Варди перейдет в «Арсенал». Оланаре пропустит семь месяцев. Дайджест событий дня

Раньери: «Варди переходит в «Арсенал»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери подтвердил, что нападающий «лис» Джейми Варди продолжит карьеру в «Арсенале». «Информация о переходе Варди в «Арсенал»? Да, это правда», – отметил специалист. Трансфер форварда оценивается в 20 миллионов фунтов. В АПЛ в минувшем сезоне Варди в 36 играх наколотил 24 мяча.

«Манчестер Юнайтед» проведет переговоры с Месси

«Манчестер Юнайтед» после следующего сезона может приобрести нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. По информации источника, руководство «красных дьяволов» дважды выходило на представителей игрока, чтобы провести переговоры. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 120 миллионов евро. В нынешнем сезоне Месси провел за «Барселону» в Примере 33 матча, в которых забил 26 голов.

Оланаре перенес операцию и пропустит около семи месяцев

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре успешно перенес операцию на колене и вскоре приступит к восстановлению. Об этом рассказал агент игрока Атта Анеке. «Операция Аарона проходила в Германии и завершилась успешно. Восстановление займет шесть–семь месяцев. В Германии он пробудет еще неделю, а затем отправится в Норвегию на реабилитацию», – сказал Анеке.

Ибрагимович покинет расположение сборной ради медосмотра в «МЮ»

В ближайшие дни нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович оформит контракт с «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что до начала чемпионата Европы Ибрагимович покинет расположение национальной команды и отправится в Англию, где пройдет медицинское обследование перед подписанием соглашения со своим новым клубом. Напомним, ранее футболист выступал за «ПСЖ», откуда ушел в статусе свободного агента.

«Реал» продлит контракт с Бэйлом, Роналду и Пепе

Руководство мадридского «Реала» собирается этим летом продлить контракты сразу с несколькими ключевыми футболистами. Речь идет о Криштиану Роналду, Гарете Бэйле, Иско, Хесе и Пепе. Ожидается, что соглашения с первыми двумя из этого списка будут рассчитаны до лета 2021 года.

Тотти и «Рома» договорились о продлении сотрудничества

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти согласовал новый контракт со столичным клубом. Как сообщает источник, соглашение будет подписано на следующей неделе. Планируется, что футболист проведет в столице Италии еще один год. В минувшем сезоне Тотти сыграл за «Рому» в 15-ти матчах, отметившись в них пятью мячами и четырьмя голевыми передачами.

Отец Неймара намерен уговорить сына перейти в «ПСЖ»

Отец форварда «Барселоны» Неймара не хочет, чтобы его сын продлевал контракт с каталонским клубом. Источник сообщает, что цель отца – переманить сына в «ПСЖ». Уже давно известно, что парижский клуб готов сделать Неймара самым высокооплачиваемым футболистом мира и лидером своих спортивных проектов. Сам Неймар уже заявлял, что намерен продлить контракт с «Барселоной». Нынешнее соглашение футболиста с клубом истекает в 2018 году.

«Енисей» подтвердил, что займет место «Смены» в следующем сезоне ФНЛ

Президент «Енисея» Виктор Кардашов заявил, что красноярская команда займет место «Смены» в ФНЛ. Напомним, клуб из Комсомольска-на-Амуре не сможет сыграть в следующем розыгрыше турнира из-за финансовых проблем. «После отказа «Смены» от выступления в футбольной национальной лиге Игорь Ефремов отправил официальное письмо «Енисею» с предложением остаться в ФНЛ. Директор красноярского клуба принял предложение, поэтому уже совсем скоро команда начнет подготовку к играм ФНЛ», – сказал Кардашов.

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