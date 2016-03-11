Звезда Давида. Кто вдохновляет Де Хеа на невероятные сейвы

Эдурне Гарсия - популярная в Испании модель, телеведущая и певица, снискавшая на родине славу если не такую же как ее спутник, то примерно сопоставимую. «Бомбардир» рассказывает о знойной подруге стража ворот «Манчестер Юнайтед».

text Фото опубликовано Edurne (@edurnity) Янв 14 2015 в 2:10 PST text Фото опубликовано Edurne (@edurnity) Окт 22 2014 в 4:18 PDT Эдурне редко можно увидеть на стадионе, зато бокс - одна из ее стихий. text Фото опубликовано Edurne (@edurnity) Мар 4 2016 в 6:53 PST text Фото опубликовано Edurne (@edurnity) Фев 14 2016 в 7:03 PST text Фото опубликовано Edurne (@edurnity) Окт 2 2014 в 2:51 PDT text Фото опубликовано Edurne (@edurnity) Дек 29 2015 в 10:50 PST text Фото опубликовано Edurne (@edurnity) Дек 17 2015 в 3:31 PST Примерно так начинается каждый день Давида Де Хеа. Остается только позавидовать. text Фото опубликовано Edurne (@edurnity) Ноя 29 2015 в 3:51 PST Эдурне Гарсия - популярная певица, в 2015 году представившая Испанию на Евровидении. text Фото опубликовано Edurne (@edurnity) Сен 7 2015 в 5:31 PDT text Фото опубликовано Edurne (@edurnity) Фев 28 2015 в 3:07 PST text Фото опубликовано Edurne (@edurnity) Июн 14 2015 в 12:55 PDT Ну, и немного романтики. text Фото опубликовано Edurne (@edurnity) Июл 2 2015 в 1:09 PDT Счастье Наваса. Красавица-жена вратаря «Реала»

