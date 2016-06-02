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    Как Маркус Рэшфорд превратился из школьника в нападающего сборной


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    Голосов: 0
    02.06.2016 13:30
    Всего три месяца назад безвестный темнокожий форвард бегал за молодежный состав «МЮ» и готовился к выпускным экзаменам. Но травмы игроков главной команды заставили его забыть об образовании и устроить спринтерский рывок к всемирной славе.

    Это сейчас фамилия Рэшфорда стала мейнстримом, всего 96 дней назад большинство из нас и не слышало о человеке, из-за которого Рой Ходжсон везет аж пять форвардов во Францию. Маркус, вдохновленный доверием ван Гаала, успел за это время вывести команду в ¼ ЛЕ, забить важные голы главным соперникам и выиграть Кубок Англии. Призыв в сборную стал логичным итогом. И нет ничего удивительного, что на третьей же минуте дебютного матча Рэшфорд положил гол австралийцам. Разве мог Ходжсон оставить такого талантливого юношу смотреть Евро дома?

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Бомбардир.ру
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 3 июня 2016, 12:18

      красава Маркус!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      loko7778 3 июня 2016, 11:29

      игрок просто супер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 3 июня 2016, 00:07

      просто нет слов!!!из воспитанников последних лет лучший

      1
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 2 июня 2016, 16:29

      Только не перехвалите парня! пусть его карьера сложится удачно

      3
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      Рейтинг: +62

      NoN141 > rLt_Ortriwar 5 июня 2016, 18:41

      в МЮ он отлично смотрится, не потеряет там форму.

      0
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      Рейтинг: +130

      Альтер 2 июня 2016, 15:48

      ему вовремя дали шанс в клубе, не то что у нас.

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Альтер 9 июня 2016, 13:05

      У нас все через ж0пу!

      0
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 2 июня 2016, 13:48

      Вот рождаются Звёзды..!!!

      2
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