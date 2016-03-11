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    Звезда Давида. Кто вдохновляет Де Хеа на невероятные сейвы


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    Голосов: 0
    11.03.2016 19:00
    Эдурне Гарсия - популярная в Испании модель, телеведущая и певица, снискавшая на родине славу если не такую же как ее спутник, то примерно сопоставимую. «Бомбардир» рассказывает о знойной подруге стража ворот «Манчестер Юнайтед».

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    Фото опубликовано Edurne (@edurnity)

    text

    Фото опубликовано Edurne (@edurnity)

    Эдурне редко можно увидеть на стадионе, зато бокс - одна из ее стихий.

    text

    Фото опубликовано Edurne (@edurnity)

    text

    Фото опубликовано Edurne (@edurnity)

    text

    Фото опубликовано Edurne (@edurnity)

    text

    Фото опубликовано Edurne (@edurnity)

    text

    Фото опубликовано Edurne (@edurnity)

    Примерно так начинается каждый день Давида Де Хеа. Остается только позавидовать.

    text

    Фото опубликовано Edurne (@edurnity)

    Эдурне Гарсия - популярная певица, в 2015 году представившая Испанию на Евровидении.

    text

    Фото опубликовано Edurne (@edurnity)

    text

    Фото опубликовано Edurne (@edurnity)

    text

    Фото опубликовано Edurne (@edurnity)

    Ну, и немного романтики.

    text

    Фото опубликовано Edurne (@edurnity)

    Счастье Наваса. Красавица-жена вратаря «Реала»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 11 марта 2016, 21:41

      А еще эта шкура, уговаривала Де Хею перейти в Реал.

      0
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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > Igorello97 14 марта 2016, 12:36

      товарищ, шкурами можете своих подруг в пту называть

      0
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      Рейтинг: +11

      Cvota > MaS1KrE 14 марта 2016, 21:09

      А кто ему запретит?

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