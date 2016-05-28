Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Статьи
«Реал» побеждает в финале Лиги чемпионов
«Реал» побеждает в финале Лиги чемпионов
Бомбардир.ру
28 мая 2016, 19:55
13
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Реал
Атлетико
Новости СМИ2
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NoN141
1464469389
Очень красивый и напряжённый матч
Ответить
5
vovko
1464473226
жаль, Гризман не забил.....
Ответить
4
Madridist05
1464473681
Унидесима 11
Ответить
0
kachan63
1464474200
Серия 11-метровых - это всегда лотерея. Жаль "Атлетико", хотя обе команды заслужили победу.
Ответить
6
stanislav2017
1464481265
Не однозначные впечатления!Атлетико не был похож на себя,скоростей не хватало каждый мяч не выгрызали ,если бы играли как с Баварией то у этого Реала выиграли бы!Далеко не самый зрелищный финал но тем не менее Реал с победой а Атлетико молодцы что смогли вернуться в игру и сражались до последнего!Хотелось чтобы выиграл Атлетико,заслужили пройдя Барселону и Баварию!!!!
Ответить
1
343443
1464490248
Серия 11-метровых - это всегда лотерея. Жаль "Атлетико", хотя обе команды заслужили победу.
Ответить
1
pik54
1464497943
Атлитеко не повезло а лотереи .
Ответить
1
mik1954
1464504622
Атлетико не забил два пенальти и титул ушел... Первый тайм они конечно отдали, плюс гол Реала из вне игры, а во втором сделали все, чтобы победить, забили, отбились в сложнейшем моменте но не хватило общекомандного класса и серия послематчевых, т.е. лотерея в которой выигрывают везунчики, жаль, Атлетико вполне заслужил титул...
Ответить
2
BoltCX
1464522029
Рад за Зизу и только!
Ответить
0
neveldomha
1464616620
Самое противоречивое в этом матче - Это игра Облака. Великолепная по ходу матча и провальная беспомощная в серии пенальти. Он был к ним попросту не готов.
Ответить
0
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото
«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+