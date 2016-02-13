Дэмьен Дафф: «Отказался от зарплаты, потому что и так заработал на беззаботную жизнь»

Дэмьен Дафф был одним из тех, кто создавал современную историю «Челси» как топ-клуба. В интервью «Бомбардиру» Дафф рассказал, как ушел из дома в 16 лет, раскрыл секрет Моуринью и ответил на вопрос, выиграет ли «Лестер» чемпионат.

- Вы оказались в «Блэкберне» в 1996 году, когда приехали из родного городишки Баллибоден. Как суровый английский футбол принял 17-летнего юношу?

- Играть в Англии – это была моя детская мечта. В школе на вопрос «Кем вы хотите стать, когда вырастете?» все говорили, что будут врачами, адвокатами, я отвечал: «Футболистом». И учителя смеялись над моей уверенностью. Кажется, у меня получилось кое-что им доказать.

- Настолько серьезно вы были настроены?

- С детства. И переезд в Блэкберн был тяжелым. Мама плакала, когда провожала меня и сказала: «Сынок, ты можешь вернуться в любой момент». А я ответил, что не хочу возвращаться. Потом я очень скучал по дому, ведь 16 лет - что это за возраст? Но мне очень хотелось преуспеть в футболе. Хотелось сильнее, чем сидеть дома.

- «Блэкберн» вылетел из Премьер-лиги в вашем первом сезоне, но вы остались в команде. На следующий год «Блэкберн» вернулся и выиграл Кубок Лиги. У вас хорошая интуиция?

- Мне очень повезло с тренерами в «Блэкберне». Кенни Далглиш, Рой Ходжсон, Грэм Сунесс – три великих тренера, которые меня многому научили. Поэтому даже в плохие времена я и не думал уходить. Понятно, что «Блэкберн» никогда не будет на одном уровне с «МЮ» или «Арсеналом». А каждому хочется играть в топ-клубе. Хотя в мое время и «Блэкберн» был большой командой.

- В России к Чемпионшипу относятся как к дикой мясорубке, где нещадно ломают ноги.

- Это точно! Чемпионшип намного жестче, чем Премьер-лига. Не знаю, как сейчас, но раньше там нужно было постоянно следить за тем, что творится вокруг. Слишком много желающих ударить тебе по ногам. Поверьте, у меня было достаточно травм, из-за которых я мог завершить карьеру.

- Не считали, сколько вы в итоге пропустили месяцев?

- Достаточно, чтобы стало грустно. Были трудные времена, когда ты миришься с тем, что не можешь заниматься любимым делом. Зато я мог проводить больше времени с семьей. Раньше я думал, что футбол всегда должен быть на первом месте. Потом у меня появились дети, и я осознал, что футбол – всего лишь игра.

- Английский футбол стал более нежным?

- Уровень Премьер-лиги сейчас намного выше, чем двадцать лет назад. Посмотрите, лучшие игроки мира выступают за английские команды. Причем теперь это касается не только топ-клубов, но и средних команд.

- Даже «Сток Сити» может позволить себе трансфер под 30 млн евро. «Челси» покупал вас чуть дешевле, но все равно установил рекорд того времени. Эта сумма потом вертится в голове?

- Меня никогда не волновала моя трансферная стоимость. Если ты не забил или ошибся на поле, а потом еще начинаешь корить себя, напоминая, сколько за тебя заплатили, лучше сразу сесть на лавку. Так ничего не получится. Если за игрока столько заплатили, значит, он стоит своих денег. И я был невероятно рад возможности поиграть в топ-клубе вместе с топ-игроками. Я бесконечно благодарен Роману Абрамовичу за приглашение в «Челси».

- Некоторые президенты российских клубов обожают дарить игрокам ценные подарки. Абрамович подарил кому-нибудь машину?

- Он был очень добр ко всем игрокам. Хотя он владелец клуба, но стал нам всем почти как член семьи.

- Про вас стали говорить после чемпионата мира-2002, который проходил в Японии и Корее. Там уже тогда все было так технологично?

- Тот чемпионат мира был одним из лучших моментов в моей жизни. Съездить в Японию и Корею для меня, ирландца, словно попасть на другую планету. Эти страны такими и казались. Разве что в скафандрах не пришлось ходить.

- Там вы и стали мировой звездой. Сейчас в таких случаях игроки первым покупают себе «Бентли».

- Жалко, что сборная Ирландии больше не показывает такого уверенного футбола, как на том чемпионате. А моя жизнь, да, сильно поменялась тогда. Пришлось долго привыкать к тому, что вдруг меня все стали узнавать, а многие клубы хотели купить. Семья и друзья помогли мне не словить «звезду» и выбрать правильную дорогу. Но я и сам очень самокритичный, мне редко нравилась моя игра, хотя несколько удачных матчей было. Это, возможно, и помогло мне справиться с вниманием. Знаю, что некоторые футболисты любят смотреть свои голы по телевизору или читать про себя в газетах, а я до сих пор терпеть не могу давать интервью. Шучу. Наверное.

- На шутку не похоже.

- Шучу-шучу. Просто я не думаю, что могу сказать что-то по-настоящему интересное.

- С кем вам было комфортнее работать в «Челси» - с Раньери или Моуринью?

- Оба тренера – великолепные профессионалы. И я очень рад за Раньери и его нынешний успех с «Лестером», он его заслужил. При этом я очень переживал за Моуринью, для меня он все-таки лучший тренер.

- «Лестер» выиграет чемпионат Англии?

- Сомневаюсь, хотя они по-прежнему держатся на первом месте. У «Манчестер Сити» есть шансы вырвать чемпионство.

- Вы говорите, что Моуринью – лучший, почему же его многие не любят?

- Когда я играл за «Фулхэм», приехали на выезд к «Челси». Мы встретились с Жозе в подтрибунном помещении, обнялись и немного поговорили. А ведь он уже не был моим тренером. На поле я вышел с воодушевлением и провел один из лучших матчей в сезоне. У него своя магия, иногда ему даже не нужно ничего говорить. Он посмотрит или похлопает вас по спине так, что все сразу станет понятно.

- Теперь в Англии будет работать Хосеп Гвардиола. Ждете, что Моуринью возглавит «МЮ»?

- Будет невероятное противостояние. Гвардиола и Моуринью – это Месси и Роналду среди тренеров. Есть они, а есть все остальные.

- Почему вы уехали из Англии в Австралию?

- Мне всегда хотелось попробовать поиграть в другой лиге и в другом ритме жизни, потому что в какой-то момент я очень устал. Мне очень понравился Мельбурн, этот город – один из лучших в мире. У нас в «Мельбурн Сити» был хороший состав, один Вилья чего стоит. Потрясающий партнер, который выиграл все, что можно. Жаль только, что в «Мельбурне» он пробыл недолго, но играть в МЛС, жить в Нью-Йорке – тоже круто.

- Вам не хотелось переехать в МЛС?

- Моя карьера и так получилась достойной: я уехал в «Блэкберн» за мечтой, перешел в «Челси», чтобы стать игроком топ-уровня. Затем был «Фулхэм», который помог мне в трудный момент вернуться в игру. Австралия – другой образ жизни, и возвращение на родину. Я очень хотел завершить карьеру в Ирландии.

- Причем в «Шемрок Роверс» вы не получали зарплату. Как так?

- Да, я договорился с руководством клуба, чтобы вся моя зарплата перечислялась на благотворительность. Я хотел отдать что-то взамен. Мне повезло, что у меня было любимое дело, которое позволило достаточно заработать для беззаботной жизни. Так что это был всего лишь маленький ответный жест.

- Тогда же вы стали представлять благотворительную фонд Heart Children Ireland, который собирает деньги на лечение детей с врожденным пороком сердца. У вашего сына Вуди было обнаружено это заболевание, как он сейчас себя чувствует?

- На 110 процентов, он полностью восстановился после длительного лечения. Будет ли он играть в футбол? Я хочу, чтобы он занимался тем, что будет нравиться ему самому. Заставлять его играть в футбол я не буду, но если он сам решит, то почему нет.

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Фото: irishtimes.com, zimbio.com, telegraph.co.uk