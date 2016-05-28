«Реал» побеждает в финале Лиги чемпионов

Сегодня на поле выходили настроенный Фернандо Торрес, испытывающий боль Роналду и техничный тренер Зидан. Главный матч клубного сезона получился интересным. «Бомбардир» рассказывал обо всем самом главном, что происходило в решающей встрече Лиги чемпионов.

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