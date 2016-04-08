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    Как поступить Ибрагимовичу летом: «Арсенал», «Милан», Китай?


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    Голосов: 0
    08.04.2016 16:30
    Итальянская пресса вышла с сообщениями, что Ибрагимович все-таки продлит контракт с «ПСЖ». «Бомбардир» разбирается в правильности этого решения, а также пытается найти для Златана другие варианты.
    СПОЙЛЕРЫ
    Переход в «Арсенал» будет хорош с точки зрения игры в футбол. В «Милане» Златан получит безграничную любовь публики. МЛС подарит ему популярность, а Китай – деньги. Однако вариант с тем, чтобы остаться в «ПСЖ», по-прежнему лучше всех остальных.

    Перейти в «Арсенал»

    С футбольной точки зрения поездка в Англию для Ибрагимовича – самое выгодное решение. Тем более что в «Арсенале» он уже мог оказаться ранее. На старте карьеры юный Ибрагимович сильно впечатлил Арсена Венгера, но тот перед подписанием контракта захотел посмотреть подопечного в деле, что не понравилось Златану. Теперь уже лишний раз просматривать шведа никто не станет, ведь Ибрагимович свою состоятельность давно и всем доказал. В Англии он сможет помочь «Арсеналу» выиграть трофей Премьер-лиги, который в копилке самого Ибры тоже отсутствует.

    Вернуться в «Милан»

    Сама идея куда-нибудь возвращаться Ибрагимовичем еще не рассматривалась. В карьере он всегда выбирал путь движения вперед, а потому никогда не оказывался в своих бывших командах. Но «Милан» может стать исключением даже из правил жизни Златана. Здесь швед и сейчас ходит в любимчиках, хотя команду покинул еще в 2012 году. Тогда «Милан» погнался за деньгами, а теперь клуб обязательно постарается вернуть Ибрагимовича туда, где форвард еще год-два способен поиграть на хорошем уровне. Нельзя исключать и положительную ауру Златана. Где бы ни оказывался Ибрагимович, его команды постоянно выигрывают титулы.

    Отправиться в МЛС

    Футболу в Америке нужен новый толчок. Больших звезд здесь уже собрали, поэтому пора приглашать и очень больших. Если Златан поедет играть в Америку, то его популярность возрастет в несколько раз. Качеству трансляций и антуражу вокруг футбольных матчей в МЛС уделяется много сил и ресурсов. Ибрагимович в таких условиях будет смотреться идеально. Дрогба, Джеррард, Кака, Пирло, Лэмпард, Вилья – эти люди не пожалели, что решили отправиться в МЛС. Так почему бы не пойти на это и Златану, способному стать лицом американского футбола?

    Лэмпард, Джовинко, забитые стадионы, непредсказуемость и другие причины смотреть чемпионат США

    Поехать в Китай

    «Если бы мне позвонил Терри, я бы посоветовал ему брать билеты на самолет и лететь в Китай», – выдал недавно Демба Ба. Вполне возможно, что это же футболист посоветовал бы и Златану Ибрагимовичу. Китайский футбол набирает популярность, а деньги, которые можно там заработать, Златану вряд ли предложат где-нибудь еще. Только жесткий лимит на легионеров останавливает китайскую Суперлигу от того, чтобы здесь совсем не осталось самих китайцев. Но Ибрагимович будет чувствовать себя своим даже в условиях, когда вокруг него много игроков низкого уровня. Зато шведу здесь никто не помешает быть лидером, ведь Златан не любит, когда кто-то посягает на его место.

    Китай, США, Чили – лиги, за которыми нужно следить, пока это не стало мейнстримом

    Почему все-таки «ПСЖ»

    Златану оставаться в Париже попросту выгодно. Тут его считают иконой, на которую молятся перед каждым матчем «ПСЖ». Во Франции можно выигрывать титулы, не прилагая к этому особенных усилий. Ибрагимович любит играть в свое удовольствие. И здесь ему эту возможность тоже предоставляют. Если же швед где-то не добежал, то за него всегда отработают другие. Единственный минус – Ибрагимович любит периодически менять обстановку. «Эйфелеву башню должны заменить моей статуей, тогда я не уйду из «ПСЖ», – выпалил швед, а все посмеялись. Но оказалось, что смеялись зря. Один из крупнейших акционеров «ПСЖ» Мохаммеда Аль-Тани нашел решение, которое выгодно всем. Слухи утверждают, что Ибра все-таки проведет во Франции ближайший год, а затем спокойно уедет играть в Катар, где при помощи Аль-Тани заработает 50 миллионов евро. С такими перспективами все остальные варианты просто кажутся ничтожными.

    «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции за два месяца до конца

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Tumblr
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 22 апреля 2016, 23:24

      вернуться в Аякс:))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      gandyv 19 апреля 2016, 11:49

      Ибра лучший.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +62

      NoN141 18 апреля 2016, 16:36

      Хорошо танцует =)

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 8 апреля 2016, 19:48

      Ибра просто супер игрок, никакие месси и роналды ему не годятся в подметки. Посмотрите на них в 35 лет...думаю они будут вне игры

      3
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      Рейтинг: +402

      Tri 8 апреля 2016, 19:00

      С точки зрения продолжения карьеры наверное лучше МЛС, это весьма интересный и сильный чемпионат. Но в Зенит перейти, это было бы здорово.

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 8 апреля 2016, 18:15

      )

      0
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 8 апреля 2016, 17:22

      Ибра в раздумье

      0
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      Рейтинг: +128

      shmag 8 апреля 2016, 17:16

      ага,он нас услышит наверно.

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      Рейтинг: +22

      Алекс 89 8 апреля 2016, 17:11

      хоть может клуб поднялся.

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      Рейтинг: +22

      Алекс 89 8 апреля 2016, 17:11

      В М.Ю

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