землю его опускает гендиректор армейцев Роман Бабаев.

Но даже самому прожженому последователю Бубнова очевидно, что этот парень на данный момент – главная надежда российского футбола. И пусть он пока не лидер в своем клубе. Пусть он не купил несколько спортивных машин. И даже пусть он пока не познал тяжелый груз ответственности и дикого давления прессы. Леонид Слуцкий верит в него, а значит, свой шанс во Франции Александр неизменно получит.

Бреэль Эмболо, нападающий, 19 лет (Швейцария)

Швейцарский клон Марио Балотелли уже успел наколотить 30 мячей во всех турнирах за «Базель» и провести 9 матчей за сборную Швейцарии. Еще прошлым летом «Ювентус», «Валенсия» и «Вольфсбург» предлагали за форварда от 15 до 27 миллионов евро, но швейцарский прагматизм не пустил свой главный актив в щупальца охотников из топ-чемпионатов.

А свою необходимость сборной Швейцарии юный бомбардир почувствовал в начале 2015 года, когда даже Самуэль Это’О не смог уговорить родившегося в Камеруне мальчугана выбрать африканскую сборную.

Ренату Саншеш, 18 лет (Португалия)

Раньше у Португалии была мощная тройка в центре поля: Велозу-Мейрелиш-Моутиньо. Двоих в сборной уже нет, а третий сдает с каждым годом. Зато теперь есть Саншеш готовый играть за всех сразу. Возраст и природный данные позволяют ему весь матч орудовать в роли реактивной газонокосилки. Главная задача Ренату – разрушать, тем поразительнее, что его кумиром является Роналдинью. Нет, с техникой у португальца полный порядок – достаточно посмотреть хотя бы на вот этот отбор у Халка. Саншеш умеет на поле решительно все. Не просто так «Бавария» отвалил за него 40 миллионов (а с бонусами и все 80).

Цифра дня. Сколько «Бавария» заплатит за Ренату Санчеса

Лерой Сане, 20 лет (Германия)

Гол в ворота «Реала» моментально повесил на Сане ценник в 60 миллионов евро. Дальнейшие же матчи собрали очередь из желающих выложить всю сумму, а то и больше. В короткий срок Лерой смог стать лидером «Шальке» и перерасти уровень клуба. Насчет места в сборной вопросов не возникало: один из лучших дриблеров Европы вытеснил оттуда другого технаря – Карима Беллараби. И, похоже, надолго.

Жезон Денайе, 20 лет (Бельгия)

Один из многочисленных молодых и суперталантливых центрбеков «Ман Сити», которых клуб обожает отправлять по арендам. Тем ироничнее выглядит ситуация, когда в основе сборной Денайе заменяет капитана «горожан» – Венсана Компани. Безусловно, в бельгийской команде шикарных центральных защитников столько, что их тоже можно отправлять по арендам в сборные попроще. Но Алдервейрельд и Вертонген вынуждены играть на флангах за неимением там других вариантов. Потому наверняка именно Жезон составит в центре пару с Вермаленом. Сезоном в «Галатасаре» он это заслужил. Теперь даже сам Пеп Гвардиола официально объявил, что в новом сезоне рассчитывает на Денайе.

Эмре Мор, 18 лет (Турция)

Человек с самой мрачной фамилией Евро выглядит очень безобидно. Но это внешне. Своей игрой он легко может принести соперникам массу бед и сегодня едва не испортил настроение хорватам, выйдя на замену. Никто из списка еще не демонстрировал на Евро столь уверенной и качественной игры. Эмре оправдал все авансы, которых было много. При этом вживую его почти никто не видел, а мнение основывалось на редкой, но крайне восторженной прессе. Восхищает Мор уже тем, что играет в неожиданной для турок датской лиге за «Норшелланд». И делает это настолько ярко, что заслужил прозвище «турецкий Месси». Понятно, что натянуто, но второго настолько уверенного в себе 18-летнего футболиста мир, наверное, со времен Лео и не видел.

Кингсли Коман, 19 лет (Франция)

Главная звезда нашей десятки. Мы настолько привыкли к нему, что кажется, будто Кингсли в большом футболе минимум лет пять. А выигранных трофеев хватит и на два десятка: к 19 годам их набралось 9, среди которых чемпионства и кубки Франции, Италии и Германии. Ничуть не номинальные – с каждым годам Коман все ближе к основе. Для Гвардиолы он стал главным любимцем и джокером, который регулярно менял игру своим выходом на замену даже в важнейших матчах Лиги чемпионов. Бросил его спасать отечество и Дешам в матче с румынами. В итоге именно он отдал предголевой пас на Пайета и грамотно тянул время в концовке своим изящным дриблингом. Несомненно, дождемся мы от него и важных голов – можете уже сейчас делать ставки на это событие.

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Цифра дня. Почему Кингсли Коман круче Златана и даже Месси

Чемпионат Европы Европа Франция Турция Бельгия Германия Австрия Россия Португалия Швейцария Польша Англия Головин Александр Забитцер Марсель Коман Кингсли Эмболо Брель Сане Лерой Денайе Джейсон Капустка Бартош Саншеш Ренату Рэшфорд Маркус Мор Эмре
Комментарии (2)
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https://pp.vk.me/c633831/v633831233/2dd56/csoYF_caehM.jpg // Мор ждет Модрича, что-бы сделать селфи)))
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