Серия А. «Милан» забил два гола «Парме» после 90-й минуты и одержал волевую победу (3:2)

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Милан» на своем поле победил «Парму» со счетом 3:2.

Гости открыли счет на 24-й минуте усилиями Маттео Кансельери. «Милан» отыгрался на 38-й, когда Кристиан Пулишич реализовал пенальти.

«Парма» вновь вышла вперед на 80-й минуте. Отличился Энрико Дель Прато. «Милан» сравнял счет на 90+2-й, когда мяч забил Теяни Рейндерс. Победу «россонери» принес гол Самуэля Чуквуэзе на 90+5-й минуте.

«Милан» поднялся на 6-е место в Серии A с 34 очками после 21 матча. «Парма» идет 17-й с 20 баллами по итогам 22 встреч.

Италия. Серия А. 22-й тур

Милан – Парма – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Кансельери, 24; 1:1 – Пулишич, 38 (с пенальти); 1:2 – Дель Прато, 80; 2:2 – Рейндерс, 90+2; 3:2 – Чуквуэзе, 90+5.

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