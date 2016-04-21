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Хаджи летом возглавит «Рубин»

21 апреля 2016, 14:57
6

Главный тренер «Вииторула» Георге Хаджи по окончании текущего сезона возглавит казанский «Рубин». Как сообщает румынское издание Looktv, стороны уже подписали соглашение. Еще в начале этой недели директор «Вииторула» Кристиан Биволару рассказал, что у Хаджи есть на руках предложение от «Рубина», который планирует долгосрочный проект.

В конце прошлого года «Рубин» уже пытался подписать контракт с Хаджи, но бывший игрок сборной Румынии отказался от этого предложения. Казанский клуб предлагал румыну зарплату в размере 4 миллионов евро в год.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Трансферы Рубин Вииторул
Комментарии (6)
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Chernyi Lis
1461247205
физрук - физрук, прошлое человека это приговор?
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андрей андреев
1461247304
Одним конкурентом на Бердыева меньше))
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Schicko_008
1461251947
Хаджи был великолепным игроком в свое время!
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Chernyi Lis
1461256780
ну и зачем нам румын...??? свой нужен..по духу свой! да еще на 4 года..не будет перспективы..(
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TY13R
1461259140
интересный вариант
Ответить
rubinovyi2
1461302486
Да ну нах.. Да еще с такой зарплатой.
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