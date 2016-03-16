Мэнди Капристо – главная победа в жизни Месута Озила

Мэнди Капристо – личность известная. В Германии Мэнди прославилась в качестве танцовщицы, певицы и даже модели.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Озил и Капристо начали встречаться в 2013 году.

Пара расставалась несколько раз. Один раз Мэнди, приревновав Месута, бросила его прямо по телефону. Однако с ноября прошлого года влюбленные снова вместе.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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