Цитата дня. Дмитрий Медведев «закрыл» футбол

Цитата – ТАСС.
Цитата – ТАСС.
в хоккей играют 8 стран о чем тут говорить
Ну а зачем тогда в Зенит пулять миллиарды гос денег кидать,,,у нас что уже пенсионеры достойную пенсию получают????у нас что в провинции есть дороги??????у нас что хватает дет садов?????да на больных детей деньги по крохам собираем всем миром с помощью смс НУ ЗАТО НА ЗЕНИТ НЕ ЖАЛКО миллиарды пулять
Всё правильно он говорит. Футбол у нас в говне. Пока не научимся молодежь выращивать, так и будем в говне.
Не серьёзно, такому политику такие слова говорить о футболе.
Улыбнуло.
А что еще может сказать Медведев, если Путин играет в ночной хоккейной лиге?
Если бы Владимир Владимирович играл в шашки, в чапаева, то тогда конешно, несомненно в полном смысле нашим национальным видом была бы эта игра.
правильно
Надо развивать детский футбол,а тратить деньги на Халков и Витселей
Закройте проект зенит и сразу всё наладится
Это точно футбол вы загубили!!!Но сколько денег то отмыли через клубы покупки легионеров ,*постройки* стадионов*!Люди в Советское прошлое положили здоровья ,жизни ,чтобы иметь Мировой ,да Мировой уровень !А вы все это обменяли на вонючие бумажки зеленые на часики швецарские и тряпье!А ,теперь, ты капитан очевидность! Браво!ЕПТА!