Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    На месте арены ЧМ будет рынок. Слуцкий признался в договорняке. Дайджест событий дня


    0
    Голосов: 0
    26.05.2016 20:54
    «Лестер» всерьез нацелился на Мусу. Моуринью завтра официально станет тренером «МЮ». Гризманн уйдет из «Атлетико». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    40% самарского стадиона составят торговые площади

    Появились подробности о проблеме со стадионом ЧМ в Самаре, которую не так давно летал решать Виталий Мутко. Депутат «Единой России» Александр Хинштейн в эфире радио «Эхо Москвы в Самаре» сегодня рассказал, что стоимость проекта заметно превышает порог в 14 миллиардов рублей. Сумма выросла из-за большой площади арены, 40% которой будут занимать торговые площади. Проще говоря, после мундиаля стадион фактически превратиться в рынок, построенный за счет государства.

    Матч «Терек» – «Крылья Советов» 2009-го года был договорным

    Еще одна скандальная новость, связанная со славным городом на Волге. В книге Игоря Рабинера «Леонид Слуцкий. Тренер из соседнего двора» нынешний коуч сборной признался, что памятный матч с «Тереком» был не самым чистым. В деле якобы были замешаны высокопоставленные чины, а на тренеров и игроков давили при помощи различных угроз. Также известно, что Виталий Мутко был в курсе ситуации и поддержал Слуцкого на Съезде отечественных тренеров, назвав его жертвой ситуации.

    Почему Гончаренко должен сменить Слуцкого в ЦСКА уже сейчас

    Муса близок к переходу в «Лестер»

    О данном трансфере активно говорят еще с зимы. Новоиспеченный чемпион Англии интереса к нигерийцу не потерял – Ахмед является главной летней трансферной целью «лис». По информации ряда источников, за нападающего клуб готов заплатить порядка 30 миллионов евро.

    Завтра Моуринью представят в качестве тренера «Юнайтед»

    О данном назначении официально должно были объявить еще по вторник, но возникла некоторая заминка. Она связана с правами на имя Моуринью, которые по контракту принадлежат «Челси». Вопрос, по информации ряда источников, удалось уладить, потому никаких препятствий для переезда португальца в Манчестер возникнуть не должно. По слухам, контракт Жозе подписал сегодня, но официально представлен публике будет завтра.

    Гризманн не уверен, что останется в Мадриде

    Француз провел яркий сезон, чем заинтересовал ряд больших европейских клубов. Агент футболиста Эрик Ольхартс прекрасно понимает, что появился отличный шанс для выгодного трансфера, а потому не намерен предоставлять «матрасникам» никаких гарантий. Среди главных претендентов на Гризманна значатся «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    Появилась первая информация о селекционной политике Луческо в «Зените»

    За сегодняшний день в прессе обсуждалось несколько новостей, касающихся трансферов сине-бело-голубых. Так, Аксель Витсель заявил, что намерен остаться в клубе, а Кристиан Ансальди его покинет, поскольку «Дженоа» вознамерился выгодно продать аргентинца «Ювентусу». Помимо этого, Александр Андронов заявил, что Игорь Денисов намерен вернуться в родной клуб, где его с радостью примет Луческу. Также не прекращаются слухи о переходе Халка в один из китайских клубов.

    Десять трансферных попаданий и промахов «Зенита»

    Эмери может стать главным тренером «Реала»

    Сколько бы Артем Дзюба ни выкладывал грязных подробностей о «тренеришке», испанец продолжает продвигаться по карьерной лестнице все выше. СМИ активно сватают Эмери на пост главного тренера «Реала». Руководство мадридцев, судя по всему, не намерено оставлять у руля Зинедина Зидана и активно ищет ему замену.

    «МЮ» готовит очередной сумасшедший трансфер

    Сообщается, что Жозе Моуринью сразу же понадобилась главная сенсация сезона в Примере – Сауль. Однако мадридцы знают цену молодому таланту и просят за него 70 миллионов евро. Англичан сумма не пугает, ведь они не единственные претенденты на обидчика «Баварии». Будем ждать, чем завершится трансферная сага.

    «Зенит», сборная Индонезии и еще три команды для Жозе Моуринью

    Почему все ненавидят «Зенит»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 27 мая 2016, 10:15

      Ничего особенного в этом Сауле. Как всегда, просто завышают цену.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      RЕАLMADRID1902 27 мая 2016, 08:21

      Так Денисов же обещал остаться в случае вылета.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > RЕАLMADRID1902 28 мая 2016, 12:05

      Я тебя умоляю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 27 мая 2016, 06:37

      Вы думаете что в этом сезоне на слуцкого не давили...?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Strig 27 мая 2016, 09:30

      Ага Нигер... "А я сказал куплю!" )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 27 мая 2016, 04:34

      Как насчет того, что бы терек выкинуть в ПФЛ за такое?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      latka1 27 мая 2016, 00:01

      Поскорей бы Моура объявили

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11