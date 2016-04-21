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  • «Порту» планирует вернуть Халка. «МЮ» не намерен покупать Роналду. Дайджест событий дня

«Порту» планирует вернуть Халка. «МЮ» не намерен покупать Роналду. Дайджест событий дня

Нойер – первый вратарь мира. По зарплате

Как известно, голкипер Мануэль Нойер продлил контракт с «Баварией», который был изначально рассчитан до 2019 года. Теперь немецкий вратарь связан с клубом до конца сезона-2020/21 с зарплатой в 15 миллионов евро в год. Таким образом, Нойер стал самым высокооплачиваемым голкипером в мире на данный момент.

Семь лет со дня легендарного покера Аршавина на «Энфилде»

Почему бы не отметить годовщину столь знаменательного события, тем более что сам бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин, который сейчас выступает за «Кайрат», поделился воспоминаниями о тех четырех голах, которые он забил в  ворота «Ливерпуля». «По исполнению самым трудным был второй гол. Мяч в той игре дошел до меня всего раз десять — и четыре гола. Лучший матч в карьере? Нет, конечно. Тем более что мы в итоге не выиграли», – рассказал Аршавин. Что ж, и правда, волшебный четвертьфинал Евро-2008 вызывает все-таки больший восторг.

Ретро дня. Покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»

Спаллетти может стать новым тренером сборной Италии

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти оказался в списке кандидатов на пост наставника итальянской сборной. По окончании Евро-2016 Италию покинет действующий тренер Антонио Конте, который со следующего сезона возглавит «Челси». Что касается Спаллетти, то его нынешний контракт с «Ромой» рассчитан до 2017 года, но из-за конфликта с Франческо Тотти бывший тренер «Зенита» может покинуть клуб уже в ближайшее время. После чудес от Тотти в последних матчах преимущество явно не на стороне Спаллетти.

Очередной героизм Тотти довел до слез фаната «Ромы»

«Порту» собирается вернуть Халка

Главная звезда «Зенита» может вернуться обратно в «Порту», где она и зажигала на протяжении четырех сезонов. По крайней мере, на это надеется президент португальского клуба Пинту да Кошта, который считает, что Халк захочет уйти из «Зенита» вслед за тренером Андре Виллаш-Боашем. Второй причиной может стать непопадание питерского клуба в Лигу чемпионов по итогам сезона, если оно случится. Но интересно, как «Порту», привыкший продавать, а не покупать футболистов за большие деньги, сможет удовлетворить финансовые запросы боссов «Зенита».

«Манчестер Юнайтед» не хочет приобретать Роналду

Испанские СМИ уверены: руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось от варианта с возвращением 31-летнего форварда «Реала» Криштиану Роналду. Причина кроется в том, что португалец уже продлил контракт с мадридским клубом. Ранее Роналду выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и выиграл с ним девять трофеев, в том числе Лигу чемпионов (однажды) и чемпионат Англии (трижды).

Хаджи и «Рубин» еще не заключили контракт

Слухи все чаще отправляют одного из легендарных румынских футболистов Георге Хаджи на тренерский пост «Рубина». Сейчас Хаджи является главным тренером «Вииторула», но по окончании сезона может возглавить казанский клуб. Зимой румын отказался от подписания контракта, несмотря на зарплату в четыре миллиона евро, но уже сейчас имеет на руках еще одно выгодное предложение от «Рубина». В клубе, впрочем, эту информацию опровергли – сезон-то еще не закончен.

«Барселона» презентовала окончательный вариант проекта по реконструкции «Камп Ноу»

Обновленный стадион «Барселоны» «Камп Ноу» к 2021 году будет вмещать 105 тысяч человек. Сегодня клуб представил проект, по которому арена переживет частичную реконструкцию, причем на проведении матчей на «Камп Ноу» строительные работы никак не отразятся. Кстати, затраты на них составят 500 миллионов фунтов. Но лучше всего о будущем «Камп Ноу» расскажет красочная официальная презентация.

Таски больше не хочет играть за «Спартак»

Агент защитника «Спартака» Сердара Таски, выступающего на правах аренды в «Баварии», сообщил, что его клиент не горит желанием играть в РФПЛ из-за напряженных отношений между Россией и Турцией. «Если быть честным, он не хочет возвращаться в Россию. Во-первых, он хочет остаться в Европе. Во-вторых, возникла сложная политическая ситуация между Россией и Турцией. Он не собирается продлевать контракт со «Спартаком», – рассказал агент футболиста Ахмет Булут. При этом соглашение Таски со «Спартаком» действует до лета 2017 года.

Фанат «Спартака» удрал от стюардов, напомнив легендарный проход Месси

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Бавария Арсенал Италия Порту Зенит Рубин Барселона Манчестер Юнайтед Спартак Аршавин Андрей Роналду Криштиану Нойер Мануэль Таски Сердар Халк Спаллетти Лучано
Комментарии (8)
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halk1981
1461265303
нет только не халка
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DblMok3
1461267220
не отпустят его =) Хотя его уход, ели Зенит не проходит напрямую в ЛЧ - вполне себе объяснение. Просто Порту - не самый лучший вариант.
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erofey83
1461269266
и сколько порту предложит Зениту, 20 млн $ ? )))
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шеффилд таун
1461271500
Нахер , этот Таски-Тоска нужен Спартаку!!!? Супер Марио!!!
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MaxBet5555
1461275620
да будет Зенит в ЛЧ) притом напрямую в групповой стадии и причем скорее всего с первого места!!!Вот увидите!!!
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Solmon
1461280880
интересные новости
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Lenine
1461310525
Стоимость испанского стадиона в каких-то фунтах, а не в евро... Странно
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nikosmokot
1461326623
халк оставляй в зенит
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