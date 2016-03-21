Каким был мир, когда «Лестер» брал последний трофей

«Лестер» предельно близок к тому, чтобы сенсационно воссесть на королевский трон английского чемпионата. Последний раз клуб был так близок к триумфу сто лет назад, однако по дороге к титулу шлагбаумом вырос «Шеффилд Уэнсдэй». За практически полуторавековую историю «Лестер» нашел, чем поживиться. Четырьмя финалами Кубка Англии, например. Но главные успехи «лис» связаны с эпохой правления Мартина О’Нила конца 90-х. Шотландец вернул клуб в Премьер-лигу, подсобрав трофейной посуды и открыв команде путь в еврокубки. Победа в Кубке английской лиги над «Транмером» (2:1) в сезоне 1999/00 стала последним большим успехом в новой истории «Лестера».

Кто выиграл трофей, и где они сейчас?

Тим Флауэрс. Первый номер «Лестера» вместе со сборной Англии участвовал на Евро-96 и ЧМ-98 и стал победителем АПЛ в составе того самого звездного «Блэкберна». Триумф в Кубке Лиги пришелся аккурат на дебютный сезон в составе «лис». В мае 2014 года Флауэрс стал тренером вратарей в «Ноттингем Форест», но через год покинул занимаемую должность.

Фрэнк Синклер. Синклер восемь лет с переменным успехом выступал за «Челси». Имея англо-ямайское происхождение, сделал выбор в пользу островного государства в Вест-Индии. Со сборной Ямайки участвовал на чемпионате мира-98. Став игроком «Лестера», заработал репутацию забивалы – правда, в собственные ворота. В марте 2015 года отправлен в отставку с поста главного тренера «Эднесфорд Таун».

Мэтт Эллиотт. Имея проблемы с дисциплиной, Эллиотт, тем не менее, являлся лидером и капитаном «Лестера». С ним ассоциируется стиль тех «лис» – жестких и неуступчивых. Сверкающая лысина шотландца принесла «Лестеру» победу в Кубке, за что защитник получил приз Алана Хардекера как лучшему игроку финала. После завершения карьеры успел потренировать таиландский клуб, с которым успеха не снискал.

Джерри Таггерт. Бывший защитник сборной Северной Ирландии львиную долю карьеры провел в двух клубах – «Барнсли» и «Лестере». С последним успел временно поработать в качестве главного тренера.

Стив Гуппи. Играя в «Лестере» одну из определяющих ролей, Гуппи успел совершить командировку в «Селтик» и вернуться обратно. Бывший главный тренер сборной Англии Кевин Киган сравнил его с Дэвидом Бэкхемом. В 2014 году Гуппи вошел в тренерский штаб сборной Ирландии.

Мустафа Иззет. Не пригодившись «Челси», полузащитник идеально подошел «Лестеру», в котором провел почти всю карьеру. В составе сборной Турции завоевал бронзовые медали на ЧМ-2002. После завершения карьеры открыл собственную академию и написал автобиографию под названием «Иззет: моя история».

Робби Сэвидж. В «Лестере» Сэвидж запомнился яркой игрой и эксцентричными поступками. За жесткий стиль Робби боялись соперники, а он позволял себе опорожняться в туалете для судей, за что платил штраф в 10 тысяч фунтов. Завязав с футболом, Сэвидж участвовал в британском варианте «Танцев со звездами», где сломал себе нос, и издал пару книг.

Нил Леннон. На поле Леннон являлся значимой фигурой, но иногда оказывался в эпицентре происшествий. К примеру, получал по лицу от Алана Ширера. Будучи капитаном сборной Северной Ирландии неизвестные угрожали ему расправой, посему полузащитник надолго впал в депрессию. После карьеры футболиста стал успешным тренером, завоевав с «Селтиком» три чемпионства и два кубка Шотландии. Ныне рулит «Болтоном».

Стефан Оукс. Уроженец Лестера провел лучшие годы в одноименном клубе. Под занавес карьеры уехал в США, где игроком выступал за нью-йоркскую команду, после чего стал ее главным тренером.

Эмиль Хески. Да-да, этот тот самый Хески, который до сих пор пылит в «Болтоне» под руководством бывшего партнера Нила Леннона. Рослый форвард прошел школу «Лестера» и сложился в нем как футболист, а затем за 11 миллионов фунтов ушел в «Ливерпуль» (рекордные на тот момент деньги для красных), где за один сезон собрал четыре трофея.

Тони Котти. Вместе с Хески Котти, имевший за спиной громадный опыт выступлений за «Вест Хэм» и «Эвертон», составил сочный атакующий дуэт. Тони принадлежит клубный рекорд результативности за сезон в АПЛ (13 голов), который недавно превзошел Джейми Варди. С тренерской карьерой у нападающего не срослось, зато свое он нашел на телевидении, где работает телекомментатором на Sky Sports.

Мартин О’Нил. Человек, которому «Лестер» обязан всем. Он вывел команду в Премьер-лигу. Он два раза побеждал с «лисами» в Кубке английской лиги. Он дважды выводил команду в еврокубки. Когда О’Нила позвали в «Лидс», местная газета организовала своеобразную акцию протеста и напечатала тысячи плакатов с единственной надписью – «Мартин, не уходи». Фанаты держали их весь матч, а в конце выпустили в небо воздушные шары. Ту игру «Лестер» выиграл – О’Нил не мог не остаться. Однако по истечении контракта он все-таки ушел. После была работа в «Селтике» (три победы в чемпионате и Кубке Шотландии), «Астон Вилле» и «Сандерленде». Ныне тренер возглавляет сборную Ирландии, которая в отборочных играх к Евро-2016 набрала четыре очка в матче с немцами и в итоге заработала путевку во Францию.

Каким был футбольный мир в 2000 году?

«Сердце «Челси», диспетчер «Челси» Фрэнк Лэмпард защищал цвета «Вест Хэма». К слову, в том розыгрыше Кубка Лиги он вместе с «молотобойцами» добрался до четвертьфинала и даже забил гол. Обидчиком стала «Астон Вилла», которую «Лестер» выбил уже в полуфинале.

Тоталитарный режим «Манчестер Юнайтед» в АПЛ продолжается. Почти сотня забитых мячей, 18-очковый отрыв от «Арсенала» – с момента основания турнира «красные дьяволы» завоевали шестой кубок из восьми.

В чемпионате России «Спартак» всем и вся диктовал собственные условия. Под руководством Олега Романцева красно-белые в восьмой раз выиграли национальное первенство. С начала 1992 года только Валерий Газзаев, возглавляя «Спартак-Аланию», свергнул москвичей с трона.

Полузащитник «Барселоны» Луиш Фигу, клявшийся каталонцам в верности, за 60 миллионов евро перешел в «Реал» и из любимца публики превратился в живую мишень, в которую летели пивные бутылки, ножи и даже свиная голова. Это не помешало португальцу стать обладателем «Золотого мяча».

Сборная Франции в сумасшедшем финале Евро-2000 одолела итальянцев. В добавленное к матчу время Сильвен Вильтор сравнял счет, а в дополнительное – Давид Трезеге принес французам победу. Российская сборная на турнир не отобралась.

«Реал» с Роберто Карлосом, тезками Редондо и Морьентесом и Раулем в составе в финале Лиги чемпионов разгромил «Валенсию» (3:0).

А в Кубке УЕФА триумфатором стал «Галатасарай», в серии пенальти перестрелявший лондонский «Арсенал».

13-летний мальчишка Лионель Месси успешно прошел просмотр в «Барселоне». Через несколько лет Лео выиграл пять «Золотых мячей» и стал для доброй половины мира футбольной иконой.

19-летний Андрей Аршавин дебютировал за основной состав «Зенита» в чемпионате России. Тогда же полузащитник дошел с сине-бело-голубыми до финала Кубка Интертото, в котором по сумме двух матчей сильнее оказалась «Сельта».

Леонид Слуцкий тренировал молодежь волгоградской «Олимпии». Будущий спаситель российской сборной не подозревал, что на его глазах растут будущие бронзовые призеры Евро-2008 – Роман Адамов и Денис Колодин.

Китайская Суперлига не заманивала европейских звезд в клубы мешками денег – ее тогда еще не создали. Только в 2004 году Китай на серьезном уровне познакомился с футболом.

На канале НТВ возобновилось вещание передачи «Футбольный клуб», которую вел Василий Уткин.

В элите российского футбола еще не было лимита на легионеров (в первом и втором дивизионах уже имелся). До принятия неоднозначной реформы оставалось пять лет. К слову, президент РФС Виталий Мутко тогда являлся президентом «Зенита».