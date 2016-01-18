Меж двух Миро. Почему игра Клозе никогда не забудется

Артем Борисов рассказывает о том, почему игра великого нападающего сборной Германии останется в памяти болельщиков навсегда.

Артем Борисов рассказывает о том, почему игра великого нападающего сборной Германии останется в памяти болельщиков навсегда.

Клозе прекратит играть в футбол в конце нынешнего сезона. Скорее всего, не передумает – в непоследовательность Мирослава сложно поверить. Даже если у него действительно были предложения из Америки, Англии, Германии и России – он ведь их отверг. Хотел закончить еще год назад, но тогда «Лацио» воспользовался пунктом об автоматическом продлении контракта на сезон. Теперь долг отдан.

Сама режиссура этого окончания карьеры оказалась бы более правильной, если бы Клозе родился и вырос в Риме. Последние годы он проводит в режиме Тотти, с которым его, тем не менее, никогда не сравнят ни по звездности, ни по харизматичности, ни по вкладу в мировое футбольное искусство.

Хотя одна общая черта (и, может быть, самая главная, не сиюминутная) у них есть. Это внутренняя уверенность, не выраженная внешне ничем попсовым вроде прически для красной дорожки или мажорского взгляда из-под бровей. Но все-таки, конечно, будет сказано: Тотти – лидер, гений, умеет все. А Клозе – ремесленник, Клозе прост, как обложки двух лучших альбомов группы Arctic Monkeys. Что было сказано в интервью после пента-трика в ворота «Болоньи»? Это был второй сезон Миро в Италии, и форвард сказал: «Я сделал все, что было в моих силах». Как будто оправдывался.

В каждую эпоху в футбол играют по-разному. И какое-то время идет смена поколений, часто незаметно, плавно – вот кто заметил, в какой момент гений Роналдиньо сменился гением Месси и Роналду? Наверное, все-таки заметили, но ведь при совершенно разных впечатлениях общие характеристики будут одинаковыми: игроки атаки, способные организовать и завершить, божественно одаренные и яркие (да, и Месси тоже).

Но в том-то и дело, что эпохи, оказывается, различаются не по лучшим игрокам, а по тем, кто делает им фон, кто на втором плане в смысле звездности. Таких форвардов, как Клозе, теперь не найдешь, и на этом прежние времена окончательно становятся историей, а не на том, что Роналдиньо ездит по странам, где никто не знает, как выглядит футбольный мяч.

Кто такой Клозе? Есть игроки, вызывающие довольно странный симптом: если каждую неделю покупать футбольный журнал и между делом пробегать страницу с результатами матчей чемпионатов, возникает обманчивое ощущение: да он же забивает в каждой игре! Был такой Дмитрий Вязьмикин – нападающий владимирского "Торпедо", главный снайпер второй лиги – так страницу с обзором этого дивизиона с какого-то момента тянуло открыть только ради азарта: неужели опять забил?

Конечно, ощущение нескончаемого потока голов давала не реальность, а сам этот азарт. Но наблюдение из головы не выбросишь. Кстати, точно так же казалось, что вечно забивает Ди Вайо, причем за любую команду. И Ди Натале тоже.

Клозе – человек, который никогда не подводил азартные надежды людей, уставших от футбольного шоу-бизнеса, ищущих для себя героя из гущи народной. Ну подумаешь – голевое чутье. Мало ли бомбардиров? Вон Владимиру Дядюну однажды сказали, что он похож на Клозе, так Володя влет ответил: «Знаю, уже слышал».

Но футбол все-таки для зрителей. А момент восприятия зрелища – это клубок обстоятельств. Клозе вызывал болельщика на самораззадоривание: ха, неужели и сегодня порадует меня, чертик из табакерки!

И Клозе, дедушка на фоне невероятной немецкой молодежи, выходит на замену в очень сложном матче с Ганой – матче, развивавшемся совсем не так, как хотелось бы немцам, в одной из самых коварных групп на чемпионате мира. Это очень жизненная штука, полусказочный сюжет, сюжет "Золушки", который каждый из нас носит в себе: давай, работяга, покажи этим зеленым талантам, что не боги горшки обжигают!

Через две минуты дело сделано. Через две. И именно так, как требует классика, как требует душа: на отскоке, на штанге, с метра в пустой угол.

Казалось бы, что может быть противнее? Тем более в сегодняшнем мире, где рекорды Месси и Роналду делают забивание мячей действием скорее скучным, чем восхитительным...

Но в том и секрет Клозе, что его природа двойственна. Вроде бы, не гений. Если называть гениями всех, кто что-то умеет – только эпитетами разбрасываться. Вот Роналдо (бразилец) – тот родился для великих дел, а что Клозе... Во вратарской, на добивании, ногу подставить... «После школы я провел три года в качестве подмастерья у столяра. Это был очень важный период, сыгравший большую роль в моем воспитании», – говорит он.

Но ведь рекорд Роналдо по количеству мячей на чемпионатах мира был побит, и побил его именно Клозе. 16 голов, последний из которых – в матче, который сам по себе стал легендарным. Вот и все. А на отскоках играл и Сычев.

И последнее, что делает Мирослава Клозе игроком, воспоминания о котором не выцветают – это именно своевременность всех его главных свершений, совпадение с исключительными эмоциями такого редкого турнира, как Чемпионат мира. С этим феерическим матчем открытия ЧМ-2006 против Коста-Рики, с драматичным спасением в игре с Аргентиной, с разгромами той же Аргентины и Англии в 2010-м, с шокирующими 7:1 против хозяев бразильского чемпионата...

Ведь Клозе – как раз тот единственный игрок, который прошел со сборной Германии весь путь к новому мировому чемпионству. Величайшие звезды – Кан, Баллак – так и не выиграли главный трофей мира. Безумно одаренное новое поколение пришло уже почти накануне победы. А Клозе – константа на этом пути.

Теперь он будет тренером, и чрезвычайно интересно, чем закончится эта затея человека, в котором авторитетность и харизматичность странным образом не уживаются. Может быть, Миро навсегда останется в тени харизматиков. А может быть станет одним из лидеров новой волны, которая сменит эпоху глянца – как когда-то глянец сменил его эпоху.

Фото: globallookpress.com

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