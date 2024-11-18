«Динамо» пока не предложило Дасе продлить контракт

«Динамо» на данный момент не сделало конкретного предложения о продлении контракта с защитником Эли Дасой.

«С 1 января Эли сможет свободно подписать контракт с любой командой. Есть небольшие разговоры о продлении с «Динамо», но пока ничего конкретного. Предложения от других клубов уже есть, но Даса сосредоточен на «Динамо» до начала зимнего перерыва», – сказал источник «Чемпионата».

31-летний Даса провел в этом сезоне за «Динамо» 16 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

Transfermarkt оценивает стоимость израильтянина в 1,5 миллиона евро.

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