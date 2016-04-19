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  • ​Фанат «Спартака» удрал от стюардов, напомнив легендарный проход Месси

​Фанат «Спартака» удрал от стюардов, напомнив легендарный проход Месси

Чего только не увидишь в нашей любимой российской лиге. В некоторых матчах «Спартака» выездным фанатам приходится искать драйв самостоятельно. Один из них после позорных 2:5 от «Зенита» решил развлечься и продемонстрировал супердриблинг, обведя несколько стюардов и полицейских прямо на беговой дорожке «Петровского». Потрясающая ловкость, достойная, меж тем, более полезного применения.

С чем это сравнить? Конечно, с сумасшедшим забегом Лионеля Месси весной 2007-го, когда аргентинец еще и забил гол в ворота «Хетафе», обведя полкоманды. Состоялось это ровно девять лет и один день назад.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Спартак Барселона Месси Лионель
Комментарии (11)
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mihail1980
1461077589
)
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KingRey21
1461078440
Вот кого Спартачам подписывать надо))
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KROFF
1461079800
Либо у них их много, либо это тот же дурачек, который в Ростове по полю бегал.
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moskowcity-petrv
1461088932
С таким талантом "делать ноги" ему в регби надо!
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BELUQ
1461090015
стюардов можно сравнить с Гранатом
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Диктор
1461101934
Вм команду его.
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roman230582
1461106474
Фаны Спартака половчее игроков будут
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nikosmokot
1461277960
суарес больше забивает
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