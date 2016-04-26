Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Боккетти, Маурисио и Оланаре – в антисборной 25 тура

Антисборная 24-го тура РФПЛ:

Вратарь. Александр Беленов («Кубань»)

В матче с «Анжи» голкипер краснодарского клуба фактически «отказался» от билетов во Францию. На 78-й минуте Янник Боли неплохо обработал мяч, но Игорь Армаш готов был оттеснить форварда корпусом. Этого не случилось. Беленов не совладал с нервами, пошел на перехват и вынужден был сфолить. Удаление, пенальти, поражение и почти полное отсутствие шансов на прямое спасение от вылета.

Центральный защитник. Сальваторе Боккетти («Спартак»)

Забил гол, чем заслонил себя от критики спартаковских болельщиков. Но не обезопасился от включения в нашу антисборную. Боккетти стал соавтором двух голов «Мордовии». В первом случае итальянец потерял из виду Самодина. В дальнейшем Сальваторе не отходил от форварда ни на шаг, чем на 62-й минуте воспользовался Евгений Луценко. Боккетти – лидер обороны, капитан «Спартака». По количеству пропущенных мячей красно-белые опустились на 13 место! Позор и хаос в «Спартаке» продолжается.

Центральный защитник. Александр Пуцко («Спартак»)

23-летний защитник с хищным взглядом в матче с «Мордовией» смотрелся на удивление робко. На совести Пуцко – второй пропущенный гол, после которого его коленки задрожали с новой силой. В концовке Александра едва не обокрал Руслан Мухаметшин, что наверняка привело бы к поражению. Это был дебют Пуцко в основе «Спартака». Дебют, который лучше вычеркнуть из памяти.

Центральный защитник. Эсекьель Гарай («Зенит»)

У Гарая богатая карьера. По ходу нее ему доводилось нейтрализовывать Роналдиньо, Ван Нистелроя и даже пятикратного обладателя «Золотого Мяча». Но под натиском Дмитрия Полоза и Сердара Азмуна аргентинец явно спасовал. Благодаря «эффективной» игре связки Гарай-Ломбертс, форварды «Ростова» записали в свои активы немало результативных баллов. Азмун обзавелся лишним забитым голом, а Полоз – двумя роскошными голевыми передачами.

Правый полузащитник. Алексей Никитин («Уфа»)

Виталий Калешин стал неразрешимым препятствием на пути Алексея Никитина. Игрок «Уфы» – то ли от безысходности, то ли по тренерскому заданию – частенько смещался в центр обороны, где также не преуспел. В двух случаях игроки «Краснодара» забивали из-под Никитина.

Центральный полузащитник. Александр Зинченко («Уфа»)

Украинским легионером «Уфы» заинтересовалась итальянская «Рома». Зинченко остается только ждать и надеяться, что римляне проигнорировали матч в Краснодаре. Если же представители итальянцев и заглянули на стадион «Кубань», то наверняка наслаждались игрой местной команды. У «Уфы» же не было почти ни одного шанса забить. А Зинченко растворился на поле и допустил 50% брака.

Центральный полузащитник. Маурисио («Зенит»)

Абсолютно худший матч бразильца в сезоне. Задачей «Зенита» было – не погрязнуть в вязком ростовском болоте. Однако в нем питерцы утонули, как никто другой. Маурисио практически не создавал моментов для Халка и Дзюбы и совсем не преуспел в подстраховке центральных защитников.

Центральный полузащитник. Игорь Денисов («Динамо»)

Регулярно не успевал за оппонентами, из-за чего уже на 19-й минуте повис на желтой карточке. В дальнейшем Денисов вынужден был играть аккуратнее. Несмотря на осторожность, Игорь в нескольких эпизодах едва не нарвался на удаление. Пронесло. Теперь Денисов сможет помочь «Динамо» в ключевом матче с «Амкаром». Отступать больше некуда.

Левый полузащитник. Дмитрий Комбаров («Спартак»)

«У Кирилла Комбарова нет шансов пробиться в основу нашего клуба» – заявил спортивный директор «Спартака» Сергей Родионов. Сейчас в рядах москвичей за своего брата отрабатывает Дмитрий.  На его фланге прошла очередная вечеринка, на которой мордовцы смотрелись звездными гостями. Оба гола саранчан пришли с фланга Комбарова. Болельщики «Спартака» мечтают о возвращении братьев в «Динамо». Вот только не факт, что бело-голубые примут их обратно.

Нападающий. Аарон Оланаре (ЦСКА)

По окончании матча форвард «Динамо» Фатос Бечирай, едва сдерживая слезы, пошел в раздевалку. Его команда проиграла. Но свое дело албанец сделал на совесть, чего нельзя сказать про его армейского коллегу. В первом тайме связка Хольмен-Дьяков без особого труда нейтрализовала все потуги Оланаре. Наставник ЦСКА заменил африканца, не дождавшись 60-й минуты. На позицию скрытого центрфорварда фактически переместился Алексей Березуцкий, показавший Оланаре, как надо искать голевые моменты.

Нападающий. Исламнур Абдулавов («Анжи»)

Исламнур почти в каждом матче имеет момент для взятия ворот. Однако за весь сезон Абдулавов огорчил лишь московский «Локомотив». В матче с «Кубанью» продукт дагестанского футбола обязан был дважды поражать ворота Беленова. Упустив момент в начале второго тайма, Абдулавов окончательно рассердил своего тренера, и тот убрал форварда с поля. Победный гол забил вышедший вместо Исламнура Янник Боли.

Ерохин, Смолов, Аленичев и другие герои и антигерои – в обзоре 25-го тура РФПЛ

«Ростов» громит «Зенит», ЦСКА обыграл «Динамо». Ключевые моменты 25-го тура РФПЛ

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Спартак Уфа Кубань (ЛФЛ) Динамо ЦСКА Анжи Денисов Игорь Комбаров Дмитрий Гарай Эсекьель Беленов Александр Боккетти Сальваторе Никитин Алексей Маурисио Пуцко Александр Абдулавов Исламнур Зинченко Александр Оланаре Аарон
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Gans333
1461666249
Можно было пол Зенита впихнуть сюда
Ответить
vladimir-7
1461678256
Ошовскому не терпится что-то написать, как же можно оценивать футболиста по одной игре и включать его в антисборную тура.Видимо, задача была нанести игроку ЦСКА Оланаре моральную травму.
Ответить
Главные новости
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+