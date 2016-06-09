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  • Алексей Попов: «У «Динамо» нет адекватного руководства и нормального тренера»

Алексей Попов: «У «Динамо» нет адекватного руководства и нормального тренера»

«Ростов», «Динамо»

– Прошедший сезон чемпионата России выдался богатым на события. Из них можно выделить второе место «Ростова» и вылет «Динамо» в ФНЛ, согласитесь?

– «Ростов» удивил с хорошей стороны. Они в очередной раз доказали, что не деньги играют в футбол, а игроки, которыми руководит грамотный тренерский штаб. У них была правильно построена программа на весь сезон, что и дало такой результат. А «Динамо»…. У них всех наоборот. У клуба нет адекватного руководства и нормального главного тренера, поэтому коллектив с неплохим подбором футболистов отправился покорять ФНЛ. Не могут же за один год игроки высокого класса скатиться до дворового уровня? Неправильно был построен тренировочный процесс.

– Можно ли сказать, что если бело-голубые не сменят руководство, то «дно» «Динамо» еще впереди?

– Думаю, что ниже команде уже не дадут упасть. Верю, что столичная команда с такой богатой историей постарается как можно быстрее вернуться в элиту чемпионата России. Есть вероятность, что бело-голубые пойдут на смену руководства. Психоз там в этом плане присутствует.

– «Торпедо» с такой же славной историей сейчас барахтается еще ниже….

– Давайте отметим, что у автозаводцев не было такого финансирования, как у «Динамо». «Торпедо» жило за счет завода и истории, а у бело-голубых есть солидные спонсоры и средства.

– По столичному клубу можно, наверное, написать учебник «Как убить профессиональную команду за один год».

– Их давно уже убивают. Почему так происходит? Не знаю. Вполне допускаю, что такое пособие можно написать и все те минусы, что были допущены в работе «Динамо» за прошедший год, надо проанализировать. А также данную историю взять за пример всем тем, кто хочет добиться успеха в российском футболе.

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– Руководство «Динамо» неоднократно говорило, что все беды из-за нарушения финансового fair-play. Можно ли в итоге списать на это?

– Я считаю, что нет. Тут на первом месте в данной ситуации стоит тренер. Посмотрите на «Ростов», команда Курбана Бердыева как раз это высказывание и оправдывает, но только в положительную сторону.

– С командой весь сезон работал Андрей Кобелев, который за три тура до конца покинул свою должность. Соответствует ли он уровню клуба?

– Он в очередной раз показал, что не способен вывести коллектив на какой-то значимый уровень. До этого схожая ситуация была в самарских «Крыльях Советов», которые тоже с Кобелевым чуть не «утонули». За любого тренера всегда говорят его результаты. Они плачевные, а значит Андрей Николаевич не смог справиться не только с лидерами бело-голубых, но и с молодежью.

– В начале разговора был упомянут «Ростов». Команде предстоит дебют в Лиге чемпионов. Верите ли в успешное выступление команды в евротурнире, где они в квалификации будут несеянными?

– Не верю, если честно. Хотелось бы этого, конечно, ведь там будут очки для России, буду болеть, но южанам будет очень тяжело.

– Стоит ли ждать от коллектива какого-то серьезного усиления? Они ведь из года в год испытывают серьезные финансовые трудности. Короткой скамейки им сейчас точно не хватит на все фронты.

– Многие сейчас шутят, что это будет первый клуб, который сыграет в Лиге чемпионов, а затем вылетит в ФНЛ. Они могут все поставить на еврокубки, отодвинув на второй план домашний чемпионат. У нормального клуба должно быть 20-23 человека, которые готовы в любое время выйти на поле и достойно выступить. Да, у «Ростова» нет такого качественного состава, им будет тяжело. Но все будет зависеть от того, какие требования руководству выдвинул Бердыев. У него есть большой опыт выступления на мировой арене и, если его пожелания будут выполнены, то есть шанс на успех.

– То есть нам снова ждать победы над «Барселоной» в Испании?

– Все возможно. Может, ты будешь в тот момент в лучшей форме, чем Месси или Неймар. В этом нет ничего удивительного. Да, аргентинец может быть лучше на протяжении всего сезона, но в эту конкретную секунду ты можешь его переиграть.

Деньги

– У южан многомесячные задержки по зарплате. Какого это играть, когда долго не получаешь свои финансы?

– Когда ты добиваешься какого-то определенного результата, то деньги уходят на второй план. Ты просто кайфуешь от футбола, от побед. Все верят руководству, которое выполнит все свои обещания. А вот когда нет результата, то это гнетет, сильно сказывается. Спортсмены ведь очень азартны и хотят быть на первом месте, а лучшим ты становишься не за счет финансовых средств, а благодаря своей работе и амбициям.

– Понятно, что игрокам «Ростова» все выплатят, но, если ты выступаешь за более скромный коллектив….

– Тут ничего не остается как отрабатывать контракт. Да, ты можешь не получить свою зарплату, но тебя заметят представители других клубов и пригласят к себе в команду. Всегда нужно быть профессионалом.

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– Сами сталкивались с подобными проявлениями?

– Да, бывало, но не часто. Но все в команде знали, что все наладится и с нами полностью рассчитаются.

– А что вообще делали в таких ситуациях? Брали в долг?

– Нет. Всегда были средства, на которое можно было спокойно существовать. Мне повезло в жизни, что в долги не влезал.

– Тяжело ли командам существовать во время кризиса?

– Всем тяжело. Не стоит тут как-то выделять футбол из всего остального. Да, там хорошие зарплаты, но не везде. Вторая лига уходит на полгода в отпуск и футболистам не на что жить, так как за это время они не получают средств от клуба.

– Многие считают, что российским клубам надо стать частными, тогда команды научатся зарабатывать.

– Футбол – это тоже бизнес, и он должен приносить деньги. Пока этого не будет – мы будем маяться и страдать, занимать копейки у «Лукойла» и «Газпрома». Боссов клубов такая система устраивает, ведь они понимают, что им в любой момент дадут нужные средства.

– Яркий пример: «Кубань» и «Краснодар». Один коллектив государственный, а второй – частный. Один успешен, а второй еле-еле сводит концы с концами.

– У «Краснодара» есть хозяин – Сергей Галицкий, который старается следить за своим детищем. Он стал разбираться в футболе достаточно неплохо, плюс выстраивает правильную бизнес-модель. Поэтому у «быков» все удачно складывается.

– Сложно работать в футболе и не воровать?

– Это все зависит от образования и воспитания людей, которые стоят и руководят клубом. Если они понимают, что можно жить правильно и честно, но ты не хочешь так или система построена в клубе так, что без этого нельзя… Я считаю, что можно не воровать в футболе. Но тут тяжело ответить на вопрос, надо находиться внутри клуба.

Договорняки

– Еще одна проблема – это договорные матчи. Предлагали сдать?

– Возможно и предлагали, но я никогда в таком не участвовал, отказывался. Не хотелось впутываться в грязь.

– Помнится, что «Амкар» подозревали в чем-то таком некоторое время назад.

– Да, шли такие разговоры, но клуб сумел доказать, что ничего подозрительного там не было. Вообще у нас в жизни много что неправильно, а не редки и такие вещи, что исход противостояния решается на уровне губернатора или мэра. Футболисты могут даже и не знать о том, что все предрешено. Мы никогда такую информацию не узнаем точно.

– Идет матч, сможете понять, имеет ли он договорной характер или нет?

– Думаю, что нет. Может я как-то неправильно смотрю на все это? Просто как-то не думаю о таком в тот момент, когда нахожусь на футболе. Если заморочиться и пересматривать все несколько раз, то вероятно, что какие-то темные мысли и придут в голову. В футболе ведь вообще столько казусов случается. Я сам столько раз забивал в свои ворота немыслимые голы, хотя всегда хотел побеждать.

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– Из последних таких домыслов называют матч «Уфы» со «Спартаком», кстати.

– Не видел саму игру, но мне не понравился результат и как вообще «Спартак» мог так сыграть. Команда такого уровня с клубом, пытающимся всеми силами сохранить прописку. У меня в жизни был подобный эпизод. Мы с «Рубином» играли против «Кубани», краснодарцам нужно было сыграть хорошо, чтобы остаться. Наш тренерский штаб выставил почти второй состав на данную встречу, но сопернику это не помогло – мы добились уверенной победы со счетом 3:0 в Краснодаре. И я реально не знаю, как «Спартак» мог проиграть 1:3. Что там Аленичев в перерыве наговорил своим футболистам? Или реально ему ничего не надо было в этой встрече?

– Такие игры – это удар по имиджу футболистов и тренера?

– Это очень неприятно. Ты ведь уступил в матче, в котором хотел набрать три очка. Во-вторых, «Спартак» – это имя, а тут получается, что солидная команда просто дарит очки сопернику. Осадок очень сильный остается.

«Амкар»

– А как оцените выступление родного «Амкара»?

– «Амкар» всегда штормит, поэтому тут ничего удивительного нет. В клубе нет определенной системы игры, и футболисты не всегда полностью понимают то, что от них требуют на поле, нет костяка, не вижу лидера на поле. Я не знаю с чем это связано, но успокоенность у футболистов была видна.

– В конфликте Гаджиева с Пеевым вы находитесь на чьей стороне?

– Конечно, я на стороне Пеева в данной ситуации. Я считаю, что тренер не имеет права в грубой форме высказывать игроку что-то после встречи. Да, футболист может вспылить, но ты ведь специалист с таким опытом. Надо было уладить все и разрешить эту ситуацию в приватной беседе. Не надо было говорить на повышенных тонах в раздевалке у всех на глазах. Хорошо, что ни у кого ножа под рукой не было.

– Может, Пееву все же стоило себя несколько сдерживать? Тем более у них с Гаджиевым не раз возникали сложные ситуации.

– Жора принял свое решение, я тут ничего не могу советовать и говорить. Он не шел на конфликт, тут все исходило от тренера. Он сколько мог терпел, а затем покинул «Амкар».

– У вас ведь в карьере тоже были схожие эпизоды – со Станиславом Черчесовым.

– С Черчесовым, если честно, у меня были непонятные отношения. Я так и не разобрался, почему он так со мной поступил, но тогда это было его решение, главного тренера.

– При встрече руку ему пожмете?

– Пока я в этом не уверен. Я очень не люблю таких людей.

– Вы очень жестко в социальных сетях обсуждаете «Амкар», часто не стесняясь выражений. Есть ли у пермяков хоть что-то, чем вы довольны?

– Я доволен тем, что они остались в Премьер-лиге. А критикую… Это мое право, ведь родная мне команда, переживаю за все то, что происходит с ней. Хочу, чтобы люди знали о том, что я пытаюсь донести, и адекватно воспринимали мои слова. Я не хочу никого оскорбить.

– Звонков от руководства пока не было?

– Нет, не было, но знаю, что они недовольны моей позицией.

– Есть ли у пермяков будущее с Гаджиевым?

– Нет, точно нет.

– Но тренером в клубе все довольны.

– Это их право, но сейчас ведь вы мое мнение спрашиваете.

– Идеальный кандидат на пост тренера? Оборин?

– Оборин? Ну, он давно не работал на таком уровне. Идеальным кандидатом стал бы кто-то свой, который хотел бы, чтобы «Амкар» прогрессировал и рос, а не думал о каких-то финансовых вопросах. Чтобы не было мыслей о том, что сегодня я займу с клубом пятое место, а затем меня пригласят работать в столицу. Надо понимать философию пермяков, стараться доверять больше молодым.

– Константин Парамонов – это вероятный кандидат, который в будущем смог бы руководить клубом?

– Возможно. Тут надо человеку доверять, чтобы он набрался опыта. Вон Аленичев тоже ничего не может пока дать «Спартаку», а ведь он сколько уже поработал в футболе. Надо полностью иметь доверие руководства, чтобы специалист смог показать себя.

– У Гаджиева остается еще один год контракта. Самое время, чтобы «выстрелить».

– А он сам хочет этого? Думаю, что с деньгами у него нет проблем, а вот есть ли желание еще чего добиться в Премьер-лиге... По весне стало ясно, что с ним явно перспектив никаких.

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Россия. Премьер-лига Россия Динамо Ростов Амкар-Пермь Рубин
Комментарии (3)
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Pro100Kid
1465476923
Какие могут быть перспективы у клуба с таким бюджетом и подбором игроков?...Тут никакой тренер не поможет...Нужна выстроенная система.
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bomilazdeshnii
1465505813
Адекватный мужик. Молодец, все по делу.
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