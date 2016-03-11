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  • Звезда Давида. Кто вдохновляет Де Хеа на невероятные сейвы

Звезда Давида. Кто вдохновляет Де Хеа на невероятные сейвы

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Эдурне редко можно увидеть на стадионе, зато бокс - одна из ее стихий.  

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Примерно так начинается каждый день Давида Де Хеа. Остается только позавидовать. 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Эдурне Гарсия - популярная певица, в 2015 году представившая Испанию на Евровидении. 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Ну, и немного романтики. 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Счастье Наваса. Красавица-жена вратаря «Реала» 
[cr]

Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Де Хеа Давид
Комментарии (3)
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Igorello97
1457721678
А еще эта шкура, уговаривала Де Хею перейти в Реал.
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