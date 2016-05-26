На месте арены ЧМ будет рынок. Слуцкий признался в договорняке. Дайджест событий дня

40% самарского стадиона составят торговые площади

Появились подробности о проблеме со стадионом ЧМ в Самаре, которую не так давно летал решать Виталий Мутко. Депутат «Единой России» Александр Хинштейн в эфире радио «Эхо Москвы в Самаре» сегодня рассказал, что стоимость проекта заметно превышает порог в 14 миллиардов рублей. Сумма выросла из-за большой площади арены, 40% которой будут занимать торговые площади. Проще говоря, после мундиаля стадион фактически превратиться в рынок, построенный за счет государства.

Матч «Терек» – «Крылья Советов» 2009-го года был договорным

Еще одна скандальная новость, связанная со славным городом на Волге. В книге Игоря Рабинера «Леонид Слуцкий. Тренер из соседнего двора» нынешний коуч сборной признался, что памятный матч с «Тереком» был не самым чистым. В деле якобы были замешаны высокопоставленные чины, а на тренеров и игроков давили при помощи различных угроз. Также известно, что Виталий Мутко был в курсе ситуации и поддержал Слуцкого на Съезде отечественных тренеров, назвав его жертвой ситуации.

Почему Гончаренко должен сменить Слуцкого в ЦСКА уже сейчас

Муса близок к переходу в «Лестер»

О данном трансфере активно говорят еще с зимы. Новоиспеченный чемпион Англии интереса к нигерийцу не потерял – Ахмед является главной летней трансферной целью «лис». По информации ряда источников, за нападающего клуб готов заплатить порядка 30 миллионов евро.

Завтра Моуринью представят в качестве тренера «Юнайтед»

О данном назначении официально должно были объявить еще по вторник, но возникла некоторая заминка. Она связана с правами на имя Моуринью, которые по контракту принадлежат «Челси». Вопрос, по информации ряда источников, удалось уладить, потому никаких препятствий для переезда португальца в Манчестер возникнуть не должно. По слухам, контракт Жозе подписал сегодня, но официально представлен публике будет завтра.

Гризманн не уверен, что останется в Мадриде

Француз провел яркий сезон, чем заинтересовал ряд больших европейских клубов. Агент футболиста Эрик Ольхартс прекрасно понимает, что появился отличный шанс для выгодного трансфера, а потому не намерен предоставлять «матрасникам» никаких гарантий. Среди главных претендентов на Гризманна значатся «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Появилась первая информация о селекционной политике Луческо в «Зените»

За сегодняшний день в прессе обсуждалось несколько новостей, касающихся трансферов сине-бело-голубых. Так, Аксель Витсель заявил, что намерен остаться в клубе, а Кристиан Ансальди его покинет, поскольку «Дженоа» вознамерился выгодно продать аргентинца «Ювентусу». Помимо этого, Александр Андронов заявил, что Игорь Денисов намерен вернуться в родной клуб, где его с радостью примет Луческу. Также не прекращаются слухи о переходе Халка в один из китайских клубов.

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Эмери может стать главным тренером «Реала»

Сколько бы Артем Дзюба ни выкладывал грязных подробностей о «тренеришке», испанец продолжает продвигаться по карьерной лестнице все выше. СМИ активно сватают Эмери на пост главного тренера «Реала». Руководство мадридцев, судя по всему, не намерено оставлять у руля Зинедина Зидана и активно ищет ему замену.

«МЮ» готовит очередной сумасшедший трансфер

Сообщается, что Жозе Моуринью сразу же понадобилась главная сенсация сезона в Примере – Сауль. Однако мадридцы знают цену молодому таланту и просят за него 70 миллионов евро. Англичан сумма не пугает, ведь они не единственные претенденты на обидчика «Баварии». Будем ждать, чем завершится трансферная сага.

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