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  • Соуза может возглавить «Зенит». «Динамо» продаст Денисова. Дайджест событий дня

Соуза может возглавить «Зенит». «Динамо» продаст Денисова. Дайджест событий дня

«Зенит» и «Динамо» хотят пригласить Соузу

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза оказался в сфере интересов двух клубов РФПЛ. Сообщается, что главным претендентом на этого специалиста является «Зенит», который ищет замену уходящему Виллаш-Боашу и способен предложить наилучшие финансовые условия. Конкуренцию петербуржцам в борьбе за Соузу может составить «Динамо».

ЦСКА не сыграет на новом стадионе в этом сезоне

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что строящийся стадион клуба не успеет принять матчи нынешнего сезона. «ЦСКА в этом сезоне не сыграет на новом стадионе. Бюджет корректируется. Много оборудования, которое не подлежит импортозамещению. Из-за катастрофического падения курса рубля, бюджет (строительства стадиона) возрос. Но, несмотря на все сложности, надеемся, что сумеем сдать стадион в эксплуатацию вовремя. Сдача – июль месяц», – отметил Бабаев.

Ибрагимович останется в «ПСЖ» еще на один сезон

Форвард Златан Ибрагимович продлит контракт с «ПСЖ», о чем сообщает итальянская пресса. Как сообщает источник, 34-летний швед проведет еще один сезон в парижском клубе, после чего примет предложение одного из крупнейших акционеров «ПСЖ» Мохаммеда бен Хамада Аль-Тани и перейдет в катарский клуб, в котором сможет заработать около 50 миллионов евро. Действующее соглашение шведского форварда с «ПСЖ» рассчитано до июня 2016 года.

Как поступить Ибрагимовичу летом: «Арсенал», «Милан», Китай?

Бригада Еськова обслужит матч чемпионата Саудовской Аравии

Матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Фейсали» и «Аль-Ахли» обслужит бригада российских арбитров во главе с Алексеем Еськовым. Судьи были приглашены Королевской федерацией футбола страны. Ассистентами Еськова станут Валерий Данченко и Игорь Демешко. Сам матч состоится 9 апреля.

«Динамо» намерено избавиться от Денисова

Московское «Динамо» в летнее трансферное окно постарается продать полузащитника команды Игоря Денисова. Руководство бело-голубых не намерено платить 31-летнему игроку сборной России зарплату 4 миллиона евро в год. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Денисов провел 17 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Нагатомо продлил контракт с «Интером»

Миланский «Интер» объявил о подписании нового контракта с защитником сборной Японии Юто Нагатомо. Новое соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2019 года. Напомним, что Нагатомо пришел в «Интер» в 2011 году. С тех пор японец провел за «нерадзурри» 138 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.

В «Монако» опровергли слухи об отставке Жардима

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим сохранит должность по окончании сезона. Об этом заявил вице-президент французского клуба Вадим Васильев, комментируя слухи о возможном назначении в команду Клода Пюэля. «Поначалу я не воспринял разговоры о возможном уходе Жаржима всерьез, но теперь они стали раздражать. В «Монако» решения принимаем только мы с президентом. Пюэль многих здесь знает и вправе в частном порядке обедать, с кем хочет, но с ним в переговоры мы не вступали. Мы довольны Жардимом, который будет работать с командой и в будущем сезоне», – заявил он.

РФПЛ. «Ростов» сыграл вничью с «Анжи»

В матче 23-го тура РФПЛ «Ростов» и «Анжи» не сумели поразить ворота друг друга – 0:0. Таким образом, преимущество «Ростова» над ЦСКА теперь составляет два очка, но армейцам еще предстоит сыграть в этом туре.

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 23-й тур РФПЛ

Россия. Премьер-лига Европа Анжи Ростов Зенит Динамо ПСЖ Монако Интер ЦСКА Денисов Игорь Ибрагимович Златан Нагатомо Юто Жардим Леонарду Еськов Алексей
Комментарии (5)
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Taps
1460143551
Прощай "Зенит" !
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BoltCX
1460147462
Динамо одной ногой в ФНЛ. думаю это неизбежно в этом сезоне.
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Russo_
1460151455
ZENIT!!!
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600
1460163553
Комментарий удален.
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Strig
1460170110
Возвращение блудного Денисова?
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