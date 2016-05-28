«Реал» побеждает в финале Лиги чемпионов

Самое противоречивое в этом матче - Это игра Облака. Великолепная по ходу матча и провальная беспомощная в серии пенальти. Он был к ним попросту не готов.
Самое противоречивое в этом матче - Это игра Облака. Великолепная по ходу матча и провальная беспомощная в серии пенальти. Он был к ним попросту не готов.
Рад за Зизу и только!
Болел за Атлетико, пройдя Баварию и Барсу они были достойны титула, но на финал вышли явно не в том духе, жаль, но титул они сами отдали Реалу.
Атлетико не забил два пенальти и титул ушел... Первый тайм они конечно отдали, плюс гол Реала из вне игры, а во втором сделали все, чтобы победить, забили, отбились в сложнейшем моменте но не хватило общекомандного класса и серия послематчевых, т.е. лотерея в которой выигрывают везунчики, жаль, Атлетико вполне заслужил титул...
Атлитеко не повезло а лотереи .
Не однозначные впечатления!Атлетико не был похож на себя,скоростей не хватало каждый мяч не выгрызали ,если бы играли как с Баварией то у этого Реала выиграли бы!Далеко не самый зрелищный финал но тем не менее Реал с победой а Атлетико молодцы что смогли вернуться в игру и сражались до последнего!Хотелось чтобы выиграл Атлетико,заслужили пройдя Барселону и Баварию!!!!