Звезда Давида. Кто вдохновляет Де Хеа на невероятные сейвы

Эдурне Гарсия - популярная в Испании модель, телеведущая и певица, снискавшая на родине славу если не такую же как ее спутник, то примерно сопоставимую. «Бомбардир» рассказывает о знойной подруге стража ворот «Манчестер Юнайтед».
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Фото опубликовано Edurne (@edurnity)
Янв 14 2015 в 2:10 PST
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Фото опубликовано Edurne (@edurnity)
Окт 22 2014 в 4:18 PDT
Эдурне редко можно увидеть на стадионе, зато бокс - одна из ее стихий.
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Фото опубликовано Edurne (@edurnity)
Мар 4 2016 в 6:53 PST
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Фото опубликовано Edurne (@edurnity)
Фев 14 2016 в 7:03 PST
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Фото опубликовано Edurne (@edurnity)
Окт 2 2014 в 2:51 PDT
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Фото опубликовано Edurne (@edurnity)
Дек 29 2015 в 10:50 PST
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Фото опубликовано Edurne (@edurnity)
Дек 17 2015 в 3:31 PST
Примерно так начинается каждый день Давида Де Хеа. Остается только позавидовать.
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Фото опубликовано Edurne (@edurnity)
Ноя 29 2015 в 3:51 PST
Эдурне Гарсия - популярная певица, в 2015 году представившая Испанию на Евровидении.
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Фото опубликовано Edurne (@edurnity)
Сен 7 2015 в 5:31 PDT
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Фото опубликовано Edurne (@edurnity)
Фев 28 2015 в 3:07 PST
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Фото опубликовано Edurne (@edurnity)
Июн 14 2015 в 12:55 PDT
Ну, и немного романтики.
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Фото опубликовано Edurne (@edurnity)
Июл 2 2015 в 1:09 PDT
Счастье Наваса. Красавица-жена вратаря «Реала»
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