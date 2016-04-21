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Очередной героизм Тотти довел до слез фаната «Ромы»

В прошлое воскресенье «Рома» отыграла тяжелый матч в Бергамо против «Аталанты», уйдя от поражения лишь за пять минут до конца. Ничью для своего клуба спас легендарный Франческо Тотти, заставив известного комментатора Карло Дзампу буквально биться в истерике после гола Ческо, случившемся при счете 2:3.

Дальше – больше. Вчера «Рома» одержала важнейшую победу над «Торино», которая практически обеспечила римлянам место в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Тотти появился за четыре минуты до конца при счете 1:2. Что было дальше? Первым же касанием капитан сумел сравнять счет, забив самый быстрый гол сезона в серии А после выхода на замену в сезоне (через 22 секунды).

Затем реализовал пенальти, который и принес римскому клубу ценные три очка. Тотти при этом впервые в карьере сделал дубль, выйдя не в старте.

А помимо этого буквально свел с ума парня на трибуне. Вероятно, и не его одного.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ну? Лучано, Ческо? Все будет хорошо?

А напоследок немножко счастливых воплей от комментаторов матча:

[poll id=1019]

Италия. Серия А Италия Рома Торино Аталанта Тотти Франческо Спаллетти Лучано
Комментарии (14)
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Benifacto
1461237599
https://www.youtube.com/watch?
v=qPvycy49Zjs
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demir301
1461239031
Просто нет слов,молодец!
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Jiver
1461239595
Комментатор из первого видео порадовал )
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Серега М.
1461245767
Тяжело будет представить Рому без Тотти...
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FanatSerj
1461246024
А вы еще на Орлова жалуетесь, тут у комментатора истерика случилась )))
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Spark95god
1461255672
Император Рима!!!!
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headdevil
1461257743
Какой может быть конфликт, когда 40 летнего футболиста выпускают на поле в ответственные моменты? Тотти хорош, спсает, Спалетти тоже угадывает с заменой.
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roman230582
1461312134
Вот это эмоции
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Ильгизар И
1461477408
Есть запас в пороховицах
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Челнинец
1462306954
Почему наши футболисты так же не играют в зрелом возрасте? надо брать пример у Тотти, Ибрагимовича, у Клозе и у многих других, а нашим только бабла заработать они футболом не живут такие как Аршавины, Павлюченки!
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