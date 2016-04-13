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  • Сумасшедший «Депортиво», невероятный «Монако» и другие авторы суперкамбэков в 1/4 ЛЧ

Сумасшедший «Депортиво», невероятный «Монако» и другие авторы суперкамбэков в 1/4 ЛЧ

Лига чемпионов-1999/00

«Челси» – «Барселона» – 3:1

«Барселона» – «Челси» – 5:1

Неудача в первом матче. На «Стэмфорд Бридж» «Челси» раскромсал «Барсу» еще в первом тайме, забив три безответных мяча – дважды отличился Туре-Андре Флу, а началось все с точного удара Джанфранко Дзолы. О метании свиной головы в Луиша Фигу еще тогда никто не помышлял – именно португалец забил очень важный выездной гол, так что из Лондона каталонцы уехали с неприятным, но оставляющим надежду поражением 1:3.

Чудесное возвращение. Фигу забил и на «Камп Ноу», обеспечив «Барсе» устраивающий ее счет 2:0 уже к перерыву (первым отличился Ривалдо), однако жизнь сине-гранатовым вновь испортил Флу, забивший на исходе часа. В овертайм игру перевел гол Дани Гарсии, а там «Челси» лишился удаленного Селестина Бабаяро и пропустил еще дважды – от Ривалдо и Клюйверта. В итоге – 5:1, и «Барселона» красиво ворвалась в полуфинал.

А что потом? В первом полуфинале Фигу не играл из-за дисквалификации, а его команда была жестоко бита на «Месталье» чудесной «Валенсией» Эктора Купера – 1:4. В ответной игре «Барселона» не сумела повторить четвертьфинальный подвиг, а победа 2:1 вряд ли принесла ей даже моральное удовлетворение. Подопечные Луи ван Гаала вылетели за шаг до финала, в котором их обидчиков разбил мадридский «Реал» (3:0).

Лига чемпионов-2003/04

«Реал» – «Монако» – 4:2

«Монако» – «Реал» – 3:1

Неудача в первом матче. Суперзвездный мадридский «Реал» наверняка был рад заполучить в соперники со скрипом и не без помощи судьи пробравшийся в четвертьфинал «Монако» (монегаски при поддержке португальского арбитра устранили с дороги «Локомотив»), но целый тайм на «Сантьяго Бернабеу» не мог взломать его оборону, а под конец еще и получил от Скиллачи. После перерыва «Реал» забил четырежды и не слишком обратил внимание на пропущенный гол от «своего» Фернандо Морьентеса, которого отдал «Монако» в аренду на сезон. Ох и зря отдал, зря не обратил. И как уж тут не вспомнить прошлогоднего Альваро Морату.

Чудесное возвращение. В ответной игре Рауль открыл счет на 36-й минуте, и теперь монегаскам предстояло забивать как минимум трижды. Кого бы там присмотреть в соперники по полуфиналу? Пока «сливочные» раздумывали о будущем, «Монако» сравнял счет на исходе первого тайма благодаря Жюли, перевел дух в перерыве, а затем сотворил одну из самых мощных сенсаций в истории Лиги чемпионов. Морьентес забил второй мяч, а затем дубль оформил Жюли, и хотя у «Реала» оставалось еще почти полчаса для спасения, кроме удара Рауля в штангу мадридский клуб больше ничего и не придумал. До свидания, Роберто Карлос, Фигу, Зидан, Бекхэм, Роналдо и другие звезды. Проиграть вы умудрились той команде, из которой в будущем топ-футболистами стали лишь Эвра, Жюли, да Адебайор.

А что потом? В полуфинале «Монако» закатил еще два концерта – сначала увез со «Стэмфорд Бридж» ничью 2:2, а в ответной игре умудрился победить «Челси» 3:1, играя в меньшинстве почти целый второй тайм. Снова в каждом из матчей позабивал Морьентес, но в финале ни он, ни остальные герои той невероятной команды Дидье Дешама ничего не смогли противопоставить «Порту» Жозе Моуринью, разгромно проиграв 0:3.

Лига чемпионов-2003/04

«Милан» – «Депортиво» – 4:1

«Депортиво» – «Милан» – 4:0

Неудача в первом матче. Действующие победители ЛЧ всего за восемь минут (с 45-й по 53-ю) расправились с испанцами в Милане, ответив на ранний гол Пандиани дублем Кака и голами Шевченко и Пирло. «Послушайте, все не так плохо. У нас отличная команда и великолепный тренер», – пытался сохранить лицо Валерон, но его никто не слушал. Забить три безответных гола вот этому «Милану» представлялось крайне безнадежным делом.

Чудесное возвращение. Подвиг «Монако» в игре с «Реалом» состоялся как раз днем ранее. К вечеру 7-го апреля все переваривали вылет «галактикос» из Лиги чемпионов, а весь следующий день уже ни о каком «Реале» и не вспоминали. «Депортиво» совершил невообразимый и самый сумасшедший камбэк в истории двухматчевых противостояний турнира, отыграв три мяча уже к перерыву – отличились Пандиани, Валерон и Луке, а добил несчастный «Милан» гол Франа за 14 минут до конца игры. Как ни пытался Карло Анчелотти освежить игру заменами – не работало абсолютно ничего. Выход во втором тайме Сержиньо, Руй Кошты и Индзаги не спас миланский клуб от оглушительного поражения. Впрочем, ровно через год судьба нанесла еще более сокрушительный удар по сердцам миланских фанатов – в том самом эпичном финале с «Ливерпулем».

А что потом? «Уж если Недведу достался Золотой мяч, то Валерону надо давать Платиновый», – восторгалась после чуда на «Риасоре» испанская пресса, однако в полуфинале звезда «Депора» загубила вернейший голевой момент в тяжелой вязкой битве с «Порту», а все решил лишь один гол – реализованный Дерлеем пенальти. После домашней нулевой ничьей португальцы с минимальным счетом победили испанцев в гостях. Так Моуринью цинично обыграл авторов сразу двух громких камбэков сезона.

Лига чемпионов-2013/14

«ПСЖ» – «Челси» – 3:1

«Челси» – «ПСЖ» – 2:0

Неудача в первом матче. Французы даже без травмированного Златана Ибрагимовича добились уверенной победы над англичанами, забив уже на четвертой минуте (подарок от Джона Терри с удовольствием принял Эсекиэль Лавесси). Впрочем, к получасу игры «Челси» сравнял счет благодаря точному удару Эдена Азара с пенальти, но после перерыва в свои ворота забил выступавший за синих будущий защитник «ПСЖ» Давид Луиз, а в добавленное время гол-шедевр удалось сотворить Хавьеру Пасторе.

Чудесное возвращение. Ибра снова не сыграл против «Челси», а лондонцы уже на 16-й минуте лишились из-за травмы своей суперзвезды – исправно забивавшего в то время Азара. Впрочем, заменивший его Андре Шюррле в скором времени открыл счет, а в самой концовке сработала еще одна замена Моуринью – решающий гол забил Демба Ба. «От имени всей команды и технического персонала я заявляю – мы невероятно разочарованы. Мы были так близки к 1/2 финала», – сокрушался Лоран Блан. Вчера он мог бы повторить то же самое. Дорогу в полуфинал ему снова закрыли англичане.

А что потом? Счастливый «Стэмфорд Бридж» поджидало жестокое разочарование через три недели. После выездной нулевой ничьей «Челси» открыл счет в ответной игре с «Атлетико», но в ответ пропустил сразу трижды, так что встречала Моуринью с «Реалом» не состоялась. А в памятном финальном мадридском дерби «сливочные» одержали драматичную победу.

Лига чемпионов-2014/15

«Порту» – «Бавария» – 3:1

«Бавария» – «Пору» – 6:1

Неудача в первом матче. Однозначный фаворит противостояния здорово испортил себе жизнь перед ответной встречей, получив два гола от Рикарду Куарежмы уже к десятой минуте, да и гол Тиаго Алькантары не слишком порадовал «Баварию» – во втором тайме победу «Порту» в два мяча оформил Джексон Мартинес. Тогда же Хосеп Гвардиола поссорился с врачом команды, а СМИ стали настойчиво зазывать в «Реал» тогдашнего тренера португальцев Хулена Лопетеги.

Чудесное возвращение. После того, что случилось на «Альянц-Арене», Лопетеги не следовало бы звать даже в «Кастилью». «Порту» лишился двух крайних защитников, но предстал совсем испуганным, да еще и в самый решающий момент на столь серьезном уровне обнажились проблемы в обороне, сотканной из бывшего защитника «Рубина» (Маркано), постоянно ошибающегося нервного Инди и не слишком мощного Майкона (на которого мало кто раньше обращал внимание в присутствии Бруну Алвеша, Отаменди, Роланду и Мангаля). В итоге – 1:6, и матч на «Драгау» теперь будут вспоминать не как героизм «Порту», а как прелюдию к пыткам в Мюнхене.

А что потом? «Бавария» 77 минут держалась на «Камп Ноу», а затем запустила от «Барселоны» под конец три гола, так что в еще один эпичный камбэк уже верилось с большим трудом. Хоть Бенатия и открыл на седьмой минуте, по надеждам Мюнхена цинично потоптался Неймар, оформивший дубль к получасу. Немцы все же сумели победить 3:2, но так и остались в шаге до финала.

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Комментарии (10)
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ARMEN13
1460554384
Да помню матч с Депортиво, это было просто Бомба. А Мой Рауль как не старался не помог реалу, всему вина Переса, вечно он раздает свои таланты в аренду, потом эти парни выбивают Реал из ЛЧ.
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Rainbringer
1460558458
Никогда не забуду ту игру Локо с Монако. Это мы должны были играть с Реалом в четвертьфинале. Левый пенальти в ворота Локо на 18-ой, удаление Лоськова на 22-ой, гол из оффсайда на 60-ой... Сложно придумать, как судья ещё может сломать игру в футбол...
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roman230582
1460559279
Депор-Милан, для меня это был шок
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Hm
1460560448
Это было просто фантастика
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Dammit
1460562713
Помню я,как психовал из-за того,что Локо так нечестно пролетел мимо четвертьфинала. Но Монако того года был чудесен всё же.
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nikki22
1460565079
для меня фантастика была ответка манчестера юн. в Испании против реала...
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D'achkov
1460644135
реал-вольфсбург
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TY13R
1460843993
были ж времена...
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