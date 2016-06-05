Маленький принц. История о том, как Диего Милито завоевал признание

Каждый из нас выбирает свой путь. Кто-то старается доказать всем окружающим насколько он хорош в своем деле, лишний раз напомнить о своих заслугах, показать всем и каждому чего он стоит. А кто-то, засучив рукава, молча берется за работу, не оглядываясь на мнение общественности и сосредоточившись лишь на своей цели. Диего Милито как раз из таких парней. За это его и любили. Потому его долгое время не признавали.

Фанаты аргентинского «Расинга» боготворили его не только за голы, но и за преданность клубным цветам – когда почти вся его семья болела за «Индепендьенте», Диего верой и правдой служил своему клубу, который привел к первому за 36 лет чемпионству в Апертуре. Его обожали в «Дженоа» – в трудные для команды времена он остался в стане «грифонов», вылетевших в Серию В, отклонив предложение «Тоттенхэма». Им восхищались в «Сарагосе» – его покер в ворота «Реала» в Кубке Испании фанаты будут помнить еще долго. Его признали в «Интере» – в схемах Моуринью Милито был наконечником копья, своими голами принесшим «нерадзурри» не один трофей.

Но индивидуальными наградами Диего так и не обзавелся. Даже в сезоне 2009/10, когда его «Интер» разметал всех в Европе, а сам аргентинец поставил на колени «Баварию» в финале Лиги чемпионов, его не включили в список из 50 претендентов на «Золотой мяч». В гонках бомбардиров чаще всего он оказывался вторым, несмотря на то, что за карьеру забил более двухсот голов. Но начнем сначала.

Диего Милито родился в 1979 году в пригороде Буэнос-Айреса в семье итальянских мигрантов (да, вы не просто так заметили его сходство с Аль-Пачино или Сильвестром Сталлоне). С раннего возраста он вместе с младшим братом Габриэлем жил футболом. Однако болели они за разные команды – Диего, как и отец, поддерживал «Расинг», Габриэль пошел по стопам деда и мечтал выступать за «Индепендьенте». Да, братья были абсолютно непохожи друг на друга – скромный и молчаливый Диего в спортшколе «Вьехо Буэно» (к слову, тут же начинал и Серхио Агуэро) клепал голы в ворота соперников, а настырный и экспрессивный Габриэль выгрызал мячи у нападающих в центре обороны.

Мечты обоих вскоре сбылись. В 23 года Диего привел «Расинг» к чемпионству в Апертуре впервые за 36 лет, а спустя год Габриэль, капитанствующий в «Индепендьенте», повторил достижение брата. Отношения между ними, как и между клубами, за которые оба выступали, гладкими не назовешь точно. К примеру, в одном из последних дерби, в которых они принимали участие перед отъездом за океан, братья на глазах всего стадиона и своей матери, наблюдавшей за ними с трибун, стали выяснять отношения, и чуть было не завязали потасовку после фола Габриэля на партнере Диего. Одноклубники растащили братьев, однако не выдержавшая этой картины мать уже покинула стадион. Спустя несколько недель на них обрушилось горе – отца семейства похитили и требовали выкуп. Братья сплотились и общими усилиями вернули главу семьи обратно. Та история заставила обоих задуматься над переездом в Европу. Так пути Диего и Габриэля на время разошлись.

Свой путь в Старом свете Милито-старший начал уже в зрелом возрасте. 25 лет – тот возраст, когда многие форварды вовсю борются за «Золотую бутсу», выигрывают титулы, строят многомиллионные особняки и снимаются в рекламах. Диего же в свои 25 только попробовал себя в Серии В, подписав контракт с «Дженоа». Несмотря на свой не самый звездный статус, он принялся за работу с упорством и знанием своего дела. 12 голов в первую половину сезона, 21 в сезоне следующем. Еще один матч с «Венецией», и выход в Серию А гарантирован. Но президент «грифонов» Энрико Прециози решил все заранее – купил матч с аутсайдером, после чего радовался выходу в высший дивизион. Радовался недолго. Вскоре махинация вскрылась и «Дженоа» отправили в Серию С.

Само собой, с таким положением дел Диего мириться не собирался. 5 миллионов евро – и он подписал контракт с испанской «Сарагосой», за которую уже пылил его младший брат. За три сезона в Испании он окончательно слепил из себя форварда-убийцу.

«Во мне всегда оставалось аргентинское начало – желание работать на команду, передвигаться по всему полю, помогать партнерам. Но я понял, что девятый номер в штрафной площадке соперника – не миф, а реальность футбола, – говорил он. – Самый важный игрок тот, кто решает исход матча. И я стал таким». Более 50 голов Милито за три сезона не помогли «Сарагосе» удержаться в Примере. Однако прогресс Диего был очевиден – он прибавил в тактическом плане, набрал мышечную массу, научился находиться в точке, куда прилетал мяч. Он вовремя отходил назад, не чурался играть на партнеров, не передерживал мяч и забивал, забивал, забивал.

После вылета «Сарагосы» в Сегунду Габи Милито подписал контракт с «Барселоной». У Диего же был реальный шанс перебраться в «Реал», однако в Мадриде решили не отступаться от своей политики покупать исключительно тех игроков, которые стоят более 20 миллионов. Да и чего ожидать от форварда, которому уже стукнуло 28? Так подумало и большинство других топ-клубов. В итоге Диего вновь оказался в «Дженоа». Спустя несколько лет он получил, наконец, шанс показать чего стоит в Серии А. И сделал это так, что мало никому не показалось. 24 гола в первом же сезоне – и Принц (такое прозвище он получил от генуэзских тиффози) сделал себе имя на Апеннинах.

Успехи аргентинца по достоинству оценил Жозе Моуринью, только что за огромные деньги продавший свою главную звезду, Златана Ибрагимовича, в «Барселону». 25 миллионов евро за 30-летнего футболиста сперва показались слегка завышенной суммой, однако своей игрой Диего почти сразу заставил всех забыть о том, сколько за него заплатили. На смену индивидуальным шедеврам Златана пришли неприметные и трудовые, однако не менее важные голы Милито. Он не забивал через себя, не обводил по три защитника за раз, не клал мяч под перекладину с 30 метров, однако доставлял мячи в сетку ворот соперника с той регулярностью, которая идеальной машине Моуринью и требовалась.

Уже во втором туре Серии А «Интер» разгромил своего извечного соперника «Милан» 4:0, Диего забил и сделал две результативные передачи. И это было только начало. Милито наколотил более 70 голов за черно-синих, отточив свои навыки бомбардира как бритву. Он уходил в тень, когда это было надо, возвращался за мячом в центр поля, помогал защитникам, и в самый неожиданный момент появлялся в нужной точке штрафной и направлял мяч в сетку. Игра Диего вскоре привела «Интер» на «Сантьяго Бернабеу», где «нерадзурри» было суждено взять первую за много лет Лигу чемпионов. 35-я минута – и Диего расстреливает ближнюю девятку ворот Бутта. 70-я – простым финтом убирает неповоротливого ван Бюйтена и отправляет второй мяч в сетку, принося своей команде заветный трофей.

То была пиковая точка в карьере Милито, его минута славы. Несмотря на все свои заслуги, он так и не вошел в список претендентов на «Золотой мяч», однако отнесся к этому с присущим ему смирением.

«Я не знаю. Не понимаю, что повлияло на решение, понятия не имею, что я должен был сделать, чтобы оказаться в списке. Но меня всегда любили – где бы я ни играл. Я благодарен этому спорту, ни о чем не жалею. Я играл на Чемпионате мире, дважды на Кубке Америки, победил в Лиге чемпионов. Мои детские мечты сбылись. Конечно, было бы здорово поиграть с Роналдо или Зиданом, потренироваться у Гвардиолы, Анчелотти или Капелло, но несправедливо просить о чем-то большем».

Он провел в «Интере» еще четыре года, однако после ухода Жозе триумф «Интера» превратился в пыль, и никакие голы Диего не смогли вернуть ему былого величия. В 34 года Милито вернулся в родной «Расинг», где и повесил бутсы на гвоздь, напоследок подарив своей родной команде первый с того самого момента, как он уехал из Аргентины, титул чемпиона.

Он никогда не признавал полумер. Ты или победитель, или проигравший. Или чемпион, или лузер. Последний свой гол в карьере Диего провел с пенальти, что как нельзя лучше отображает его отношение к футболу и жизни. В одиннадцатиметровом все однозначно. Ты либо забиваешь, либо нет. Либо становишься героем, либо уходишь неудачником. Он героем стал. Стал и в том локальном эпизоде, и во всей своей карьере. Он доказал всем, что для признания не обязательно кричать на каждом углу о своих заслугах. Он показал все наглядно.

«Не знаю, много ли я потерял из-за своего характера и стиля поведения. Мне не нравится выставлять себя напоказ, говорить с прессой, хотя я и знаю, что это часть профессии. Но я с самого начала решил, что буду вести себя именно так. Честно говоря, мне не кажется, что я чего-то лишился. Возможно, это прозвучит старомодно, но я действительно жил ради этого спорта».

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