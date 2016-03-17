«Аленичев говорил мне, что мечтает вернуться в «Спартак» как тренер». Интервью Коштиньи – о симуляциях Роналду, Семине и драках

Роналду, «Монако»

- Вы начинали играть во второй лиге Португалии. У нас в России аналогичный турнир – это место, где играют суровые мужики и самое важное – сила, а не техника. Как было у вас?

- Тогда и правда было очень тяжело, частенько сбивали с ног. Сейчас все по-другому, поменялся менталитет, что ли. Сегодня футбол – это бизнес. Когда мне было 17 лет, и я начинал играть во второй лиге, среди игроков было не так много иностранцев – один или два. И эти два человека были реальными профессионалами. Поэтому лига была очень соревновательной. Это было очень хорошей школой для выживания. Думаю, для меня и для всех, кто начинал в это время, вторая лига стала отличным стартом. Но, конечно, ты должен быть сильным, чтобы выжить там. Сильный характер, я об этом. Ты должен понимать, что парень, играющий против тебя, такой же человек. Нужно думать головой, а не стремиться сломать кого-то. Ломать ноги – это не футбол.

- Эталонный защитник, против которого вы играли?

- Их очень много, я бы выделил Алессандро Несту и Паоло Мальдини. Они очень сильные игроки. Их поведение на поле, то, как они контролируют ход игры в своей зоне – это было круто. В моем поколении они были лучшими.

- Многие считают, что португальцы – поголовно симулянты. Что ответите?

- Такая в стране культура футбола. Нет, нас не воспитывают симулянтами в школах. Например, в Англии судья на поле почти не заметен, он действует редко. В Португалии, если ты просто тронул другого игрока, даже не сфолил, а просто придержал и сыграл в мяч, судья свистит. Игроки видят в этом возможность: упал, привлек к себе внимание или выбить своей команде штрафной. Думаю, это реально часть культуры.

- Как в Португалии относились к «дайвингу» Роналду?

- Когда он уехал в Англию, у него сильно поменялся стиль игры. Он понял, что физическая сила важнее, чем удачные падения в штрафной. Судьи там ведут себя иначе, реагируют только на очень серьезные нарушения. И он подстроился под их правила, прокачал технику и поднял свою игру на новый уровень. Это повлияло на Португалию, кстати. Там поняли, что надо играть в футбол, а не делать вид, что играешь.

- Из Португалии вы уехали в «Монако». Насколько дорогая машина была у вас там? Лазурный берег все-таки.

- У меня сначала ее не было. Потом я, конечно, купил машину, но это нормальные последствия футбольной карьеры, ничего особенного. Причем она была не особенно дорогая, не какой-то спорткар.

- Вы играли в «Монако» с Тьерри Анри. Как Арсен Венгер разглядел в нем будущую звезду?

- Тьерри Анри был очень талантливым пацаном. Знаю, что в «Ювентусе» он был недоволен, потому что хотел играть в Англии. На тренировках в «Монако» он был очень хорош, но это был не тот Анри, каким он стал в «Арсенале». Там он стал голевой машиной. Но он еще и фантастическая личность. Мы подружились, хотя он младше меня. Мы много тусили вместе, ведь были молодыми игроками, неженатые тогда еще. После тренировок выбирались в бары. Было круто.

- Сейчас с Анри сравнивают форварда «МЮ» Антони Марсьяля.

- Марсьяль такой же быстрый, как Анри. Но в четырех моментах Анри забьет пять голов, а Марсьяль – из пяти моментов реализует, наверное, два. Думаю, он станет очень хорошим игроком, но пока до Анри ему далеко. Он учится и у него хороший тренер. Ван Гаал умеет воспитывать молодых игроков. Но сейчас Анри и Марсьяль – это небо и земля.

- Марсьяль стоит безумных денег, которые за него заплатил «Юнайтед»?

- Видимо, да, раз «МЮ» отдал за него эту сумму. Много или мало – я не знаю, клуб самостоятельно решает такие вопросы.

- «Монако» принадлежит бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву. Сначала он пытался сделать из него топ-клуб, но не получилось. Почему?

- «Монако» – хороший клуб. Но он очень специфичен. Я был там четыре года. И понял, что там нет таких болельщиков, как у «Барселоны», «Арсенала»… Проблема не в том, что не хватает поддержки, а в том, что на команду ничего не давит. Нет прессинга и такой мотивации, которая есть у других команд. Да и клубу не так просто приобретать хороших игроков. Многие приходят в команду, чтобы буквально отдохнуть – играть в свое удовольствие и потом гулять по городу. Должно быть по-другому. Хотя это было в мое время. Сейчас, наверное, иначе.

Особенный, деньги «Динамо»

- Жозе Моуринью не играл в футбол, но стал тренером. В России считается, что футболисты не будут уважать такого тренера. Что сделал Жозе, чтобы в «Порту» его слушались?

- Жозе с девяти лет внутри футбола, он наблюдал за тем, что делает его отец, который был тренером. Это не то же самое, что в команду пришел бы какой-то профессор, который никогда не играл в футбол, но выучился тренировать в университете или на курсах. У такого я бы тоже спросил: «Как ты будешь учить меня играть в футбол, если сам никогда этого не делал?». Моуринью с детства на поле. Он однажды сказал мне такую фразу: «Если ты пианист, что ты будешь делать: продолжать играть на пианино или будешь бегать вокруг него?». Ты будешь продолжать играть… Целая философия, блин.

- Есть мнение, что Жозе искусственно провоцирует конфликты в своих командах.

- Тяжело говорить о Моуринью, если честно. Я к нему очень хорошо отношусь. Он очень интеллигентный человек. Можно быть умным, но не интеллигентным, а он совмещает в себе оба этих качества. Он знает, куда идти, какие нитки потянуть, чтобы достичь лучших результатов. Это может стоить конфликтов, но в итоге команда выиграет. Любой тренер должен быть психологом. Сегодня мир меняется, под него надо подстраиваться, и Жозе это умеет.

- За что Моуринью так ценил Дмитрия Аленичева?

- Пикколо был особенным. Почему «Пикколо»? Ну, приехал из Италии такой невысокий парень. Вот и «Пикколо» (от итальянского piccolo — «маленький» – «Бомбардир»). Аленичев – хороший человек, с ним было приятно играть. Он и как футболист был очень мощный. Тогда «Порту» выглядел так: сборная Португалии и Аленичев. Я был очень рад, когда он стал тренером «Спартака». Это команда его сердца, он давно говорил, что мечтает вернуться туда как тренер.

- После победного финала Лиги чемпионов-2003/04 сильно напились?

- Нет, мы напились годом раньше, когда выиграли Кубок УЕФА, обыграв «Селтик». Это был наш первый крупный трофей, так что мы долго праздновали. А выиграть Лигу чемпионов, кстати, было как-то привычно. Звучит странно, но мы тогда уже привыкли к победам, и это было такое: «А, ну, еще одна, окей». Мы не сразу поняли, что случилось. Я, вот, лично осознал это только спустя несколько лет. Потом круто отпраздновали, но все истории не для публики. После интервью могу рассказать, но они должны остаться между нами.

- Даю слово. Но тогда признайтесь: вы поехали в «Динамо» из-за денег?

- Вот вы сколько зарабатываете?

- Достаточно для жизни.

- Но наверняка хотите больше? Представьте, что вам бы постоянно задавали такие вопросы. Не очень-то это приятно. Да, я поехал в «Динамо» из-за денег в том числе. Не люблю, когда футболисты врут: «Деньги не важны, я просто люблю Россию». Игроки едут в Саудовскую Аравию, Россию, Китай чаще всего из-за денег. Тогда я был в «Порту», и меня звали в другие клубы. Я встретился с Федорычевым (бывший владелец «Динамо» – «Бомбардир»), и он рассказал мне про планы развития «Динамо». Он собирался за пять лет сделать клуб лучшим в России и начать выигрывать в еврокубках. И я поверил в его слова, поверил в клуб, поехал в Россию.

- Понимаете тех, кто сейчас едет в Китай?

- Да, это совсем другой мир. Китай хочет использовать свои ресурсы наилучшим образом, открыть новый футбол с лучшими игроками и тренерами. Правда, проблема в том, что те игроки, которых они покупают, лучшие сейчас, но не факт, что будут лучшими дальше. Ведь они будут играть только в Китае без крупных международных турниров типа Лиги чемпионов. Готовы ли они ехать в Китай, чтобы подстроиться под новый тип футбола, развиваться как игрок и помогать китайскому футболу стать лучше? Или они едут туда только за деньгами?

- Сколько денег вам нужно, чтобы вы возобновили карьеру и поехали в Китай?

- Сейчас будет много философии. Самая важная вещь в жизни – это семья. Потом уже карьера, деньги и все такое. Я никогда не принимал важные решения, основываясь только на деньгах. И я стараюсь слушать свою интуицию. Если я верю в проект, если он мне нравится, почему не попробовать? Если мне не нравится, то никакие деньги не помогут. Страшно все время думать о деньгах. Просто логично: если ты хороший молодой игрок, у тебя в любом случае будут деньги, потому что ты профессионал. Гоняясь лишь за высокой зарплатой, можно потерять себя. В общем, поеду я в Китай или нет, зависит от того, что именно мне там предложат. И я не про размер зарплаты.

Семин, драка в «Атлетико»

- Сергей Овчинников рассказывал, что между русскими и португальцами в «Динамо» были драки. Вы с кем дрались?

- Конфликты начались, когда он пришел в команду. До этого не было никаких проблем. Многие русские игроки были у меня в гостях, я приходил к ним, причем вообще не говорил по-русски. А они не всегда говорили по-английски. Тем не менее, мы понимали друг друга и хорошо проводили время. Но с приходом некоторых игроков команда разделилась на два лагеря: иностранцы и русские. Но я ни с кем не дрался. Хотя отношения были так себе. Данни, вот, помню, ввязывался в драки. Когда Овчинников был в «Порту», кстати, никаких конфликтов между ним и португальцами не возникало. Не было такого, чтобы другие игроки отказывались находиться с ним в раздевалке. Почему в «Динамо» все так получилось, не знаю.

- А что у вас случилось с Юрием Семиным?

- У нас были разные взгляды на футбол. Он титулованный тренер и, конечно, вызывает уважение, но в «Динамо» он выбрал странную стратегию. В какой-то момент Семин решил, что все игроки недостаточно хороши для того футбола, который он хотел видеть. И ему понадобились другие игроки. Это был его выбор, хоть и очень тупой. Он не захотел видеть меня в команде, а я не захотел оставаться.

- Темнокожие игроки часто рассказывают про расизм в России. У вас случались неприятные истории?

- Никогда. Помню, как-то меня спросили про любимые города. Я ответил: Порту, Монте-Карло и Москва. Почему? Москва загадочная, непонятная. Многие подумают: «Пф, все из-за девочек». Нет, мне очень нравится эта атмосфера в Москве, культура, архитектура. И у меня никогда не было здесь никаких проблем.

- Даже с русским языком? Какие слова успели выучить?

- «Как дела», «как тебя зовут», «конечно», «пошли», «давай», «подъем», «домой» «преподаватель». У меня был преподаватель, да. Когда я приехал в «Динамо», то попросил нанять мне учителя по русскому языку. Я понимал, что так будет проще на тренировках. Это я пришел в новую команду, а не она ко мне. Тренеры и игроки не должны знать мой язык, это я должен выучить язык страны, в которой я играю. Я занимался три раза в неделю. Но потом, спустя три недели, клуб передумал и перестал оплачивать мне преподавателя. Я пытался заниматься сам, но ничего толкового не вышло. Вообще я люблю учить иностранные языки. Из футбольных терминов я знаю, наверное, только те неприличные слова, которым меня научили Точилин, Кузнецов и Карчемаркас.

- Из «Динамо» вы уехали в «Атлетико», где вы избили Якобо Инклана. Что за жесть?

- А, да, я его избил. Ситуация была такая: мы играли товарищеский матч между основой «Атлетико» и молодежной командой. Просто тренировались, это не было серьезным матчем. На трибунах сидели родители Инклана, которые кричали что-то типа: «Давай, порви их там всех!». И он играл очень задиристо, без уважения к ветеранам, которые в жизни добились побольше, чем он. Мне все это не понравилось, и я попросил его успокоиться. Мы в одном клубе, зачем так себя вести, провоцировать игроков, с которыми тебе играть потом? Прояви уважение. Ну в общем, он не понял, и я ему врезал. Сегодня, кстати, мы хорошие друзья.

- Вы часто дрались в детстве?

- У меня было бедное детство. Конечно, я дрался. Я рос в бедной семье и в неблагополучном районе. Там была гангстерская обстановка, поэтому я старался лишний раз не выходить на улицу. Но все равно приходилось драться, когда, например, друзья попадали в передряги и была драка, вроде район на район. Многие мои друзья погибли или в таких стычках, или из-за наркотиков.

- Немецкий вратарь Тим Визе пошел в рестлинг. Вы не хотели единоборствами заняться?

- Не, я слишком худой для этого и ненавижу насилие. В любом его виде. Конечно, рестлинг – это больше шоу, чем борьба, но все равно тут нужен определенный темперамент, которого у меня нет.

- Правда, что в «Аталанте» вы не играли из-за лишнего веса?

- Я не играл, потому что у президента были проблемы с головой. Сначала мне предложили определенную зарплату, на которую я согласился. Потом попросили ее снизить, и я отказался. Тогда президент мне сказал: «Или ты соглашаешься на меньшую зарплату, или ты не играешь». Я не захотел уступать. Окей, не буду играть, но вам все равно придется платить мне такую зарплату, которая была оговорена. И мне платили ее три года, хотя я вообще не играл. В общем, очень глупая ситуация. Для меня это было, конечно, плохо, ведь я закончил карьеру не так, как хотел. И у меня сложилась плохая репутация, что я думаю только о деньгах. А я тогда мог перейти в «Интер» к Моуринью, но от меня отказались. Мне жалко, что оно все так произошло. Тем не менее, это тоже важный жизненный опыт.

- Все игроки в Италии пьют вино после матчей?

- Ну да. И в Португалии после игр пьют вино. После тренировок многие игроки пьют колу, кто-то вино, виски и так далее. Профессиональные игроки знают, как пить, что есть, и сколько именно они могут себе позволить без последствий. Мы выпиваем один-два бокала, не больше, ведь всем надо расслабляться. Если мы все время будем в футболе, абсолютно все время говорить и думать только о футболе, то сойдем с ума. А вино – это способ посидеть с командой после матча и поговорить о чем-нибудь другом. О девушках, например.

Роналду, Малафеев

- После окончания карьеры вы были спортивным директором в «Спортинге», но были уволены. Почему?

- После «Аталанты» «Спортинг» предложил мне стать спортивным директором, и я согласился. Я никогда не хотел быть тренером. А вот спортивным директором – да, мне всегда нравилось общаться с людьми, налаживать связи, находить нужные контакты и так далее. Я попробовал, но потом не сложилось. А теперь я тренер.

- Было страшно перед первой тренировкой?

- Как это случилось. На одном из «Кубков легенд» в Москве один парень спросил меня: «У тебя нет друзей, которые хотят потренировать?», он все никак не мог найти тренера. Я сразу подумал о Нуну Капушу, но он не согласился. Сам я не хотел тренировать, да у меня и лицензии не было, но меня уговорили. Я посоветовался с женой, она была за. И я подумал: «Все хотят, чтобы ты стал тренером, а ты не хочешь, но почему бы не попробовать? Не понравится – бросишь». Попробовал, и мне понравилось. Перед первой тренировкой я не нервничал. Если я иду что-то делать, я уверен в этом.

- Может, именно вы спасете сборную Португалии от падения? Играете все хуже и хуже.

- У сборной сейчас шикарный тренер. Я им точно не нужен. И дела у них идут нормально – они же едут на Евро. Ну, может быть, когда-нибудь, но пока я точно не тренер национальной сборной.

- Зависимость от Роналду – проблема?

- Не думаю. Роналду – это игрок экстра-класса, он дает команде уровень, который нужен на международных соревнованиях. Если есть Роналду, тренеру сборной от него отказываться и не использовать? У многих команд есть свои звезды. Представьте шведов без Ибрагимовича, например.

- Пока вы в России, признайтесь, что больше любите Месси.

- Мне кажется, они на одном уровне. Роналду много работает, у Месси – невероятный талант. Но они идут примерно вровень. В мире есть еще крутые игроки, но они всегда будут где-то за Роналду и Месси, которых не догнать. Златан не согласится, наверное, но даже он не на таком уровне. Хотя если бы он хотел, мог бы стать даже лучше. Я его очень уважаю, и мне очень нравится, как он себя преподносит. Если бы я собирал идеальную команду, Златан однозначно был бы в ней. Но сейчас он не дотягивает до уровня Месси с Роналду.

- Мы не можем вам простить одного: 1:7 в 2004 году. Вы бы извинились перед Вячеславом Малафеевым или хотя бы передо мной?

- Те наши голы были очень крутыми, если честно. Не думаю, что мне надо извиняться. Вот вы извиняетесь перед командой, которую победили? Нам тогда очень надо было выиграть, а до этого мы сыграли с Лихтенштейном – 2:2. Ужас, так что мотивации у нас было через край. Мне не за что извиняться даже перед вами. А Малафеев – хороший вратарь, но тогда нам очень надо было выиграть, и вот так получилось.

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