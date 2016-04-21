Очередной героизм Тотти довел до слез фаната «Ромы»

В прошлое воскресенье «Рома» отыграла тяжелый матч в Бергамо против «Аталанты», уйдя от поражения лишь за пять минут до конца. Ничью для своего клуба спас легендарный Франческо Тотти, заставив известного комментатора Карло Дзампу буквально биться в истерике после гола Ческо, случившемся при счете 2:3.

Дальше – больше. Вчера «Рома» одержала важнейшую победу над «Торино», которая практически обеспечила римлянам место в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Тотти появился за четыре минуты до конца при счете 1:2. Что было дальше? Первым же касанием капитан сумел сравнять счет, забив самый быстрый гол сезона в серии А после выхода на замену в сезоне (через 22 секунды).

Затем реализовал пенальти, который и принес римскому клубу ценные три очка. Тотти при этом впервые в карьере сделал дубль, выйдя не в старте.

А помимо этого буквально свел с ума парня на трибуне. Вероятно, и не его одного.

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Ну? Лучано, Ческо? Все будет хорошо?

А напоследок немножко счастливых воплей от комментаторов матча:

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