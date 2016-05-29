Необъяснимо, но факт. Сергей Дружко – о победе «Реала» в Лиге чемпионов

До матча Диего Симеоне шутливо обещал отправить 11 футболистов в штрафную «Реала».

В канун игры подавляющее большинство русских и зарубежных журналистов откровенно глорило за «Атлетико», расписывая, чем именно так великолепны киллеры Симеоне.

Стартовые пять минут оказались настолько нервозными и вязкими, что захотелось отвлечься на другие дела.

Но затем Облак сделал первый сейв, заявив, что сегодня он будет тащить как инопланетное существо.

Однако уже на 15-ой минуте Рамос смог открыть счет. Казалось, что интрига постепенно умирает.

Затем Зидан осознанно отдал мяч сопернику, поставив его, тем самым, в непривычную ситуацию. В блеклых попытках атаковать «матрасники» завершили по делу проигранный первый тайм.

В перерыве Симеоне понял ошибку, решив рискнуть и перейти на более атакующую модель – на поле вышел Янник Феррейра-Карраско.

Уже через две минуты это принесло свои плоды: Пепе сбил Торреса в штрафной, «Атлетико» заработал такой важный пенальти. Но крутейший игрок испанского сезона зарядил в перекладину – тут явно не обошлось без потусторонней силы.

Как оказалось, это был не ключевой эпизод. По-настоящему повлияло на игру следующее событие – Карвахаль получил травму и в слезах ушел с поля, понимая, что: а) его заменит косячный Данило; б) сыграть на Евро теперь вряд ли получится.

Игра раскрылась. Соперники отвечали атакой на атаку, подчас упуская стопроцентные шансы для гола.

Прошло уже почти 80 минут, а ребята Симеоне все никак не могли забить. Неужели, они в финале вздумали сдаться без борьбы?

Но пришел на помощь тот самый Карраско, затерзавший Данило на фланге. Он забил долгожданный гол, возродивший интригу, и побежал праздновать его с любимой девушкой.

Эпизод точно войдет в историю ЛЧ. Вне всяких сомнений, он крайне…

Стало очевидно – будет слишком осторожное дополнительное время. Матч и так местами заставлял скучать, а очередные полчаса могли погрузить в сон. Но это ведь финал Лиги чемпионов! Его стыдно пропускать, а найти увлекательные моменты можно всегда.

Всем, кто ждал возрождения «Атлетико» после гола и чудо-камбэк в овертайме, можно было ответить так:

Дополнительные полчаса запомнились преимущественно фолами и возней в центре поля. Если бы не один эпизод: на 120-ой минуте Пепе решил потянуть время, проявив все свое актерское мастерство, изображая адские муки. Клаттенбург отнесся к эпизоду профессионально.

По такой равной игре казалось, что пенальти сегодня будет не меньше, чем…

Первые три удара представителей обеих команд оказались точными. Но…

Главным «героем» серии стал Ян Облак, прекрасно отыгравший матч, но проваливший финальную лотерею, пропустив все удары в один и тот же угол. Он стоял по центру как вкопанный и не мог сдвинуться с места. Талантливого вратаря будто заколдовали.

Единственным, кто не реализовал пенальти, стал опытный Хуанфран, пробивший в штангу.

Автором победного гола стал, конечно же, Криштиану Роналду. «Реал» вновь взял кубок чемпионов, а португалец опять представляется главным претендентом на «Золотой мяч».

Великолепный «Атлетико» Диего Симеоне второй раз за три года обидно проигрывает в финале Лиги чемпионов. Поверженные мужчины не скрывали слез – трудно представить, что творилось у них на душе.

А Зинедин Зидан всего за пять месяцев смог не только исправить разруху, сотворенную Бенитесом, но и привести «Реал» к 11-му кубку чемпионов.

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