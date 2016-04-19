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    ​Фанат «Спартака» удрал от стюардов, напомнив легендарный проход Месси


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    Голосов: 0
    19.04.2016 17:30
    Дриблинг выездного фана «Спартака» живо напомнил невероятный гол Месси девятилетней давности. «Бомбардир» предлагает найти десять отличий. Ну, или хотя бы несколько.

    Чего только не увидишь в нашей любимой российской лиге. В некоторых матчах «Спартака» выездным фанатам приходится искать драйв самостоятельно. Один из них после позорных 2:5 от «Зенита» решил развлечься и продемонстрировал супердриблинг, обведя несколько стюардов и полицейских прямо на беговой дорожке «Петровского». Потрясающая ловкость, достойная, меж тем, более полезного применения.

    С чем это сравнить? Конечно, с сумасшедшим забегом Лионеля Месси весной 2007-го, когда аргентинец еще и забил гол в ворота «Хетафе», обведя полкоманды. Состоялось это ровно девять лет и один день назад.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Goal
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +9

      nikosmokot 22 апреля 2016, 01:32

      суарес больше забивает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 20 апреля 2016, 01:54

      Фаны Спартака половчее игроков будут

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 апреля 2016, 00:38

      Вм команду его.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      BELUQ 19 апреля 2016, 21:20

      стюардов можно сравнить с Гранатом

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv 19 апреля 2016, 21:02

      С таким талантом "делать ноги" ему в регби надо!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Ssspa1r0 > moskowcity-petrv 19 апреля 2016, 21:14

      Какое регби?! Верх его развития - делать закладки и убегать от разоблачивших его наркоманов!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > Ssspa1r0 21 апреля 2016, 13:44

      и даже это будет веселее, чем как ты сидеть п*здеть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      KROFF 19 апреля 2016, 18:30

      Либо у них их много, либо это тот же дурачек, который в Ростове по полю бегал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 19 апреля 2016, 18:07

      Вот кого Спартачам подписывать надо))

      8
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      ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett > KingRey21 19 апреля 2016, 20:55

      точняк!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 19 апреля 2016, 17:53

      )

      -1
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