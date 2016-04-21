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    Хаджи летом возглавит «Рубин»

    Главный тренер «Вииторула» Георге Хаджи по окончании текущего сезона возглавит казанский «Рубин». Как сообщает румынское издание Looktv, стороны уже подписали соглашение. Еще в начале этой недели директор «Вииторула» Кристиан Биволару рассказал, что у Хаджи есть на руках предложение от «Рубина», который планирует долгосрочный проект.

    В конце прошлого года «Рубин» уже пытался подписать контракт с Хаджи, но бывший игрок сборной Румынии отказался от этого предложения. Казанский клуб предлагал румыну зарплату в размере 4 миллионов евро в год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2016 14:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 22 апреля 2016, 08:21

      Да ну нах..
      Да еще с такой зарплатой.

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 21 апреля 2016, 20:19

      интересный вариант

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 21 апреля 2016, 19:39

      ну и зачем нам румын...??? свой нужен..по духу свой! да еще на 4 года..не будет перспективы..(

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 21 апреля 2016, 18:19

      Хаджи был великолепным игроком в свое время!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 апреля 2016, 17:01

      Одним конкурентом на Бердыева меньше))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 21 апреля 2016, 17:00

      физрук - физрук, прошлое человека это приговор?

      -2
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