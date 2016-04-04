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    Судей матча «Ростов» – «Спартак» могут проверить на детекторе лжи

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что в некоторых случаях при оценке отдельных действий футбольных судей в чемпионате России может быть использован детектор лжи. В частности, функционер прокомментировал судейство в матче 22-го тура премьер-лиги «Ростов»«Спартак» (2:0).

    «Разбираться, допустили судьи матча «Ростов» – «Спартак» ошибку, или сделали это умышленно по чьей-то просьбе – крайне сложно. Если только их на детектор отправить. Может так и сделаем. А то это уже начинает надоедать», – сказал Мутко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.04.2016 13:23
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +12

      David Kipiani 6 апреля 2016, 15:16

      Иглы под ногти, яйца в дверной косяк, ГОЛОЙ ПОПОЙ НА РОСТОК БАМБУКА. ЧТО ДАЛЬШЕ? Мутко, вы такой честный аж украсть нечего. Докажи свою честь-отмаж наших спортсменов от "явно" нечестного допинг комитета. Там явный заказ был. Что сцышь? Застрелись тогда, шкура

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      Рейтинг: +362

      sargassov 6 апреля 2016, 08:22

      Сожгите на костре уже сразу, зачем детектор

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 4 апреля 2016, 22:22

      я вот смотрю на ник диктора...и мне вспоминается..тут еще один похожий по своим выходкам был..уж очень они похожи... такое подозрение что это один и тотже человек))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 апреля 2016, 19:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да еще и прикольно было бы отобрать три очка у этой колхозной команды-не умеющей играть в честный футбол.

      -5
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      Рейтинг: +166

      Ник17 > Диктор 4 апреля 2016, 19:21

      Ты завалишь свой немытый рот свин?

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Диктор 4 апреля 2016, 19:36

      Ты так говоришь будто все 22 тура Ростову подсуживали и тянули их за уши. Я во многих играх этого сезона видел как тянули мясных. Зачем далеко ходить, позапрошлый тур с Амкаром в Москве. Так что выпей успокоительную таблеточку и прими за данность. РОСТОВ-Спартак: 2-0.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Ник17 4 апреля 2016, 21:25

      Свин судя по твоей лексике тебя родил и воспитал.

      -3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Black Giz 4 апреля 2016, 21:27

      Ну для вашего успокоения пусть эта гнилая победа вам и достанется-земля круглая,не забывай об этом.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Black Giz 4 апреля 2016, 21:31

      Если реально два гола и два офсайта-это норма для вас-то пусть так и будет.

      -1
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      Рейтинг: +20

      Grs > Диктор 4 апреля 2016, 22:59

      Вот это ты клоун.

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Диктор 4 апреля 2016, 23:58

      Додик,компьютер у тебя отобрать нужно.Надоел ты уже со своим нытьем.Олух недоразвитый.Колхозная команда щас на 7 месте идет.

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Диктор 4 апреля 2016, 23:59

      Ты первую игру посмотри.Что-то вы так не ныли когда в ворота спартака пеналь не назначили.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Yurok161 5 апреля 2016, 18:32

      Я ему же не один раз напоминал за судейство в пользу Спартака, он старательно избегает этой темы и плюется только по данному матчу, итог которой не в их пользу.

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Black Giz 5 апреля 2016, 19:13

      Аутист он просто.

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      Рейтинг: +10

      alex211 4 апреля 2016, 18:37

      Будет замечательно, если так сделают...

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 4 апреля 2016, 17:22

      ну, как вариант можно рассмотреть))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 апреля 2016, 17:19

      К Лапочкину вопросов нет, а вот с боковым дело темное

      5
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 4 апреля 2016, 17:01

      Для начала пусть пройдет сам Мутко тест по покупке ЧМ 2018.

      3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 4 апреля 2016, 16:56

      БЫЛО СРАЗУ ПОНЯТНО, КОГДА ПИТЕРСКОГО НАЗНАЧИЛИ.))
      НАДО ЗАПРЕТИТЬ ПИТЕРСКИМ СУДИТЬ!!! СКОЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ ПРОДАЖНЫХ СУДЕЙ??

      -2
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 4 апреля 2016, 16:53

      вот это уже реально гон на Ростов) ну ребят, ну правда)

      5
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