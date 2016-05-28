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    «Реал» побеждает в финале Лиги чемпионов


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    Голосов: 0
    28.05.2016 19:55
    Сегодня на поле выходили настроенный Фернандо Торрес, испытывающий боль Роналду и техничный тренер Зидан. Главный матч клубного сезона получился интересным. «Бомбардир» рассказывал обо всем самом главном, что происходило в решающей встрече Лиги чемпионов.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 30 мая 2016, 16:57

      Самое противоречивое в этом матче - Это игра Облака. Великолепная по ходу матча и провальная беспомощная в серии пенальти. Он был к ним попросту не готов.

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 29 мая 2016, 14:40

      Рад за Зизу и только!

      0
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      Рейтинг: -46

      kurskih 29 мая 2016, 13:57

      Болел за Атлетико, пройдя Баварию и Барсу они были достойны титула, но на финал вышли явно не в том духе, жаль, но титул они сами отдали Реалу.

      0
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      Рейтинг: +368

      mik1954 29 мая 2016, 09:50

      Атлетико не забил два пенальти и титул ушел... Первый тайм они конечно отдали, плюс гол Реала из вне игры, а во втором сделали все, чтобы победить, забили, отбились в сложнейшем моменте но не хватило общекомандного класса и серия послематчевых, т.е. лотерея в которой выигрывают везунчики, жаль, Атлетико вполне заслужил титул...

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      Рейтинг: +305

      Strig 29 мая 2016, 08:25

      Пендали, насколько они справедливы!?

      0
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      Рейтинг: +157

      pik54 29 мая 2016, 07:59

      Атлитеко не повезло а лотереи .

      1
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      Рейтинг: -3

      lihindic 29 мая 2016, 06:43

      как всегда...

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      Рейтинг: +348

      343443 29 мая 2016, 05:50

      Серия 11-метровых - это всегда лотерея. Жаль "Атлетико", хотя обе команды заслужили победу.

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      Рейтинг: +63

      stanislav2017 29 мая 2016, 03:21

      Не однозначные впечатления!Атлетико не был похож на себя,скоростей не хватало каждый мяч не выгрызали ,если бы играли как с Баварией то у этого Реала выиграли бы!Далеко не самый зрелищный финал но тем не менее Реал с победой а Атлетико молодцы что смогли вернуться в игру и сражались до последнего!Хотелось чтобы выиграл Атлетико,заслужили пройдя Барселону и Баварию!!!!

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      Рейтинг: +545

      kachan63 29 мая 2016, 01:23

      Серия 11-метровых - это всегда лотерея. Жаль "Атлетико", хотя обе команды заслужили победу.

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