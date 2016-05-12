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    «Ростов» рвется в Лигу чемпионов. В «Барселоне» назревает скандал. Дайджест событий дня


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    12.05.2016 22:09
    Гетце не нужен «Баварии». Селезнев разругался с руководством «Кубани». «Эвертон» уволил Мартинеса. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    «Ростов» продолжает преследовать ЦСКА

    Армейцы без проблем разобрались с «Уфой» и могли оторваться от главного преследователя. К тому же, «Ростов» в первые 40 минут испытывал серьезные трудности в матче с «Динамо», пропустив быстрый гол. Однако команда смогла быстро вернуться в игру, забив мяч уже в первом тайме. Затем Азмун сделал дубль, а Могилевец после блистательного прохода выложил мяч Кудряшову. 1:3 – ростовчане продолжают рваться в Лигу чемпионов.

    Почему чемпионство «Ростова» нужно всем

    Маскерано раскритиковал Неймара

    Как только у «Барселоны» начались проблемы с результатами, так журналисты разведали информацию о назревающем в команде скандале. Хавьер Маскерано открыто обвинил Неймара в эгоизме. По его мнению, бразилец больше заботится о личных достижениях и контракте, чем о коллективных успехах. Действительно, в текущем сезоне номинант на ЗМ-2015 забил в Примере всего лишь 24 гола и раздал 15 результативных пасов.

    Марио Гетце не пригодится новому тренеру «Баварии»

    Карло Анчелотти еще не вступил в должность, но уже раздумывает о перестановках. Так, известно, что он не видит в своей команде Марио Гетце и готов выставить его на трансфер. По слухам, Марио уже подыскивает себе новый клуб. Главный вариант – возвращение в «Боруссию».

    Селезнев просит о расторжении контракта

    Сыграв всего 9 матчей в РФПЛ, Евгений Селезнев уже решил ее покинуть. Ходили слухи о травле футболиста и конфликте с руководством. Точная причина неизвестна до сих пор, однако форвард настроен решительно и уже попросил клуб расторгнуть контракт. Есть вероятность, что следующий сезон Евгений начнет в УПЛ.

    «Пусть Селезнев играет за ДНР и ЛНР, перевозит семью в Россию». Украинские болельщики – о конфликте в сборной

    Мартинес прощается с «Эвертоном»

    Не дождавшись последнего тура АПЛ, «ириски» уволили тренера, отдавшего клубу три года. Причиной предположительно ставили неудовлетворительные результаты – команда занимает в таблице 12-ое место. Среди кандидатур на пост наставника теперь рассматриваются Мануэль Пеллегрини и ушедший сегодня из «Аякса» Франк де Бур.

    Джака перейдет в «Арсенал»

    Арсен Венгер наконец-то решил задуматься об укреплении опорной зоны. Один из ярчайших игроков Бундеслиги - Гранит Джака – должен перейти летом в стан «канониров». Трансфер швейцарца обсуждался еще зимой. Но с тех пор сумма выросла с 24 миллионов евро до 43. «Арсенал» готов заплатить деньги, поскольку лишается по итогам сезона сразу двух опорников – Матье Фламини и Микелю Артеты.

    Брандао наказали на 5 месяцев тюрьмы

    Конечно, условно – он же футболист. Да и повод был не самым ужасающим: в суде рассматривался инцидент, произошедший между Брандао и Моттой в подтрибунном помещении после матча «Бастии» и «ПСЖ», что прошел в 2014-ом. Тогда бразилец разбил соотечественнику нос, за что получил шестимесячную дисквалификацию. За пару лет наказание выросло до более серьезного.

    Адвокат вернулся в сборную Нидерландов

    Хорошо знакомый российскому болельщику специалист после перерыва в несколько месяцев нашел себе тренерскую работу. Прошедший сезон Адвокат провел в качестве консультанта «Фейеноорда». Теперь же он решил вернуться в амплуа тренера, но не главного. Теперь Дик будет помогать Данни Блинду в сборной, переживающий не лучший времена. Данную должность 68-летний специалист уже занимал в периоды с 1984 по 1987 гг. и с 1990 по 1992 гг.

    Почему чемпионство «Ростова» никому не нужно

    Как Луис Энрике сделал «Барселону» еще круче

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -46

      kurskih 13 мая 2016, 13:49

      Армейцы не отдадут Ростову чемпионство

      0
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      Рейтинг: +157

      pik54 13 мая 2016, 13:03

      Динамо хватило на один тайм.

      0
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      Рейтинг: +12

      Илхом А 13 мая 2016, 09:49

      Вперед Ростов!!!

      1
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      Рейтинг: +183

      бочаров 13 мая 2016, 02:06

      Ростов тебе это надо

      0
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      Рейтинг: -3

      lihindic 13 мая 2016, 00:10

      ох уж этот ростов...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Twenty_One 12 мая 2016, 22:20

      Зато фаны кубани доказывали,что никаких проблем в клубе нет. Яснопонятно

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 12 мая 2016, 22:19

      Глупый человек Анчелотти, терять ТАКОГО игрока

      -1
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      Рейтинг: +46

      latka1 > Майор Дзагоев 13 мая 2016, 00:07

      Ну он же только раздумывает... не факт, что он уйдет... все слухи

      0
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