Боккетти, Маурисио и Оланаре – в антисборной 25 тура

Антисборная 24-го тура РФПЛ:

Вратарь. Александр Беленов («Кубань»)

В матче с «Анжи» голкипер краснодарского клуба фактически «отказался» от билетов во Францию. На 78-й минуте Янник Боли неплохо обработал мяч, но Игорь Армаш готов был оттеснить форварда корпусом. Этого не случилось. Беленов не совладал с нервами, пошел на перехват и вынужден был сфолить. Удаление, пенальти, поражение и почти полное отсутствие шансов на прямое спасение от вылета.

Центральный защитник. Сальваторе Боккетти («Спартак»)

Забил гол, чем заслонил себя от критики спартаковских болельщиков. Но не обезопасился от включения в нашу антисборную. Боккетти стал соавтором двух голов «Мордовии». В первом случае итальянец потерял из виду Самодина. В дальнейшем Сальваторе не отходил от форварда ни на шаг, чем на 62-й минуте воспользовался Евгений Луценко. Боккетти – лидер обороны, капитан «Спартака». По количеству пропущенных мячей красно-белые опустились на 13 место! Позор и хаос в «Спартаке» продолжается.

Центральный защитник. Александр Пуцко («Спартак»)

23-летний защитник с хищным взглядом в матче с «Мордовией» смотрелся на удивление робко. На совести Пуцко – второй пропущенный гол, после которого его коленки задрожали с новой силой. В концовке Александра едва не обокрал Руслан Мухаметшин, что наверняка привело бы к поражению. Это был дебют Пуцко в основе «Спартака». Дебют, который лучше вычеркнуть из памяти.

Центральный защитник. Эсекьель Гарай («Зенит»)

У Гарая богатая карьера. По ходу нее ему доводилось нейтрализовывать Роналдиньо, Ван Нистелроя и даже пятикратного обладателя «Золотого Мяча». Но под натиском Дмитрия Полоза и Сердара Азмуна аргентинец явно спасовал. Благодаря «эффективной» игре связки Гарай-Ломбертс, форварды «Ростова» записали в свои активы немало результативных баллов. Азмун обзавелся лишним забитым голом, а Полоз – двумя роскошными голевыми передачами.

Правый полузащитник. Алексей Никитин («Уфа»)

Виталий Калешин стал неразрешимым препятствием на пути Алексея Никитина. Игрок «Уфы» – то ли от безысходности, то ли по тренерскому заданию – частенько смещался в центр обороны, где также не преуспел. В двух случаях игроки «Краснодара» забивали из-под Никитина.

Центральный полузащитник. Александр Зинченко («Уфа»)

Украинским легионером «Уфы» заинтересовалась итальянская «Рома». Зинченко остается только ждать и надеяться, что римляне проигнорировали матч в Краснодаре. Если же представители итальянцев и заглянули на стадион «Кубань», то наверняка наслаждались игрой местной команды. У «Уфы» же не было почти ни одного шанса забить. А Зинченко растворился на поле и допустил 50% брака.

Центральный полузащитник. Маурисио («Зенит»)

Абсолютно худший матч бразильца в сезоне. Задачей «Зенита» было – не погрязнуть в вязком ростовском болоте. Однако в нем питерцы утонули, как никто другой. Маурисио практически не создавал моментов для Халка и Дзюбы и совсем не преуспел в подстраховке центральных защитников.

Центральный полузащитник. Игорь Денисов («Динамо»)

Регулярно не успевал за оппонентами, из-за чего уже на 19-й минуте повис на желтой карточке. В дальнейшем Денисов вынужден был играть аккуратнее. Несмотря на осторожность, Игорь в нескольких эпизодах едва не нарвался на удаление. Пронесло. Теперь Денисов сможет помочь «Динамо» в ключевом матче с «Амкаром». Отступать больше некуда.

Левый полузащитник. Дмитрий Комбаров («Спартак»)

«У Кирилла Комбарова нет шансов пробиться в основу нашего клуба» – заявил спортивный директор «Спартака» Сергей Родионов. Сейчас в рядах москвичей за своего брата отрабатывает Дмитрий. На его фланге прошла очередная вечеринка, на которой мордовцы смотрелись звездными гостями. Оба гола саранчан пришли с фланга Комбарова. Болельщики «Спартака» мечтают о возвращении братьев в «Динамо». Вот только не факт, что бело-голубые примут их обратно.

Нападающий. Аарон Оланаре (ЦСКА)

По окончании матча форвард «Динамо» Фатос Бечирай, едва сдерживая слезы, пошел в раздевалку. Его команда проиграла. Но свое дело албанец сделал на совесть, чего нельзя сказать про его армейского коллегу. В первом тайме связка Хольмен-Дьяков без особого труда нейтрализовала все потуги Оланаре. Наставник ЦСКА заменил африканца, не дождавшись 60-й минуты. На позицию скрытого центрфорварда фактически переместился Алексей Березуцкий, показавший Оланаре, как надо искать голевые моменты.

Нападающий. Исламнур Абдулавов («Анжи»)

Исламнур почти в каждом матче имеет момент для взятия ворот. Однако за весь сезон Абдулавов огорчил лишь московский «Локомотив». В матче с «Кубанью» продукт дагестанского футбола обязан был дважды поражать ворота Беленова. Упустив момент в начале второго тайма, Абдулавов окончательно рассердил своего тренера, и тот убрал форварда с поля. Победный гол забил вышедший вместо Исламнура Янник Боли.

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