Пирло, Клозе и еще три великих игрока, которых слишком рано списали в утиль

Андреа Пирло

Ушел: из «Милана» в «Ювентус»

Сколько было лет: 32

Итог: 119 матчей (16 голов) в Серии А. Четырехкратный чемпион Италии, обладатель Кубка и Суперкубка Италии

32-летний Андреа Пирло надеялся, что в «Милане», которому он отдал 10 лет карьеры, ему смогут предложить нечто большее, чем скромненькое продление контракта на один год. Для полузащитника важен был не только срок действия нового соглашения: «Главным мотивом моего ухода было другое. Аллегри хотел использовать Амброзини и ван Боммела вместо меня на позиции перед обороной. Это означало, что мне пришлось бы сменить амплуа. Поэтому я сказал: «Спасибо, нет». Надеюсь ли, что в «Милане» будут сожалеть о моей потере? Да». И желание Пирло сбылось.

Монтоливо, Ночерино, Аквилани, Поли, Бертолаччи – кем только не пробовал «Милан» заменить Пирло. Но в итоге каждый из них в той или иной степени только разочаровывал, и миланский клуб погружался в нескончаемую перестройку.

В это же время, Андреа провeл за «Ювентус» четыре прекрасных сезона, и каждый из них увенчался победой в Серии А. Именно Пирло держал под контролем действия команды в центре поля, отдавая фирменные блестящие передачи, успевая разрушать атаки соперника и забивая важнейшие голы. Он был в восторге от работы Антонио Конте. «В том, что касается тактики и способе обучения, он лучше, чем Карло Анчелотти и Марчелло Липпи», – рубанул Пирло. И когда Конте ушeл в «Юве», а на смену ему пришeл Аллегри, не сумевший сработаться с Пирло в «Милане», показалось, что Андреа снова придeтся уходить.

Но к удивлению публики, перед сезоном требовавшей вернуть деньги за абонементы, «Ювентус» стал только сильнее, и вышел в финал Лиги чемпионов, где не сумел сотворить чудо и проиграл «Барселоне». Пирло не скрывал слeз, но говорил, что они не означают его скорый уход из туринского клуба: «Это не были слeзы прощания. Это слeзы поражения. Я знаю, что, скорее всего, больше не получу шанс выиграть Лигу чемпионов».

Но уже тогда Пирло знал, что больше не наденет чeрно-белую футболку. Спустя ровно месяц после проигранного финала Лиги чемпионов он объявил о подписании контракта с выступающим в МЛС «Нью-Йорк Сити». «Я ушeл, потому что пришло время. На моe решение повлияло нежелание переставать быть главным игроком «Юве». Я предпочeл уйти по собственному желанию, чем дождаться, пока меня попросят уйти другие. Даже если бы мы выиграли Лигу чемпионов, я бы ушeл. Я думал об этом на протяжении достаточно долгого времени», - признался позже Пирло.

Лусио

Ушел: из «Баварии» в «Интер»

Сколько было лет: 31

Итог: 93 матчей (3 гола) в Серии А. Чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка и Суперкубка Италии, победитель Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира

Бразильский защитник Лусио провeл в «Баварии» пять отличных сезонов в роли безусловного игрока основы. Он стал трeхкратным чемпионом Германии и трижды выигрывал Кубок страны. Это было для него настоящим облегчением после игры за «Байер», который, как известно, в плане завоевания трофеев не особо успешен. Хотя именно Лусио забил гол за «Байер» в том злополучном финале Лиги чемпионов с «Реалом» в 2002-м году, но тогда на первый план вышла гениальность Зидана.

В «Баварии» всe складывалось очень даже неплохо, но летом в 2009-м году команду возглавил Луи ван Гаал, который сразу дал понять – бразильца в основе он не видит. Защитник признаeтся: «Я вовсе не хотел уходить из «Баварии», но так решили тренеры и руководство. Я же хотел завершить карьеру в Мюнхене. Но этого не произошло». Лусио на тот момент был 31 год, и просиживать на скамейке не было смысла. Потому он занялся поиском вариантов, и самым привлекательным счeл предложение Жозе Моуринью, который как раз запланировал перестройку в «Интере», и надеялся, что Лусио поможет миланскому клубу укрепить оборону.

Мы прекрасно помним, чем все закончилось. 22 мая 2010-го года «Интер» сыграл в финале Лиги чемпионов с «Баварией». Лусио вышел в стартовом составе итальянской команды и помог ей выиграть со счeтом 2:0. Более красивой мести не придумаешь. К слову, в том же сезоне вместе с «Интером» Лусио выиграл Серию А и Кубок Италии, оформив требл. Всего же он провeл за миланский клуб три полноценных сезона в основе, затем неудачно попробовал силы в «Ювентусе», после чего отправился играть в свое удовольствие – сначала в родную Бразилию, а затем в чемпионат Индии.

Мирослав Клозе

Ушел: из «Баварии» в «Лацио»

Сколько было лет: 33

Итог: 133 матча (49 голов) в Серии А. Обладатель Кубка Италии

Миро Клозе провeл в «Вердере» три сезона, и забивал достаточно много – иначе было и нельзя в команде Томаса Шаафа. На домашнем для Германии ЧМ-2006 Клозе получил «Золотую бутсу» и попал на карандаш многих топ-клубов Европы. Но за пределы страны он решил не выезжать.

В 2007-м году нападающего приобрела «Бавария», и в Мюнхене Клозе действовал привычно полезно, пусть уже и не так результативно. Он не стеснялся выполнять черновую работу и не спешил выступать с недовольной речью в прессе всякий раз, как только тренер оставлял его на скамейке запасных.

Но с каждым годом конкуренция в атаке «Баварии» становилась всe больше. Если сначала Мирославу пришлось бороться за место на поле со старшим Лукой Тони и молодым Подольски, который так и не раскрылся в Мюнхене, то позднее в команду перешли Ивича Олич и Марио Гомес. Да ещe и молодой Томас Мюллер всe настойчивее стучался в основу. Потому Клозе приходилось всe сложнее, и он решил не продлевать контракт с «Баварией».

Расставание получилось полюбовным. Клуб и игрок благодарили друг друга за четыре прекрасных года. Но Клозе не спешил вешать бутсы на гвоздь или уходить играть в МЛС или другой чемпионат, существующий для заработка футболистов пенсионного возраста. В 33-й день рождения Клозе подписал контракт с римским «Лацио». Это было очень похоже на авантюру, ведь никто не мог гарантировать, что ветеран, впервые отправившийся играть за границу, приживeтся в Серии А.

Но Клозе и не думал сомневаться в себе. Он сходу попал в стартовый состав, и уже через пару месяцев тренер «орлов» Эдди Рэя заявил: «Мирослав – необыкновенный и очень важный для нас игрок. Он потрясающий спортсмен. Когда он начинает бежать, то его не остановить. Мы счастливы, что он оказался в «Лацио». Клозе отблагодарил тренера за доверие и заслужил любовь болельщиков. Как можно не любить футболиста, который забивает решающий гол в дерби «Роме» в компенсированное время?

С «Лацио» Клозе смог выиграть только Кубок Италии в 2013-м году, но отсутствие серьeзных достижений – это, скорее, проблема клуба, а не Миро. Он делал максимум возможного, становясь лучшим бомбардиром команды в первые два сезона в Италии. В том, что пороха в его пороховницах его достаточно, мы убедились ещe раз на ЧМ-2014, на котором Клозе не только помог Германии одержать победу, но ещe и стал самым результативным в истории мундиалей с 16-ю мячами в активе. На его счету и другое уникальное достижение – ранее никому не удавалось доходить до полуфинала чемпионата мира четыре раза подряд.

Сейчас 37-летний нападающий уже не является безусловно основным в «Лацио», но всe ещe полезен – в недавнем матче римлян с «Аталантой» в Серии А именно его дубль стал победным. Но возраст всe же берeт своe, и уже сейчас появляются слухи, что по итогам сезона Клозе завершит карьеру, либо отправился доигрывать в Китай или МЛС.

Меж двух Миро. Почему игра Клозе никогда не забудется

Рауль

Ушел: из «Реала» в «Шальке»

Сколько было лет: 33

Итог: 66 матчей (28 голов) в Бундеслиге. Обладатель Кубка и Суперкубка Германии

Рауль был одной из важнейших составляющих тех самых знаменитых «Галактикос». Он отдал мадридскому «Реалу» 16 лет карьеры, пройдя путь от юношеской школы до звания капитана и символа «Королевского клуба». Он покидал команду со слезами на глазах, но не мог иначе – в 33 года он ещe хотел играть, а выиграть конкуренцию у недавно купленных Роналду и Бензема было нереально. Перед уходом испанец сказал: «Я чувствую, что ещe не сказал последнего слова в футболе, и хочу продолжать играть, пока моe тело позволяет это. Я воспользуюсь шансом поиграть за границей».

В услугах Рауля был заинтересован «Шальке», который годом ранее в очередной раз занял второе место и хотел наконец всерьeз побороться за чемпионство. Чемпионат 2010/2011 гельзенкирхенцы провалили, финишировав на 14-м месте, зато Рауль помог команде впервые в истории дойти до полуфинала Лиги чемпионов, а также выиграть национальный Кубок. Именно его гол стал решающим в полуфинале Кубка на поле «Баварии».

В Германии испанский нападающий провeл два года, и настолько полюбился местным фанатам, что они даже предлагали вывести из обращения 7-й номер, под которым он играл. Но сейчас его обладателем является юный талант Макс Майер, а Рауль после ухода из «Шальке» немного поиграл в Катаре и США, после чего повесил бутсы на гвоздь.

Клаудио Писарро

Ушел: из «Баварии» в «Вердер»

Сколько было лет: 36

Итог: 22 матча (11 голов) в Бундеслиге

По нынешним временам называть «Вердер» топ-клубом было бы неверно, но то, что делает Писарро, всe равно поражает воображение. Выиграть конкуренцию у нигерийца Уджа, может, и не столь уж большое дело, но вдумайтесь: будучи самым возрастным полевым игроком в нынешнем сезоне Бундеслиги, Клаудио Писарро забивает в каждом втором матче! Он провeл потрясающую карьеру, и не стал вешать нос, когда в «Баварии» ему дали понять, что в 35 лет рассчитывать на частое появление на поле не стоит. Решение лежало на поверхности – Клаудио в третий раз вернулся в Бремен, где его снова рады были видеть. С Виктором Скрипником у него отличные отношения, ведь они раньше были партнeрами по команде.

Перед зимними сборами он пообещал, что сделает всe возможное, чтобы набрать оптимальную форму к началу второго круга Бундеслиги. Пицца сдержал слово – в новом году на его счету 9 мячей в чемпионате (включая хет-трик на поле «Байера»). Столько же забил за это время Левандовски.

Именно благодаря Писарро «Вердер» держится на плаву, увеличивая отрыв от зоны вылета. Сам же перуанец и не думает об окончании карьеры. Недавно он достиг отметки в 100 голов за «Вердер», а также первым из иностранных футболистов сыграл 400 матчей в Бундеслиге. Он мечтает поехать со сборной Перу на ЧМ-2018. И хотя шансы на то, что перуанцы квалифицируются на мундиаль невысоки, Пицца уж точно сделает всe, что от него зависит. И не удивляйтесь, если он откажется вешать бутсы на гвоздь даже после 40-ка лет.

Больше, чем друг. За что мы любим Клаудио Писарро