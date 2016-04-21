Хаджи летом возглавит «Рубин»

Главный тренер «Вииторула» Георге Хаджи по окончании текущего сезона возглавит казанский «Рубин». Как сообщает румынское издание Looktv, стороны уже подписали соглашение. Еще в начале этой недели директор «Вииторула» Кристиан Биволару рассказал, что у Хаджи есть на руках предложение от «Рубина», который планирует долгосрочный проект.

В конце прошлого года «Рубин» уже пытался подписать контракт с Хаджи, но бывший игрок сборной Румынии отказался от этого предложения. Казанский клуб предлагал румыну зарплату в размере 4 миллионов евро в год.