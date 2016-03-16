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Мэнди Капристо – главная победа в жизни Месута Озила

Мэнди Капристо – личность известная. В Германии Мэнди прославилась в качестве танцовщицы, певицы и даже модели.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Озил и Капристо начали встречаться в 2013 году.

Пара расставалась несколько раз. Один раз Мэнди, приревновав Месута, бросила его прямо по телефону. Однако с ноября прошлого года влюбленные снова вместе.

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Комментарии (5)
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Igorello97
1458146464
Главная победа Озила - это, конечно, Чемпионат мира.
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андрей андреев
1458146546
Страшненькая)))
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unikol
1458150164
сколько их уже было? а сколько ещё будет?
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