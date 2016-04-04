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    Цитата дня. Дмитрий Медведев «закрыл» футбол


    0
    Голосов: 0
    04.04.2016 15:30
    Премьер-министр России выбрал сторону в вечном споре футбола и хоккея.

    Цитата – ТАСС.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: sport.kazanfirst.ru
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 5 апреля 2016, 17:18

      в хоккей играют 8 стран о чем тут говорить

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 5 апреля 2016, 11:10

      Ну а зачем тогда в Зенит пулять миллиарды гос денег кидать,,,у нас что уже пенсионеры достойную пенсию получают????у нас что в провинции есть дороги??????у нас что хватает дет садов?????да на больных детей деньги по крохам собираем всем миром с помощью смс НУ ЗАТО НА ЗЕНИТ НЕ ЖАЛКО миллиарды пулять

      1
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 5 апреля 2016, 05:16

      Всё правильно он говорит. Футбол у нас в говне. Пока не научимся молодежь выращивать, так и будем в говне.

      5
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      Рейтинг: +74

      koka7751 4 апреля 2016, 21:43

      Не серьёзно, такому политику такие слова говорить о футболе.

      0
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      Рейтинг: +43

      nice 4 апреля 2016, 21:19

      Улыбнуло.
      А что еще может сказать Медведев, если Путин играет в ночной хоккейной лиге?
      Если бы Владимир Владимирович играл в шашки, в чапаева, то тогда конешно, несомненно в полном смысле нашим национальным видом была бы эта игра.

      2
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 4 апреля 2016, 21:17

      Еще лимитов введите, успехов точно не будет, гарантирую.

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 4 апреля 2016, 18:50

      правильно

      0
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 4 апреля 2016, 18:19

      Надо развивать детский футбол,а тратить деньги на Халков и Витселей

      5
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 4 апреля 2016, 18:13

      Закройте проект зенит и сразу всё наладится

      2
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      Рейтинг: +63

      stanislav2017 4 апреля 2016, 17:54

      Это точно футбол вы загубили!!!Но сколько денег то отмыли через клубы покупки легионеров ,*постройки* стадионов*!Люди в Советское прошлое положили здоровья ,жизни ,чтобы иметь Мировой ,да Мировой уровень !А вы все это обменяли на вонючие бумажки зеленые на часики швецарские и тряпье!А ,теперь, ты капитан очевидность! Браво!ЕПТА!

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