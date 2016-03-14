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    Полли Парсонс – лучший трофей в жизни Томаса Вермалена


    3.5
    Голосов: 2
    14.03.2016 16:00
    К 30 годам Томас Вермален выиграл несколько солидных турниров и дошел со сборной Бельгии до четвертьфинала чемпионата мира. В личной жизни у защитника «Барселоны» все также в полном порядке. «Бомбардир» знакомит читателей со знаменитой женой игрока – актрисой Полли Парсонс.

    Полли Парсонс – известная британская актриса и телеведущая, с которой защитник «Барселоны» и сборной Бельгии Томас Вермален состоит в близких отношениях уже три года. До футболиста девушка на протяжении шести лет встречалась с актером Сидом Оуэном, который старше ее на 12 лет.

    Впрочем, прошлое уже не имеет никакого значения для Полли. Она счастлива с Вермаленом, которому уже родила двоих сыновей.

    Полли родилась в Бристоле 15 февраля 1984 года. Она получила диплом исполнительских видов искусства в школе танцев «Elmhurst», а впервые стала известна в середине 2000-х, приняв участие в детском шоу «Fun Song Factory». Впрочем, наибольшую популярность девушка завоевала при помощи британского шоу «The Real Hustle», которое выходило в эфир в течение шести лет.

    Кроме того, Парсонс, конечно же, радует читателей мужских журналов, имея массу фотографий в полуобнаженном виде. Неудивительно, что твиттер-аккаунт девушки завален подписчиками - их там целых 17 тысяч.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер Полли Парсонс
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 2
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 9 сентября 2016, 19:35

      ХОТЬ СВЕЖАЯ...А НЕ ЭТИ ПОТАСКАННЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 14 марта 2016, 20:03

      Жалко детей, которым одноклассники будут говорить: "Какая жопа у твоей мамы, я бы впердолил."

      9
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      Рейтинг: +16

      Aleksandr647584 14 марта 2016, 18:32

      Да, ничего себе так тофейчик!

      http://footballalley.com/ind
      ex.php/category/uefa-champions
      -league

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 14 марта 2016, 16:35

      а что за солидные трофеи , интересно огласите список , лч есть?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +175

      Seamus > iiiiiws 14 марта 2016, 17:49

      Есть... Он же был в составе Барсы в прошлом сезоне

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +175

      Seamus > iiiiiws 14 марта 2016, 17:51

      Ну и Чемпион Испании, соответственно... Хотя все трофей формальный, он мало играл в прошлом сезоне

      2
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