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    Егоров: «Можно и пытки арбитрам еще устроить»

    Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров поддержал идею главы РФС Витялия Мутко проводить проверки футбольных судей на детекторе лжи.

    «Предложение Мутко о проверке судей на детекторе лжи – не первое такое и не последнее. Еще когда я работал, все это витало в воздухе. Но если вы другим людям не верите, зачем вы вообще эту профессию придумали? Считаю, надо тогда не на детекторе лжи проверять, а на необитаемый остров отправлять. Можно и пытки еще устроить. Не понимаю, что это вообще такое? Давайте тогда на детекторе лжи всех судей, всех футболистов, всех тренеров, всех чиновников проверим – и посмотрим результаты. Мне кажется, они будут более чем интересные.

    Возможное отстранение арбитров до конца сезона я никак поддержать не могу. Принимать такие решения, наверное, легко, но судейская работа – кропотливая, каждодневная, ежеминутная, ежесекундная. Не ошибается только тот, кто ничего вообще не делает. Я всегда против таких решений о досрочном прекращении работы арбитра. Есть, конечно, кнут, а есть и пряник, но наказывать нужно более адекватно. Если мы сейчас всех решим казнить, кто у нас будет судить? Тем более, Лапочкин – арбитр ФИФА, очень порядочный, насколько я знаю, очень хороший», – сказал Егоров.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.04.2016 17:24
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 апреля 2016, 12:14

      Мутко в шоке.Обещал видимо Слуцкому 1место за сборную,а тут Бекиевич не продался ну и начинает мутить.ЦСКА выиграл у Ростова в 1круге с Двумя нарушениями(второй гол) и тишина

      -1
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      Рейтинг: +25

      Salamandr89 5 апреля 2016, 10:16

      Ага, средневековые)

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 5 апреля 2016, 10:06

      Хоть раз спартак подлетел, а визгу !!!

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 5 апреля 2016, 09:28

      Если будут лучше работать,почему бы и нет

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 5 апреля 2016, 04:31

      да вы что,до конца сезона отстранять?изверги что ли)))карасёв же с голоду помрёт)))а кони в пердив чего доброго ускачут)))

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 5 апреля 2016, 03:09

      У вас точно заголовок правильный?0о

      0
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      Рейтинг: +20

      Grs 4 апреля 2016, 23:07

      Да ну. Будьте адекватны, офсайд только на повторах при паузе видно. Какого же было арбитру в динамике? Тем более, посмотрите откуда передача шла, как судья мог видеть момент передачи и линию офсайда одновременно... Ошибка - может быть, но не больше. У нас и более очевидно "ошибались" в пользу московских клубов, и никаких разговоров небыло. А тут не в пользу бедного-несчастного спартака ошиблись, еще месяц вонять будут...

      3
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 4 апреля 2016, 22:04

      Мудко самого проверить надо, когда он Капелло з/плату назначал!

      1
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 4 апреля 2016, 20:44

      Мутко на стул!!!

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      Рейтинг: +78

      Federalll 4 апреля 2016, 20:10

      Егоров: Не ошибается только тот, кто ничего вообще не делает.

      Как же ёмко и всеприменительно употребляется эта "аксиома", когда больше других доводов нет.
      Тебя бы на разминирование, так сразу вспотел бы сто раз и переосмыслил смысл фразы...
      Во главе угла всегда должен быть профессионализм!!!

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