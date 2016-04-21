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    Очередной героизм Тотти довел до слез фаната «Ромы»


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    Голосов: 0
    21.04.2016 13:48
    Спаллетти и Тотти продолжают выяснять отношения и едва ли не дерутся в раздевалке, но футболист за свои считанные минуты на футбольном поле умудряется и в 39 лет сводить с ума болельщиков римского клуба.

    В прошлое воскресенье «Рома» отыграла тяжелый матч в Бергамо против «Аталанты», уйдя от поражения лишь за пять минут до конца. Ничью для своего клуба спас легендарный Франческо Тотти, заставив известного комментатора Карло Дзампу буквально биться в истерике после гола Ческо, случившемся при счете 2:3.

    Дальше – больше. Вчера «Рома» одержала важнейшую победу над «Торино», которая практически обеспечила римлянам место в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Тотти появился за четыре минуты до конца при счете 1:2. Что было дальше? Первым же касанием капитан сумел сравнять счет, забив самый быстрый гол сезона в серии А после выхода на замену в сезоне (через 22 секунды).

    Затем реализовал пенальти, который и принес римскому клубу ценные три очка. Тотти при этом впервые в карьере сделал дубль, выйдя не в старте.

    А помимо этого буквально свел с ума парня на трибуне. Вероятно, и не его одного.

    Ну? Лучано, Ческо? Все будет хорошо?

    А напоследок немножко счастливых воплей от комментаторов матча:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2529

      Челнинец 3 мая 2016, 23:22

      Почему наши футболисты так же не играют в зрелом возрасте? надо брать пример у Тотти, Ибрагимовича, у Клозе и у многих других, а нашим только бабла заработать они футболом не живут такие как Аршавины, Павлюченки!

      0
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 24 апреля 2016, 08:56

      Есть запас в пороховицах

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 22 апреля 2016, 11:02

      Вот это эмоции

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      headdevil 21 апреля 2016, 19:55

      Какой может быть конфликт, когда 40 летнего футболиста выпускают на поле в ответственные моменты? Тотти хорош, спсает, Спалетти тоже угадывает с заменой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Spark95god 21 апреля 2016, 19:21

      Император Рима!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 апреля 2016, 16:40

      А вы еще на Орлова жалуетесь, тут у комментатора истерика случилась )))

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > FanatSerj 23 апреля 2016, 09:43

      Орлов в матчах Зени ток орет!

      0
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 21 апреля 2016, 16:36

      Тяжело будет представить Рому без Тотти...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 21 апреля 2016, 15:40

      ничто не вечно

      0
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      Рейтинг: +126

      Jiver 21 апреля 2016, 14:53

      Комментатор из первого видео порадовал )

      3
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb > Jiver 21 апреля 2016, 15:58

      Настоящие итальянские эмоции!!!! А Тотти великолепен!!! Император!

      2
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      Рейтинг: +95

      demir301 21 апреля 2016, 14:43

      Просто нет слов,молодец!

      1
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