Самба, Чорлука и Кисляк – в антисборной 28 тура

Антисборная 28-го тура РФПЛ:

Вратарь. Николай Заболотный («Урал»)

Матч «Урал» – «Спартак» получился небогатым на события. Его настоящим «украшением» стала игра голкипера хозяев в эпизоде с пропущенным голом. Заболотный дважды по-дворовому отбил ладошками мяч перед собой, за что был наказан Промесом. В дальнейшем Заболотный принял решение отказаться от любительского стиля игры, но это не спасло «Урал» от очередного фиаско.

Центральный защитник. Кристофер Самба («Динамо»)

Своей игрой Самба по-настоящему очаровывает. Недаром за свою самоотверженность и брутальность защитник получил от болельщиков прозвище «Властелин». В начале матча с «Ростовом» Кристофер протащил мяч почти до самой штрафной и зарядил под перекладину – немного подвела точность. Однако на исходе получаса игры силы его покинули. Все три гола «Ростова» были забиты при непосредственном «участии» Самба.

Центральный защитник. Ведран Чорлука («Локомотив»)

Как показалось, тренерский штаб «Кубани» немного запоздал с заменой подуставшего Арсена Хубулова. Но вышедшему на поле Лобкареву хватило трех минут для того, чтобы стать героем матча. Прямо в центре штрафной в его ноги на полном ходу врезался Ведран Чорлука. Нервы лидера и капитана команды не выдерживают. Верный признак того, что «Локо» больше не контролирует ситуацию.

Центральный защитник. Жозе Надсон («Крылья Советов»)

Бразилец виновен в двух голах самарцев. Впрочем, впадать в глубокую депрессию Надсон вряд ли станет. Его оппонентом был обретший неведомую космическую силу Федор Смолов. Неизвестно, из каких источников форвард «Краснодара» черпает энергию, но сейчас никому не под силу его остановить!

Правый полузащитник. Дмитрий Живоглядов («Динамо»)

Во втором тайме матча «Динамо» – «Ростов» произошел характерный момент. Владимир Габулов поймал мяч в руки, после чего принялся озираться по сторонам в надежде на контратаку. Живоглядов стоял на фланге в гордом одиночестве, но голкипер его игнорировал. Как и все остальные игроки. Дмитрий по каким-то причинам оказался отсечен от командной игры «Динамо».

Центральный полузащитник. Олег Власов («Мордовия»)

Все просто. Когда между собой встречаются «Мордовия» и «Зенит», фаворит априори известен. По классу питерцы в десятки раз выше саранчан. Как бы ни старался Олег Власов и его команда, избежать ряда серьезных ошибок не удалось.

Центральный полузащитник. Жерон Симайс («Крылья Советов»)

Веркаутерен разочарован. Нынешней весной его соотечественник выступает на не совсем привычном для себя месте опорника, и со своей задачей Симайс обычно справляется на отлично. Но игра с «Краснодаром» – то самое исключение из правил. Его оппоненту – Павлу Мамаеву – сейчас нет равных на этой позиции. Жерону оставалось лишь смириться с игровым превосходством футболиста сборной России.

Центральный полузащитник. Сергей Кисляк («Рубин»)

Пару лет назад болельщики всей Италии желали вылета «Кьево». Дескать, самая скучная команда Апеннин, чье присутствие только вредит имиджу Серии А. Увы, по такому же пути сейчас идет «Рубин». Игра не смотрится, результаты падают, футболисты деградируют. В матче с «Анжи» вопиющую ошибку допустил Сергей Кисляк, подаривший Боли восьмой гол в сезоне. Такие любезные подарки дарят девушкам на 8 марта, но никак не в матчах РФПЛ.

Левый полузащитник. Антон Соснин («Динамо»)

Абсолютно худший матч Соснина в этом сезоне. Процент брака был близок к 100%, а эффективность действий – к нулевой отметке. В концовке матча зрители стали активно призывать тренерский штаб «Динамо» убрать с поля Соснина. Справедливости ради, Антон в последнее время выступает не на своей позиции.

Нападающий. Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

Весь матч Рифат простоял вхолостую. В первом тайме партнеры по «Локо» еще доверяли мяч молодому форварду, но у того не шли ни передачи, ни обыгрыш один в один. Все могло измениться в добавленное время. Самедов прорвался по флангу и сделал пас Жемалетдинову на пустые ворота. Тот упустил вернейший голевой момент. А вместе с этим – и место в основе.

Нападающий. Брайт Дайк («Амкар»)

С момента отчисления Георги Пеева прошел почти месяц. С ним атака «Амкара» выглядела симпатично и свежо. Без него пермяки выстрадали два гола. После отчисления Пеева в основу «Амкара» стал чаще попадать Брайт Дайк. Но американец своими неуклюжими движениями и «тяжелым» обращением с мячом пока больше смахивает на баскетболиста НБА.

Кокорин, Смолов, Дзагоев и другие герои и антигерои – в обзоре 28-го тура РФПЛ

Азмун вытаскивает «Ростов». «Зенит» закрепляется в тройке. Смолова отрывается в гонке бомбардиров. Ключевые моменты 28-го тура РФПЛ