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  • «Краснодар» разгромил «Динамо». Конте подписал контракт с «Челси». Дайджест событий дня

«Краснодар» разгромил «Динамо». Конте подписал контракт с «Челси». Дайджест событий дня

Игуаин может быть дисквалифицирован на длительный срок

Как минимум три ближайших матча итальянской серии А «Наполи» может провести без своего лидера Гонсало Игуаина, удаленного в последней игре против «Удинезе», которую неаполитанцы проиграли со счетом 1:3. Аргентинский форвард был удален с поля и накричал на судью, едва не спровоцировав драку с футболистами «Удинезе». Таким образом, Игуаин рискует получить длительную дисквалификацию, причем может пропустить даже больше трех матчей, если действия нападающего посчитают чрезмерно агрессивными.

Стали известны детали контракта Депая с «Манчестер Юнайтед»

В Football Leaks раскопали сведения об условиях контракта форварда Мемфиса Депая с «Манчестер Юнайтед». За первый сезон игрок получит в общей сложности 5,2 миллиона фунтов, а за последующие – по 3,9 миллиона. Выход Депая в стартовом составе обходится клубу в 20 тысяч фунтов, выход на замену – в 10 тысяч. Если «МЮ» выиграет чемпионат Англии, то голландец разбогатеет на 2,5 миллиона фунтов, а в случае триумфа в Лиге чемпионов – на 5,25 миллиона. Победа в Лиге Европы и Кубке Англии принесет Депаю по миллиону фунтов, а 500 тысяч он получит за выигрыш Кубка английской лиги.

Туре покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре больше не будет выступать за свой нынешний клуб после нынешнего сезона. Уход ивуарийца из английской команды подтвердил футболиста Дмитрий Селюк: «Яя Туре уже точно не будет играть за «Манчестер Сити». У нас есть множество предложений, но пока с новым клубом мы не определились. Деньги не являются для нас главным фактором при определении нового места работы».

«Челси» объявил о подписании контракта с Конте

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте подписал контракт с «Челси», информация подтверждена в Instagram английского клуба. Итальянский специалист приступит к работе по окончании чемпионата Европы-2016. Предполагается, что Конте заключил с «Челси» трехлетнее соглашение. Данные о зарплате итальянца пока неизвестны.

Ломать и строить. Что изменится в «Челси» при Конте

Почему мы ненавидим «Челси»

Месси намерен подать в суд на El Confidencial за клевету

Звездный форвард «Барселоны» Лионель Месси готов судиться с испанской газетой El Confidencial за клевету. Ранее издание обвинило аргентинского футболиста в уклонении от уплаты налогов в связи с новым разгорающимся скандалом в ФИФА и сотрудничестве с панамской компанией Mega Star Enterprises. В статье сообщается, что семья Месси смогла избежать таким образом уплаты четырех миллионов евро в качестве налогов.

Игру ЦСКА – «Мордовия» перенесли по времени из-за хоккея

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил всем нам, что футбол «пока еще не является в полном смысле нашим видом спорта». Неудивительно, что матч 23-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Мордовией» был перенесен по времени из-за второй финальной игры Кубка Гагарина по хоккею между ПХК ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». РФПЛ пошла навстречу армейским болельщикам, попросившим о переносе, поэтому футбольный матч состоится в тот же день (9 апреля), но в 13:30 по Москве.

Арбитров матча «Ростов» – «Спартак» могут проверить на детекторе лжи

Президент РФС Виталий Мутко гневно прокомментировал качество судейства в матче 22-го тура премьер-лиги «Ростов» – «Спартак»(2:0), в котором ростовчане забили два гола из офсайдов: «Разбираться, допустили судьи матча «Ростов» – «Спартак» ошибку, или сделали это умышленно по чьей-то просьбе – крайне сложно. Если только их на детектор отправить. Может так и сделаем. А то это уже начинает надоедать», – сообщил Мутко. Ну а известный бывший судья Игорь Егоров не обошелся без сарказма, предложив сразу приступить к пыткам судей.

 «Краснодар» побил «Динамо» в Химках

Битва «Краснодара» с «Динамо» в последнем матче 22-го тура РФПЛ превратилась в избиение: бело-голубые хоть и открыли счет с пенальти, реализованного Ионовым, но и пропустили точно так же с одиннадцатиметрового, который забил Мамаев, а во втором тайме получили еще три гола от более классной команды, отлично реализовавшей свои голевые моменты. Отличились Подберезкин, Смолов и Ахмедов, в итоге – 1:4. Еще в одной игре понедельника «Крылья Советов» наконец-то забили свои первые голы в 2016 году и выиграли у «Мордовии» в гостях со счетом 2:1.

Халк, Нобоа, Смолов и другие герои – в обзоре 22-го тура РФПЛ

Дубль Халка, два спорных мяча «Ростова», голевая феерия «Краснодара». Все голы 22-го тура РФПЛ

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Наполи Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Челси Барселона Ростов Спартак Динамо Краснодар Игуаин Гонсало Месси Лионель Туре Яя Депай Мемфис Конте Антонио Мутко Виталий
Комментарии (3)
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BoltCX
1459804487
Рад за Смолова. Если все игроки будут в такой форме, наши шансы на предстоящем турнире не безнадёжны
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romario7777
1459813870
Гус на пенсию
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pik54
1459832150
Динамо слабовато.
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