​Фанат «Спартака» удрал от стюардов, напомнив легендарный проход Месси

Чего только не увидишь в нашей любимой российской лиге. В некоторых матчах «Спартака» выездным фанатам приходится искать драйв самостоятельно. Один из них после позорных 2:5 от «Зенита» решил развлечься и продемонстрировал супердриблинг, обведя несколько стюардов и полицейских прямо на беговой дорожке «Петровского». Потрясающая ловкость, достойная, меж тем, более полезного применения.

С чем это сравнить? Конечно, с сумасшедшим забегом Лионеля Месси весной 2007-го, когда аргентинец еще и забил гол в ворота «Хетафе», обведя полкоманды. Состоялось это ровно девять лет и один день назад.

Do you remember Messi's goal against Getafe? It came 9 years ago today #HistoriaFCB https://t.co/sc4ysJBmB1